КАНАЛ ЛЕГКИХ: как справиться с одышкой, кашлем и воспалением в горле

Изучать каналы принято начинать с канала легких. Время активности этого канала с трех часов пополуночи до пяти часов утра. Так что если какие-то симптомы возникают в этот период ночи, значит следует озаботиться состоянием легких

Изучать каналы принято начинать с канала легких. Время активности этого канала с трех часов пополуночи до пяти часов утра. Так что если какие-то симптомы возникают в этот период ночи, значит следует озаботиться состоянием легких.

Канал легких

В «Императорском Лечебнике» (Хуанди нэйцзин) сказано: «Легкие – главный сановник (канцлер)», то есть этому органу придавалось исключительно важное значение. Однако в обычной лечебной практике канал легких используют разве что при лечении простуд и кашля.

На деле же важность и лечебная эффективность канала легких огромна.

Верхняя часть канала может помочь убрать заторы на канале печени.

Средняя часть поможет прогнать «Сырость» из брюшной полости.

Нижняя часть способна решать проблемы слабости почек.

А мы помним только о кашле. А ведь причиной кашля редко является именно болезнь легких, чаще кашель связан с другими каналами и органами.

Иногда причиной кашля бывает «Огонь в печени», и избавиться от него можно только решив эту проблему. Иногда кашель вызывается слабостью почечной деятельности. И лечить его нужно восполняя ци почек. Слабость селезенки тоже может проявляться кашлем. В этом случае нужно оздоравливать селезенку.

Есть еще кашель, вызванный вторжением извне Ветра и Холода. С этим видом кашля нужно бороться воздействуя на канал мочевого пузыря, чтобы быстрее вывести Ветер и Холод из организма.

Часто кашель становится хроническим, потому что не устранена его истинная причина, корень болезни. Легкие – очень хрупкий орган, на него нельзя воздействовать напрямую, грубо. Поэтому и существует в китайской медицине такое выражение «Чтобы вылечить легкие нужно гармонизировать работу всех внутренних органов».

«Легкие управляют ци», сказано в «Хуанди нэйцзин», и в этих словах заключен огромный смысл. То есть восполнение ци, регулирование движения ци, устранение грязного ци – за все это отвечают наши легкие. И регулируя деятельность легких мы можем лечить очень многие болезни.

Обратимся снова к кладези мудрости – «Хуанди нэйцзин»: «Легкие отвечают за распространение вниз. Легкие – источник воды. Легкие открываются в нос. Легкие отвечают за состояние кожи и волос. Эмоция легких – печаль и горе. Выделения легких – носовая слизь (сопли)».

Как сказано в этом отрывке из «Хуанди нэйцзин», «Эмоция легких – печаль и горе». Если вы длительное время пребываете в депрессии, подавленные эмоции могут создать заторы нормальному движению ци. Как избавиться от этих заторов?

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Очень эффективна точка Юй Цзи (LU10) для борьбы с одышкой и астмой. Ее нужно массировать круговыми движениями. Многие жалуются на недостаток воздуха, они словно не могут вдохнуть нужное количество воздуха. В этом случае советую массировать точку Тай Юань (LU9), это точка – источник канала легких, очень эффективна.

Для питания почек очень хорошо задействовать точку Чи Цзэ (LU5), это поможет опустить излишки ци легких в почки. Очень полезна людям, у которых недостаток ци в нижней части тела. В основном к этому типу относятся люди с гипертонией.

Точку Цзин Цюй (LU8) можно использовать, чтобы справиться с кашлем, ее очень удобно и просто массировать. Точка Кун Цзуй (LU6) может использоваться как вспомогательное средство при лечении простудного кашля и воспаления миндалин. Кроме того, она помогает лечить геморрой.

Есть еще одна очень полезная точка – Шао Шан (LU11) у внешнего края ногтя большого пальца руки, она помогает уменьшить боль и воспаление в горле. Лучше всего уколоть эту точку трехгранной иглой, выдавить несколько капель крови, вы сразу почувствуете облегчение.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!