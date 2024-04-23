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ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И СЕЛЕЗЕНКА: ОЧИЩЕНИЕ

Источник: Econet 23 апреля 2024 6952
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Показания к очищению лимфы – артроз, артрит с отеками суставов, заболевания лимфатических желез, ишемическая болезнь сердца

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И СЕЛЕЗЕНКА: ОЧИЩЕНИЕ

Лимфатическая система является важной частью иммунной системы. Ее задача – охранять организм от микробов, бактерий и вирусов. Они обезвреживаются в лимфоузлах, и это не дает им попадать в кровь.

Лимфа представляет собой циркулирующую форму межклеточной жидкости. Она по своему составу очень напоминает кровь и содержит в себе некоторые ее составные части, просачивающиеся сквозь стенки кровеносных сосудов. Всего в лимфатической системе человека находятся 1–2 л жидкости.

Ускорение тока лимфы повышает интенсивность и динамизм обменных процессов, а замедление и застой лимфатической жидкости заглушают жизнь клеток и тканей. Когда зашлакованность организма очень велика, лимфоузлы, селезенка переполнены токсинами, шлаками, они не могут выполнять свою очистительную и защитную функции.

Прежде чем начинать чистить лимфу, необходимо очистить кишечник и печень. Наиболее подходящее время для очищения лимфы – весна.

Показания к очищению лимфы – артроз, артрит с отеками суставов, заболевания лимфатических желез, ишемическая болезнь сердца, острые хронические заболевания дыхательных путей и придаточных пазух носа, заболевания ушей (отиты) и глаз, хронический тромбофлебит, хронические заболевания мочеполовой системы, остеохондроз позвоночника.

Способ очищения лимфы: рецепт восточной медицины

Китайская медицина рекомендует очищать лимфу таким способом.

Взять 150–200 мл смеси свежеприготовленных соков:

  • морковного в смеси со свекольным в пропорции 4:1, принимать их до еды каждый день.

Одновременно принимать спиртовую настойку чистотела по такой схеме:

  • перед завтраком – 1 капля,
  • перед обедом – 2 капли,
  • перед ужином – 3 капли и так далее, дозу доводят до 15 капель на один прием, а затем постепенно снижают до 1 капли.

Как приготовить настойку чистотела

Для приготовления настойки взять траву чистотела, измельчить и отжать сок, процедить его через 2–3 слоя марли и на каждые 450 мг сока добавить 70 мл медицинского спирта. Хранить настойку в холодильнике.

Чистотел тоже обладает мощными очистительными свойствами. Внимание! Чистотел ЯДОВИТ, поэтому долго и помногу принимать его нельзя, а только как предписано!

Помимо очищения лимфы эта процедура оказывает благотворное воздействие на организм при гипертонии, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, псориазе, геморрое, остеохондрозе.

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И СЕЛЕЗЕНКА: ОЧИЩЕНИЕ

Способ очищения селезенки с помощью пшенной крупы

На ночь замочить 2 столовые ложки пшенной крупы.

На следующий день съесть эту крупу в сыром виде, по 1 столовой ложке за 30 минут до еды 2 раза в день.

Приготовленную таким образом крупу следует есть в течение 10 дней.

Питаться в эти дни надо только вегетарианскими продуктами.опубликовано econet

©Свами Брахмачари 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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здоровье лимфа кровь селезенка лимфатическая система детокс очищение организм

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