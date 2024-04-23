ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И СЕЛЕЗЕНКА: ОЧИЩЕНИЕ

Показания к очищению лимфы – артроз, артрит с отеками суставов, заболевания лимфатических желез, ишемическая болезнь сердца
Лимфатическая система является важной частью иммунной системы. Ее задача – охранять организм от микробов, бактерий и вирусов. Они обезвреживаются в лимфоузлах, и это не дает им попадать в кровь.
Лимфа представляет собой циркулирующую форму межклеточной жидкости. Она по своему составу очень напоминает кровь и содержит в себе некоторые ее составные части, просачивающиеся сквозь стенки кровеносных сосудов. Всего в лимфатической системе человека находятся 1–2 л жидкости.
Ускорение тока лимфы повышает интенсивность и динамизм обменных процессов, а замедление и застой лимфатической жидкости заглушают жизнь клеток и тканей. Когда зашлакованность организма очень велика, лимфоузлы, селезенка переполнены токсинами, шлаками, они не могут выполнять свою очистительную и защитную функции.
Прежде чем начинать чистить лимфу, необходимо очистить кишечник и печень. Наиболее подходящее время для очищения лимфы – весна.
Показания к очищению лимфы – артроз, артрит с отеками суставов, заболевания лимфатических желез, ишемическая болезнь сердца, острые хронические заболевания дыхательных путей и придаточных пазух носа, заболевания ушей (отиты) и глаз, хронический тромбофлебит, хронические заболевания мочеполовой системы, остеохондроз позвоночника.
Китайская медицина рекомендует очищать лимфу таким способом.
Взять 150–200 мл смеси свежеприготовленных соков:
Одновременно принимать спиртовую настойку чистотела по такой схеме:
Для приготовления настойки взять траву чистотела, измельчить и отжать сок, процедить его через 2–3 слоя марли и на каждые 450 мг сока добавить 70 мл медицинского спирта. Хранить настойку в холодильнике.
Чистотел тоже обладает мощными очистительными свойствами. Внимание! Чистотел ЯДОВИТ, поэтому долго и помногу принимать его нельзя, а только как предписано!
Помимо очищения лимфы эта процедура оказывает благотворное воздействие на организм при гипертонии, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, псориазе, геморрое, остеохондрозе.
На ночь замочить 2 столовые ложки пшенной крупы.
На следующий день съесть эту крупу в сыром виде, по 1 столовой ложке за 30 минут до еды 2 раза в день.
Приготовленную таким образом крупу следует есть в течение 10 дней.
Питаться в эти дни надо только вегетарианскими продуктами.опубликовано econet
©Свами Брахмачари
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Источник: https://econet.ru/
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