ЩЕЛОЧНАЯ ВОДА: оптимизация pH организма

Чистая, без примесей вода – основа крепкого здоровья. Тело состоит, в основном, из воды, поэтому постоянное потребление...

Тело состоит, в основном, из воды, поэтому постоянное потребление воды очень важно для каждой его функции.

Общеизвестно, что в настоящее время большинство источников воды загрязнены, но в вопросах о том, какая питьевая вода лучше всего способствует укреплению здоровья, и какая обработка воды в домашних условиях дает питьевую воду лучшего качества, есть огромная путаница.

Чистая, без примесей вода – основа крепкого здоровья

Проблема в том, что вода из системы водоснабжения населения напичкана опасными загрязнителями, такими как побочные продукты дезинфекции (ППД), фтор и фармацевтические препараты, например.

Тем не менее, именно вода должна стать вашим любимым напитком, если вы хотите быть здоровыми – но вода должна быть очищена.

Кроме того, помимо фильтрации воды, есть аспект ее рН – щелочная вода в сравнении с кислой.

О вреде щелочной воды сказано немало, но правда ли это? Большинство таких утверждений - нет.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Теория щелочной воды, в двух словах, заключается в том, что щелочная (ионизированная) вода – это мощный антиоксидант с избыточным количеством электронов, способный «вымести» вредные свободные радикалы, курсирующие по венам

Маркетологи утверждают, что щелочная вода может откорректировать избыточную кислотность тканей, что впоследствии поможет предотвратить или обратить вспять рак, артрит и другие дегенеративные заболевания.

Виды доступной вам воды

Очищенная вода – это вода, которая обработана физически, чтобы удалить примеси (например, с помощью дистилляции, деионизации, обратного осмоса, углеродной фильтрации и т.п.)

Дистиллированная вода – воду кипятят и выпаривают от растворенных минералов, а затем конденсируют испарения.

Бутилированная вода. Как правило, в бутылки разливают воду из родника или прошедшую процесс обратного осмоса. Тем не менее, некоторые бренды просто разливают в бутылки водопроводную воду, причем неизвестно, подвергалась ли она какой-либо дополнительной фильтрации.

Щелочная вода – это вода, разделенная на щелочные и кислотные фракции с помощью электролиза. При этом в индустрии питьевой воды используются естественные электрические заряды ионов кальция и магния.

Деионизированная или деминерализованная вода – это вода, из которой удалены ионы минералов (например, соли натрия, кальция, железа, меди, хлориды и бромиды) с помощью воздействия на нее электрически заряженных смол, которые притягивают и связывают соли.

Жесткая и мягкая вода: жесткая вода – это любая вода, содержащая заметное количество растворенных минералов; мягкая вода – это обработанная вода, в которой единственным катионом (положительно заряженным ионом) является натрий.

Понятие PH

Понятие кислотности или щелочности организма, или воды – основано на шкале рН.

Поэтому важно иметь базовое понимание того, что такое рН.

pH – это просто мера концентрации ионов водорода.

Сокращение «рН» означает «показатель водорода».

Чем выше рН жидкости, тем меньше в ней свободных ионов водорода; чем ниже рН, тем больше в ней свободных ионов водорода.

Одна единица рН отражает десятикратное изменение концентрации ионов – например, при рН 7 ионов водорода в десять раз больше, чем при рН 8.

Диапазон значений шкалы рН – от 0 до 14, рН 7 – это нейтральное значение.

Все, что ниже рН 7, считается кислой средой (пример крайнего значения – кислотная батарея, рН 1).

Все, что выше рН 7, является щелочной средой (или базовой), а самым крайним значением в верхней части шкалы является щелочь – около 13.

рН воды в природе на нашей планете колеблется от 6,5 до 9,0, в зависимости от окружающей почвы и растительности, сезонных колебаний и погодных условий, и даже от времени суток с учетом солнечного света.

Человеческая деятельность тоже влияет на рН воды – шквалом токсичных промышленных загрязнителей.

Большинство водных животных и растений приспособлены к жизни в воде с очень специфическим уровнем рН – они умирают даже от незначительных изменений кислотности.

При уровне pH ниже 4 или свыше 10 гибнет почти вся рыба, и очень немногие животные способны выжить в воде с уровнем pH ниже 3 или свыше 11.

Если живые системы настолько чувствительны к изменениям рН, то неудивительно, что ВЫ, как и любой живой организм на этой планете, тоже чувствительны к рН воды.

Рекомендации относительно уровня PH питьевой воды

Итак, каковы же рекомендации по оптимальной рН для питьевой воды?

ВОЗ опубликовала почти 600-страничный документ под названием «Рекомендации по качеству питьевой воды».

Наверное, в этом объемном документе сказано обо всем, что вы когда-либо хотели знать о питьевой воде, правда?

В принципе, так и есть, КРОМЕ рекомендации о рН – рекомендаций об оптимальной для здоровья рН нет вообще!

Утверждается, что рН, как правило, не оказывает «непосредственного влияния на потребителей», но тут же пишется, что рН является одним из «наиболее важных эксплуатационных параметров качества воды».

Настойчиво рекомендуется, чтобы рН воды был в диапазоне от 6,5 до 8,0, чтобы не ржавели трубы – но при этом НЕ говорится о водопроводе вашего организма:

«Контроль щелочности и уровня кальция также способствуют стабильности воды и регулированию ее агрессивности по отношению к трубам и устройствам. Если не принимать меры по минимизации коррозии, может возникнуть загрязнение питьевой воды, которое окажет неблагоприятное воздействие на ее вкус и вид».

Похоже, что ВОЗ больше заботится о трубах в вашем доме, чем о трубах в вашем теле.

Скорее всего, оптимальный уровень рН воды, предназначенной для питья, составляет где-то между 6,5 и 8.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Все, что выше или ниже этих значений, предназначено для других целей, например, для дезинфекции, но я бы с осторожностью отнесся к питьевой воде с рН за пределами этого диапазона.

Исследование щелочности I: флора и фауна

В университете штата Мичиган изучали среду выращивания в парниках (в том числе, рН этой среды) и пришли к выводу, что чрезвычайно важно правильно подобрать рН среды еще до посадки.

Слишком высокий уровень рН (свыше 6,5) увеличивает шансы дефицита питательных микроэлементов.

(свыше 6,5) увеличивает шансы дефицита питательных микроэлементов. Слишком низкий уровень рН (менее 5,3) приводит к токсичности кальция и/или магния и/или марганца.

Консультативная служба университета штата Огайо сообщает, что щелочная вода влияет на способность растения получать питательные вещества из почвы, и со временем может изменить рН почвы.

По итогам экологического исследования, проведенного в Нидерландах, показало, что щелочная вода стала причиной гибели местного растения Stratiotes aloides L.

Рыба, подверженная постоянному воздействию щелочной мягкой воды, демонстрирует признаки стресса (иногда со смертельным исходом), в то время как рыба в щелочной жесткой воде не испытывает такого неблагоприятного воздействия, сообщается по итогам исследования, проведенного в университете Британской Колумбии.

Если у вас есть сад, то вы можете увидеть полезную иллюстрацию экологических последствий рН прямо там.

Если уровень рН низкий, гортензии будут цвести розовым цветом, а если высокий – синим.

Но как насчет нас, двуногих?

Исследование щелочности II: люди

В крайне щелочных условиях нормальные клетки погибают.

Опубликованное в «Вестнике биологической химии» исследование показало, что алкалоз (повышение клеточной рН) вызывает щелочно-индуцированную гибель клеток в результате изменения митохондриальной функции.

В другом исследовании Корнуэльского университета утверждается, что антиоксиданты не доказали свою эффективность против многих нейродегенеративных заболеваний, и, возможно, это связано с тем, как митохондрии действуют внутри клетки при определенном уровне рН.

Ряд научных исследований выступают против щелочности, по крайней мере, в сфере профилактики или лечения рака.

Рассмотрим исследование Роберта Жиля, который изучал образование опухоли и кислотность.

По мнению Жиля, опухоли по своей природе являются кислыми – даже в щелочной клеточной структуре.

Другими словами, они вырабатывают собственную кислотность.

Ученые, которые разрабатывают прототипы потенциальных новых противоопухолевых препаратов, избирательно убивающих опухолевые клетки путем нарушения регуляции внутриклеточной pH, обнаружили, что щелочные препараты НЕ оказывают желаемого эффекта – в отличие от сильно кислых.

Клин клином вышибать – бороться кислотой с раковыми клетками, любящими кислоту! Необходимо просто УМЕНЬШИТЬ щелочность внутри клетки рака – только и всего.

Так что, все эти продавцы, обещающие, что щелочная вода снизит риск развития рака, понятия не имеют о том, что доказано научными исследованиями.

Еще более интересно исследование, проведенное в 2005 г. Национальным институтом рака, в котором пересмотрен прием витамина С (аскорбиновой кислоты) для лечения рака.

Установлено, что при внутривенном введении в фармакологических дозах аскорбиновая кислота успешно убивает раковые клетки, не причиняя вреда нормальным клеткам. Это еще один пример того, как раковые клетки уязвимы к кислотности, а не к щелочности.

Очевидно, что не следует упрощать связь между щелочностью и раком, поспешно делая преждевременные выводы – как те, кто пытается получить прибыль от вашего страха. Смысл в том, что щелочная вода - не чудо-лекарство от рака.

Ключ – в сбалансированности

Как и во многих других вопросах, все сводится к балансу.

Слишком кислая или слишком щелочная вода одинаково вредна для здоровья человека, она может привести к нарушению баланса питательных веществ.

Это продемонстрировало шведское исследование колодезной воды, которое установило, что крайние значения рН приводят к возникновению проблем.

Организм просто не предназначен постоянно пить высокощелочную воду.

Поэтому я считаю, что лучше быть ОЧЕНЬ внимательным, когда дело касается настолько фундаментального вопроса, как вода, которую вы пьете ежедневно.

Если делать это неправильно, можно причинить себе серьезный вред.

Разумно пить такую воду, которая подходит организму – ту, которая получается естественным образом, а это исключает щелочную воду с уровнем рН 8 и выше.

А если пить щелочную воду все время, то поднимется щелочность желудка, что снизит в нем кислотность и ухудшит способность переваривать пищу, так как пониженная кислотность желудка является одной из наиболее распространенных причин язвы.

В дальнейшем это может открыть двери для паразитов в тонком кишечнике, от чего может пострадать усвоение белка.

Кроме того, это означает, что со временем вы будете получать меньше минералов и питательных веществ – по сути, ряд этих последствий для здоровья уже можно увидеть у особо сильных фанатов питья щелочной воды.

Щелочность также потенциально является проблемой из-за своих антибактериальных свойств, ведь это потенциально может нарушить баланс полезных бактерий в организме.

Живая вода

Вам нужна чистая вода – очищенная, сбалансированная и полезная, ни слишком щелочная, ни слишком кислая.

В идеале, рН воды должна быть где-то между 6 и 8.

А самая полезная для здоровья вода в мире – из горных источников, вообще кислая (рН 6,5), и, если бы она была легко доступной, я бы пил только ее.

Эта вода из горных источников определенным образом, пока еще до конца неизученным, «структурирована». Надеюсь, в ближайшем будущем о структурированной воде появится больше информации.

Если вам это интересно, загляните на сайт FindaSpring.com – он поможет найти источники в вашей местности.

То есть «живую воду», живую так же, как сырые продукты являются «живыми».

Одной из причин, по которой я ратую за употребление свежих, органических продуктов в большом количестве, является содержание в них биофотонов.

Биофотоны – это мельчайшие единицы света, которые хранятся и используются всеми биологическими организмами, и нами тоже. Жизненная энергия поступает в клетки из биодинамических продуктов, которые вы едите.

Точно так же, как энергия биофотонов делает сырые продукты живыми, «жива» и природная вода.

Если вы действительно хотите подщелочить организм, разумно делать это с помощью воды самого высокого качества, которая получается из овощных соков.

Зеленые овощные соки помогут организму нормализовать рН естественным путем.

Говоря о «живой воде», не могу не упомянуть перспективную работу д-ра Масару Эмото, японского исследователя, который экспериментировал с кристаллическими формами воды. Он выяснил, что разные формы энергии влияют на способность воды организовываться в красивые кристаллы.

Он доказал, что кристаллизации воды зависит от естественного здоровья воды.

Он обнаружил, что вода из природных, целебных источников образует красивые и сложные кристаллические геометрические формы - как снежинки.

Дистиллированная или загрязненная вода утрачивает свой внутренний порядок, а ее способность кристаллизоваться серьезно нарушена.

Вы хотите есть мертвую еду? Так почему же вы хотите пить мертвую воду?

Оптимизация pH организма

Типичный рацион питания американцев напичкан сахаром и переработанными продуктами, которые практически отключают способность организма к оптимизации рН.

Хотя в организме есть механизмы буферизации рН, многие из них, вероятно, действуют в состоянии легкого ацидоза вследствие употребления в пищу слишком большого количества переработанных, нежизнеспособных продуктов низкого качества.

У наших предков не было проблем с рН, потому что они жили в эру до сельского хозяйства, а их рацион состоял из продуктов охоты и собирательства, был богат растительной пищей, мясом высокого качества и лишен зерновых.

Можно оптимизировать рН своего организма с помощью рациона, как у наших предков - богатого сырыми, органическими, натуральными продуктами. Это поможет организму достичь гомеостаза.опубликовано econet.ru.

© Д-р Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet