Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ: То, что вы наверняка считаете Мигренью или ВСД

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ: То, что вы наверняка считаете Мигренью или ВСД

Источник: dissomnia.livejournal.com 13 февраля 2024 5584
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

То, что в народе принято называть мигренью, головной болью при ВСД или "от плохих сосудов" - на самом деле, чаще всего оказывается головной болью напряжения...

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ: То, что вы наверняка считаете Мигренью или ВСД

То, что в народе принято называть мигренью, головной болью при ВСД или "от плохих сосудов" - на самом деле, чаще всего оказывается головной болью напряжения. 

Типичные признаки ГБН:

  • Длится она часами и днями.
  • Часто болит весь день, усиливается к вечеру в рабочие дни, в выходные - отпускает.
  • Интенсивность боли средняя. Это не та раздирающая боль при мигрени, когда пациент не может ничего делать, кроме как лежать в темном углу и страдать. То есть при ГБН сохраняется трудоспособность.
  • Может быть тошнота и светобоязнь, а вот рвота будет вряд ли.
  • Характер боли - "шлем неврастеника": она сковывает, давит. 

ГБН знакома 80% взрослых людей.

Сейчас она часто беспокоит и школьников: требования становятся все выше, для некоторых детей эта нагрузка оказывается неподъемна.

Почему возникает ГБН

Это психосоматическая реакция.

Все реагируют на стресс по-разному.

Кто-то осознает свои переживания и выражает свои эмоции по этому поводу, а потом спешит изменить ситуацию, чтобы прекратить стресс.

А кто-то говорит "да все нормально" и продолжает жить в стрессе, делая вид, что все ок. Это - кандидаты на ГБН.

Их психика дает мышцам команду создать защитный "панцирь" из мышц головы и шеи. Этакую телесную демонстрацию неуязвимости. Они становятся твердыми, спазмируются. Так возникает боль.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ: То, что вы наверняка считаете Мигренью или ВСД

Больные с ГБН - часто гиперответственные, целеустремленные, упрямые люди с плохой рефлексией.

Им трудно признавать свои потребности - в отдыхе, принятии, любви, праве на неидеальность.

Важно: диагностикой головной боли занимается врач. Обратитесь к специалисту, если вас что-то беспокоит. опубликовано econet

Автор Мария Аниканова

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

стресс психосоматика эмоции здоровье головная боль головная боль напряжения

Еще от dissomnia.livejournal.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Самое тяжкое бремя, которое ложится на плечи ребенка, — это непрожитая жизнь его родителей. Карл Густав Юнг
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.