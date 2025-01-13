ПСОРИАЗ: 7 натуральных средств, чтобы предотвратить и остановить заболевание

Псориаз — это хроническое заболевание кожи, которое трудно поддается лечению и обычно ухудшается с возрастом.

Псориаз — это хроническое заболевание кожи, которое трудно поддается лечению и обычно ухудшается с возрастом.

Любой фактор может быть триггером для появления или обострения этого явления: некоторые продукты питания, стрессовая ситуация или резкая перемена погоды.

Но сегодня мы расскажем о 7 натуральных домашних средствах, которые помогут вам остановить псориаз или предотвратить его появление.

Терпение и настойчивость помогут вам прекратить прогрессирование этой патологии, вскоре вы заметите, что ваше состояние улучшилось.

Факторы влияния

Если вы хотите вылечить псориаз при помощи натуральных средств, то должны учитывать все факторы, которые могут вызвать его появление.

Как и при наличии любой другой проблемы со здоровьем, очень важно сбалансированное здоровое питание и внутренняя уравновешенность (здоровая нервная система).

Кроме того, необходимо избегать вредных привычек, таких как потребление алкоголя и табакокурение.

Не забывайте и про важность регулярных тренировок.

Правильное питание

Для того чтобы вылечить псориаз, здоровое питание — один из основных моментов.

Мы должны улучшать как свои привычки в питании (как мы едим), так и качество потребляемых продуктов. Делать это нужно постепенно, но только так можно остановить прогресс данного расстройства.

Увеличьте потребление натуральных продуктов (фрукты, овощи, бобовые, орехи и семена)

Избегайте потребления рафинированной муки

Замените белый сахар в своем рационе на натуральные подсластители (стевия, сахар кокоса, мед и т. д.)

Уменьшите потребление полуфабрикатов, жареной пищи и консервов

Избегайте потребления молочных продуктов

Нервное напряжение и стресс

Нервные расстройства, такие как повышенное беспокойство, тревога или стресс, тоже могут быть причиной развития данного заболевания. Они могу вызывать так называемые «точечные» приступы воспаления и зуда.

По этой причине очень важно позаботиться о здоровье своей нервной системы.

Для этого мы предлагаем следующие решения:

Выполняйте физические упражнения 2 или 3 раза в неделю.

Обеспечивайте себе качественный отдых в ночное время.

Можете прибегнуть к помощи терапии с цветами Баха.

При необходимости можете принимать успокаивающие и расслабляющие травяные настои (мелисса, пассифлора, липовый цвет).

Какие средства помогут вылечить псориаз?

1. Компресс из глины и огурца

Глина — это очень полезный и, главное, натуральный продукт. Она идеально подходит для лечения псориаза по трем причинам:

1. Уменьшает воспаление

2. Впитывает в себя и выводит из организма токсины

3. Дает телу необходимые минеральные вещества

Тем не менее, следует учитывать и тот факт, что глина может высушить кожу, что будет нежелательно при наличии данной проблемы со здоровьем.

По этой причине мы рекомендуем вам смешать глину с огуречным соком (а не с водой). Так у вас получится компресс с увлажняющими свойствами, который подарит коже ощущение легкости и свежести.

2. Ванна с солодкой

Действие солодки сравнимо с кортизоном. Только после нее не возникнет нежелательных реакций и проблем со здоровьем.

Так что перед вами превосходное натуральное средство, чтобы приготовить себе расслабляющую ванну, особенно она будет эффективна, если псориаз поразил сразу несколько частей тела.

3. Морская вода

Морская вода является одним из самых простых и экономичных натуральных средств, которые мы можем использовать для борьбы с псориазом.

Реминерализующая сила морской воды, вместе с антисептическими и подщелачивающими свойствами делает ее идеальным вариантом для наружного применения (лечения кожных заболеваний).

Лучше всего, конечно, купаться на пляже, но можно воспользоваться и пульверизатором

4. Морковный компресс

Морковь, которая богата антиоксидантами, очень полезна при любых проблемах с кожей.

Вы можете потереть ее на терке, завернуть в ткань и приложить к пораженному псориазом участку кожи.

Для того чтобы заметить положительный результат, необходимо повторять данную процедуру каждый день.

5. Алоэ вера: прием внутрь и наружное применение

Алоэ вера — незаменимое растение при псориазе. Потребляя его сок (гель) внутрь, мы способствуем хорошей работе кишечника. Этот орган напрямую связан с псориазом, так как способствует выведению токсинов из организма.

Местное применение также оправдано, так как гель алоэ вера успокаивает, увлажняет и восстанавливает кожу.

6. Льняное масло

Незаменимые жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в льняном масле, очень полезны для здоровья кожи, особенно при псориазе. Оно питает нас изнутри и предотвращают высыхание кожи и зуд.

Можно потреблять масло в капсулах или из семян. Только не стоит забывать, что оно легко окисляется.

7. Кокосовое масло и масло герани

Натуральное кокосовое масло является очень эффективным жиром для борьбы с псориазом. А все благодаря наличию жирных кислот в нем.

В сочетании же с эфирным маслом герани мы получаем натуральный продукт, который питает сухую кожу, облегчает регенерацию клеток дермы и уменьшает воспаление.опубликовано econet

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