ГОРЕЧЬ ВО РТУ: причины возникновения

Горечь во рту, с которой сталкивается множество людей, является первым звоночком организма, сигнализирующим: что-то идет не так. Если вовремя начать искать причины появления горечи во рту, то можно предотвратить заболевания, переходящие затем в хронические

Горечь во рту, с которой сталкивается множество людей, является первым звоночком организма, сигнализирующим: что-то идет не так. Если вовремя начать искать причины появления горечи во рту, то можно предотвратить заболевания, переходящие затем в хронические.

Когда и почему может возникать горечь во рту?

ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ГОРЕЧЬ ВО РТУ

непродолжительное время — причиной может быть прием лекарственных препаратов, влияющих на работу печени и пищеварительного тракта;

утром — необходимо обследовать печень и желчный пузырь;

постоянно — причиной этого могут быть желчнокаменная болезнь, заболевания психики и эндокринной системы, холецистит, а также онкология пищеварительного тракта;

после еды — нужно обратить внимание на состояние желчного пузыря, желудка, а также двенадцатиперстной кишки и печени;

после и во время физических работ с одновременным неприятным ощущением в правом боку — это свидетельствует о нарушении работы печени;

после приема некоторых лекарств (противоаллергических препаратов, антибиотиков);

сопровождается неприятным запахом изо рта — источником проблемы может быть заболевание десен.

Кроме того, ощущение горечи во рту часто возникает после переедания или употребления слишком жирной пищи, когда печень не может синтезировать достаточное количество желчи для переваривания жиров.

Горечь ощущается и при травмах в области носа и рта. А также во время беременности, когда нарушается гормональный баланс.

Чтобы не чувствовать вкуса горечи во рту, следует посетить гастроэнтеролога, который выявит истинную причину проблемы и назначит необходимое лечение.

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БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРИВКУС ГОРЕЧИ ВО РТУ

Основными заболеваниями, которые сопровождаются горечью во рту, считают:

Хронический гастрит.

Это заболевание, обусловленное нарушением работы желудка, сначала протекает бессимптомно, а затем появляются изжога, горечь во рту, тошнота. После проведения ряда обследований врач определяет тип гастрита, факторы, вызывающие его, и назначает курс лечения, которое обычно длится 14 дней.

Народная же медицина при этой проблеме предлагает такие рецепты:

При хроническом гастрите с пониженной кислотностью 2 ст. л. измельченного в кофемолке овса залить вечером в термосе 0,5 л кипятка, утром процедить. Пить по 0,5 стакана за 30 мин до еды. Курс оздоровления — 20 дней, затем 10 дней перерыв и повторить лечение.

При гастрите с повышенной кислотностью эффективно пить свежеприготовленный картофельный сок за 30—60 мин до еды: начинать следует с 0,25 стакана, постепенно доведя до 0,75 стакана. Однако сок картофеля будет эффективным только до нового года, затем он теряет свои полезные свойства. После приема сока необходимо лечь в постель на 30 мин. Через 1 час можно позавтракать. Курс — 10 дней.

При гастрите с повышенной кислотностью поможет и раствор меда в теплой воде (1 ст. л. на 1 стакан воды). Пить его следует за 1,5—2 часа до еды. Курс: 1,5—2 месяца.

Хронический холецистит.

Воспалительный процесс желчного пузыря наступает из-за наличия в нем камней, что приводит к сбою в оттоке желчи или нарушению кровоснабжения стенок желчного пузыря. Холецистит сопровождается тошнотой, ощущением горечи во рту после еды, печеночной коликой.

Как правило, при хроническом холецистите можно помочь себе и в домашних условиях, но обязательно под наблюдением врача. Для этого хорошо пить желчегонные травы. В частности, помогающая календула: 1 ст. л. травы заварить 1 стаканом кипятка, настоять 20 мин, процедить и пить теплый настой по 0,5 стакана перед едой три раза в день. Календула обладает противовоспалительными свойствами и улучшает отток желчи.

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Хронический панкреатит.

Это заболевание, когда поджелудочная железа не может вырабатывать достаточное количество ферментов для нормального пищеварения. Причинами возникновения панкреатита обычно являются желчнокаменная болезнь, злоупотребление алкоголем, переедание, вирусные заболевания, отравления, нервные перенапряжения, стрессы, операции и травмы. Больные испытывают горечь во рту, тупую боль в левом подреберье.

При хроническом панкреатите очень хороший лечебный эффект дают методы народной медицины. В частности, можно воспользоваться таким рецептом: залить 1 ст. л. гречневой крупы 1 стаканом свежего кефира, накрыть крышкой и оставить на ночь. Утром съесть натощак 0,5 стакана средства. Вторую половину принять перед сном. Курс — 2 недели. Затем сделать перерыв на 10 дней и повторить курс.

Дискинезия желчевыводящих путей.

Эта болезнь связана с неправильным поступлением желчи в начальный отдел тонкой кишки и обусловлена ​​нарушением моторики желчных путей и желчного пузыря. Сопровождается такими симптомами, как боль в животе или в правом боку, горечью во рту, тошнотой.

При этой проблеме поможет мята перечная: заварить 2 ч. л. травы 1 стаканом кипятка, настаивать 30 мин, процедить. Выпить глотками в течение суток.

Или еще такой рецепт: 1 ч. л. семян петрушки растолочь, залить 2 стаканами кипятка, настоять 2 часа, процедить и охладить. Принимать по 0,25 стакана 3—4 раза в день за 15 мин до еды. Курс 2 недели, затем перерыв 10 дней и снова повторить курс. Делать так в течение 3—4 месяцев.

Острое отравление.

Интоксикация любым токсичным агентом (пищей, газом, химикатами, алкоголем, лекарствами) сопровождается тошнотой, поносом, иногда горечью во рту.

При отравлении следует очень много пить чуть подсоленной воды (2 ст. л. на 5 л воды). Больной должен выпивать по 1 л жидкости, после чего необходимо вызывать рвоту. Это вымывает большее количество ядов из желудка, препятствуя их попадание в кишечник. Одновременно следует делать промывание кишечника с помощью клизмы с теплой кипяченой водой.

Также при всех видах отравлений знахари и целители советуют не ложиться (как бы плохо ни было), а ходить — чем больше, тем лучше. Это объясняется тем, что во время ходьбы организм с потом через кожу выводит яды.

Полезны также теплая ванна и душ.

При отравлении даже при уже пустом желудке рвотные позывы могут продолжаться. Их можно остановить народными средствами. В частности, очень быстро и эффективно поможет такой раствор: 1 ч. л. крахмала картофельного залить 1 стаканом воды комнатной температуры и выпить за один прием. Эта смесь быстро обволакивает и устраняет боль в желудке.

Как видите, возникновение горечи во рту чаще всего связано с неправильным питанием, что влечет за собой нарушение нормальной работы пищеварительного тракта. Поэтому, чтобы не возникало проблем с работой органов пищеварения, нужно не злоупотреблять алкоголем, жирной, соленой, острой, жареной пищей и копченостями.

Автор Алла Гришило

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