НЕ ешьте соленое перед сном! 19 правил питания по АЮРВЕДЕ

Продукты питания могут укрепить или разрушить человеческий организм. Правильное питание – это следование своей естественной природе, то есть пракрити
По аюрведе, компоненты пищи и ингредиенты, используемые в лекарствах, обладают сходными свойствами. Таким образом, пища может быть использована как лекарство, и наоборот.
При лечении болезней нужны не только лекарственные препараты, но также необходимо придерживаться правильного питания. И если правильно питаться, болезни не возникают, а при неправильном питании лекарства не помогут.
Продукты питания могут укрепить или разрушить человеческий организм. Подобранная в соответствии с типом конституции, возрастом, состоянием здоровья и климатическими условиями диета не будет ограничением.
Правильное питание – это следование своей естественной природе, то есть пракрити. В этом случае диета не предполагает ограничения в количестве продуктов, но помогает подобрать наиболее полезные для конкретного человека продукты и блюда.
Аюрведа предлагает нам определенные правила приема пищи, благодаря которым пища лучше усваивается:
• есть нужно только сидя, в спокойной, тихой атмосфере, при этом не следует смотреть телевизор, читать или отвлекаться;
• в идеале каждый прием пищи должен включать в себя все 6 аюрведических вкусов; на практике постарайтесь включить все хотя бы в обед;
• если обед подошел к концу, не нужно вставать из-за стола в течение еще 5–10 минут;
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• есть надо медленно, тщательно пережевывая пищу;
• перерыв между приемами пищи должен составлять не менее 3 часов;
• заканчивать прием пищи нужно тогда, когда вы насытились (лучше всего вставать из-за стола с легким чувством голода);
• старайтесь есть только тогда, когда вы действительно испытываете чувство голода
• принимать пищу желательно до захода солнца;
• рекомендуется есть только свежую пищу, приготовленную в течение дня;
• нельзя есть пищу с кислым или соленым вкусом перед сном;
• лучше исключить из рациона жареное, а кислое и соленое благоразумнее ограничить;
• не рекомендуется пить (особенно холодные напитки) во время еды;
• хорошо запивать пищу горячим «аюрведическим кипятком» (то есть водой, кипевшей в течение четверти часа);
• молоко можно пить только кипяченым и только горячим, хорошо приправлять его специями, в первую очередь кардамоном, можно добавлять мед;
• не рекомендуется употреблять сыр (кроме домашнего), йогурт и мороженое;
• избегайте употреблять несочетаемые продукты;
• используйте специи для лучшего переваривания и усваивания пищи;
• не садитесь за стол, если вы находитесь в несбалансированном эмоциональном состоянии, то есть в состоянии гнева, печали, раздражения, беспокойства или иного сильного эмоционального возбуждения;
• необходимо устанавливать пищевой рацион и режим питания в соответствии с индивидуальными особенностями физиологии конкретного человека, а также с климатом, текущим сезоном года, погодой дня.опубликовано econet
Автор Джульет Варма
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Источник: https://econet.ru/
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