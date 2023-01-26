ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ: Как вовремя распознать застойные явления

Прежде всего, состояние печени отражается на коже. Трещины, сухость, высыпания — так сигнализирует этот орган о болезни. Кроме того, по большому пальчику ноги с одной стороны проходит меридиан желчного пузыря, с другой — печени.

Желчный пузырь: симптомы, питание и рецепты

«Владыка тела», «дирижер человеческого организма» и еще много разных хвалебных слов в адрес желчного пузыря я услышала от врача-натуропата Елены СВИТКО.

КОЖА «СИГНАЛИЗИРУЕТ» О ПРОБЛЕМАХ ПЕЧЕНИ

Прежде всего, состояние печени отражается на коже. Трещины, сухость, высыпания — так сигнализирует этот орган о болезни. Кроме того, по большому пальчику ноги с одной стороны проходит меридиан желчного пузыря, с другой — печени.

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Сегодня даже у маленьких детей наблюдаются проблемы с этими органами, в частности диагностируют дискинезию желчного пузыря. Желчный пузырь — владыка тела, и когда он перекручен, зажат т.д., нарушается работа печени.

Достаточно мысли, стресса, чтобы желчный пузырь сжался и перестал нормально работать. Например, на ребенка накричали, она разнервничался и пузырь спазмировался, как следствие — появились непроходимость желчных протоков, боли в животе и т.д.

Также заболевание желчного пузыря может иметь наследственный характер, кроме того, его могут вызвать неправильное питание, глистные инвазии. В печени и желчном пузыре могут накапливаться отходы, образуя своеобразные камни, что приводит к расстройству функций этих органов.

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СВОЕМУ ОРГАНИЗМУ

Как же вовремя распознать застойные явления в желчном пузыре, начало желчнокаменной болезни? Особенно тем, кто пренебрегает правилами здорового питания, обращать внимание на такие сигналы своего организма: потеря аппетита, тошнота, тяжесть под ложечкой, ощущение напряженности в правом подреберье (чаще после еды), горечь во рту утром и т.д.

Если камень закупоривает желчные протоки, происходит печеночная колика. Обычно это случается в первой половине ночи — время наиболее интенсивной работы печени и желчного пузыря. Приступы могут длиться несколько часов.

Прежде всего больному необходимо обеспечить полный покой (если он не корчится на полу от боли), положить на кровать, поставить клизму с теплым настоем ромашки: 1 ст. л. сырья залить 200 мл кипятка, настоять 30 мин, процедить. Помогающей будет и очень теплая ванна в течение 15—20 мин. Также надо выпить спазмолитики. Если облегчения нет, — вызвать «скорую».

В случае заболевания желчного пузыря, в частности, при наличии в нем камней, следует придерживаться диеты.

Исключить из рациона картофель, молоко, сдобные булки.

Каждое утро натощак пить сок половины лимона с 1 ст. л. оливкового масла, а в течение дня съедать небольшое количество мака (за месяц — однолитровую банку). Мак содержит большое количество магния, который способствует ослаблению спазмов желчного пузыря, усиливает перистальтику кишечника, оказывает противовоспалительное действие. При недостатке магния в организме развиваются дегенеративные изменения в почках, появляются сердечнососудистые проблемы (аритмия, тахикардия), головокружение, бессонница, быстрая утомляемость и т.д. Больше всего магния содержат мак, горох, другие бобовые, грецкие орехи, пшено, свекла, зеленый салат, шпинат.

При болезни желчного пузыря рекомендуется есть маленькими порциями 5—6 раз в день. Пища должна быть богатой витаминами, клетчаткой и т.д. Обязательно надо вводить в рацион сало — 30 г в день в качестве желчегонного средства.

Также в меню советую ввести желтки перепелиных яиц (3—5 шт.), Гречневую, ячменную и кукурузную крупы, рыбу (нежареную), грибы, сало с хреном. На ночь употреблять фруктовые и овощные соки, а также калиновый, рябиновый, грейпфрутовый, мед. Хорошо натощак выпивать стакан горячей воды, это размягчает камни и облегчает их выведение.

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДИСФУНКЦИЕЙ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, ПРЕДЛАГАЮ СЛЕДУЮЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ.

Отвар корней пырея: 1 ст. л. сырья залить 300 мл холодной воды, варить 10 мин на водяной бане. Пить по одному глотку в течение дня.

Настой цветов цмина песчаного: 2 ч. л. сырья залить 200 мл кипятка, настоять в термосе 10 мин, процедить. Добавить сок лимона по вкусу. Пить по трети стакана за 30 мин до еды трижды в день.

Настой травы герани луговой: 2 ч. л. сырья залить 400 мл кипятка, настоять в термосе 8 часов, выпить небольшими порциями в течение дня.

Настой кошачьих лапок: 1 ч. л. соцветий кипятить 5 мин в 200 мл воды. Настоять 4 часа, пить по 50 мл 3—4 раза в день перед едой.

Настой сенны с пол-палой: взять поровну сену (александрийский лист) и траву пол-палы, залить 300 мл кипятка, настоять 30 мин, процедить. Пить по 100 мл перед сном при запорах и камнях в желчном пузыре.

Настой листьев березы: 1 ст. л. сухих листьев залить 200 мл кипятка, варить с добавлением 1 г соды 10 мин, процедить. Пить по стакану за 30 мин до еды трижды в день. Курс длительный.

Отвар листьев брусники: 2 ст. л. на 300 мл воды. Нагревать на водяной бане 20 мин, процедить. Пить по 0,5 стакана трижды в день.опубликовано econet

Автор Елена Свитко

Беседовала: Любовь Полевая-Саханда

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