ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ: То, что вы наверняка считаете Мигренью или ВСД

То, что в народе принято называть мигренью, головной болью при ВСД или "от плохих сосудов" - на самом деле, чаще всего оказывается головной болью напряжения...

То, что в народе принято называть мигренью, головной болью при ВСД или "от плохих сосудов" - на самом деле, чаще всего оказывается головной болью напряжения.

Типичные признаки ГБН:

Длится она часами и днями.

Часто болит весь день, усиливается к вечеру в рабочие дни, в выходные - отпускает.

Интенсивность боли средняя. Это не та раздирающая боль при мигрени, когда пациент не может ничего делать, кроме как лежать в темном углу и страдать. То есть при ГБН сохраняется трудоспособность.

Может быть тошнота и светобоязнь, а вот рвота будет вряд ли.

Характер боли - "шлем неврастеника": она сковывает, давит.

ГБН знакома 80% взрослых людей.

Сейчас она часто беспокоит и школьников: требования становятся все выше, для некоторых детей эта нагрузка оказывается неподъемна.

Почему возникает ГБН

Это психосоматическая реакция.

Все реагируют на стресс по-разному.

Кто-то осознает свои переживания и выражает свои эмоции по этому поводу, а потом спешит изменить ситуацию, чтобы прекратить стресс.

А кто-то говорит "да все нормально" и продолжает жить в стрессе, делая вид, что все ок. Это - кандидаты на ГБН.

Их психика дает мышцам команду создать защитный "панцирь" из мышц головы и шеи. Этакую телесную демонстрацию неуязвимости. Они становятся твердыми, спазмируются. Так возникает боль.

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Больные с ГБН - часто гиперответственные, целеустремленные, упрямые люди с плохой рефлексией.

Им трудно признавать свои потребности - в отдыхе, принятии, любви, праве на неидеальность.

Важно: диагностикой головной боли занимается врач. Обратитесь к специалисту, если вас что-то беспокоит. опубликовано econet

Автор Мария Аниканова

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