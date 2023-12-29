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ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ ОСАНКУ!

Источник: vk.com 29 декабря 2023 5888
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На человека с хорошей осанкой приятно смотреть – прямая спина, подтянутый живот, красивая грудь. Правильное положение тела в движении и покое является одним из показателей здоровья. Но как понять, есть ли у вас или ваших близких проблемы с осанкой?

ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ ОСАНКУ!

На человека с хорошей осанкой приятно смотреть – прямая спина, подтянутый живот, красивая грудь. Правильное положение тела в движении и покое является одним из показателей здоровья. Но как понять, есть ли у вас или ваших близких проблемы с осанкой?

Инструкция: как проверить осанку

1. Повернитесь к большому зеркалу боком и примите обычное для себя положение. При хорошей осанке голова и тело должны быть расположены на одной прямой вертикальной линии. При этом спина будет ровная, грудь слегка выпуклая, грудная клетка конической или цилиндрической формы, лопатки не выпирают, живот немного втянут и не выходит за линию грудной клетки. Ноги должны быть разогнутыми в тазобедренных суставах и в коленях. 

2. Теперь повернитесь к отражению лицом. При правильной осанке плечи развернуты и немного опущены, расположены на одном уровне. Ноги прямые. Пятки, голени, колени и бедра смыкаются без мышечного напряжения с просветом под коленями и над внутренней стороной лодыжек, а внутренняя часть стопы не касается пола. 

3. Встаньте вплотную спиной к ровному шкафу или стене, ноги и стопы соедините, руки опустите и посмотрите прямо. Голова также должна касаться стены. Если ладонь не проходит между стеной и поясницей, то значит, мышцы брюшного пресса ослаблены, позвоночник оттягивается вперед, и ваша осанка не безупречна. 

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ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ ОСАНКУ!

4. Измерьте сантиметровой лентой расстояния от седьмого шейного позвонка (он наиболее выступающий) до нижних углов левой и правой лопатки. Во время измерения находитесь в расслабленном положении. При правильной осанке эти расстояния равные. 

5. Оцените осанку при помощи плечевого индекса. Измерьте сантиметровой лентой ширину плеч со стороны груди, а затем со спины – плечевую дугу. Вычислите плечевой индекс по формуле: (ширина плеч/плечевая дуга)*100%. Правильная осанка характеризуется плечевым индексом в диапазоне от 90% до 100%. 

6. Сядьте прямо, руки вытяните перед собой и продержите их на весу не менее 30 секунд. Если удержать спину в прямом положении не удалось, то значит, мышечный корсет очень слаб и недостаточно развит, чтобы постоянно поддерживать правильную осанку.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

здоровье осанка спина позвоночник

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