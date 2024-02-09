ОСТЕОПОРОЗ: 6 фактов, которые нужно знать

Остеопороз опасен тем, что он не показывает сильных симптомов на начальных этапах болезни, до тех пор, пока не возникают переломы.

Остеопороз — это заболевание костной системы, которое состоит в вымывании кальция из костей, вследствие дефицита витамина D или генетических факторов.

Факты об остеопорозе, которые должен знать каждый

При этом нарушается внутренняя структура костей, они теряют плотность и становятся более хрупкими. Из-за этого повышается риск переломов и, кроме того, возникают воспалительные реакции и сильная боль.

Хотя остеопороз чаще встречается у пожилых людей, иногда он может появиться и в более молодом возрасте, вследствие травм, или вредных привычек, которые негативно действуют на кости.

Наиболее тревожным является то, что многие до сих пор не знают, насколько это серьезное состояние, и из-за отсутствия симптомов даже не подозревают о том, что страдают от него.

По этой причине важно знать все о развитии остеопороза и, при первых же признаках, обратиться к врачу.

Далее мы хотим поделиться с вами 6 основными фактами об остеопорозе, которые должен знать каждый.

1. Факторы риска

Остеопороз обычно происходит из-за низкого усвоения кальция и витамина D, особенно в пожилом возрасте.

Дефицит этих питательных веществ снижает плотность костной ткани и, в случае травмы или болезни, может вызвать переломы и необратимый ущерб здоровью.

и, в случае травмы или болезни, может вызвать переломы и необратимый ущерб здоровью. Эта проблема может возникнуть из-за генетических факторов , хотя она также связана с гормональными изменениями, которые происходят в организме по достижении определенного возраста.

, хотя она также связана с гормональными изменениями, которые происходят в организме по достижении определенного возраста. Чрезмерное потребление табака и алкоголя также способствуют развитию остеопороза.

способствуют развитию остеопороза. Снижение уровня эстрогена во время и после менопаузы является еще одной гормональной причиной.

во время и после менопаузы является еще одной гормональной причиной. В группу риска также входят люди, страдающие от анорексии или булимии.

2. Симптомы

К сожалению, это заболевание является одним из «тихих врагов», поскольку оно не выдает себя явными симптомами, пока не превратится в более серьезную проблему.

Часто остеопороз диагностируют после перелома, причем до этого пациент и не подозревал, что страдает от этой болезни. Из-за хрупкости костей, перелом может произойти даже без серьезной травмы или удара.

Можно заподозрить остеопороз, если вы потеряли до 5 см в росте. В некоторых случаях появляется так называемый «вдовий горб», характерная сутулая поза.

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3. Выявление

Для того, чтобы обнаружить остеопороз, необходимо провести компьютерную томографию, или МРТ, которая позволит измерить минеральную плотность костной ткани.

Это совершенно безопасная процедура, которая не занимает много времени и не вызывает боли. Осмотр позвоночника и тазобедренных суставов может показать перелом или повреждение. Обычное рентгеновское исследование обычно не так точно, чтобы выявить остеопороз.

4. Профилактика

Хотя есть много факторов, которые могут привести к развитию остеопороза, здоровый образ жизни имеет решающее значение для минимизации рисков.

Таким образом, важно обеспечить оптимальное количество кальция и витамина D, в том числе, добавив в рацион продукты, которые их содержат.

Национальный Фонд Остеопороза (NOF) рекомендует принимать 1000 мг кальция в день для взрослых людей и 1200 мг в день для женщин старше 50 лет, и мужчин старше 70 лет.

Потребление натрия и насыщенных жиров должно быть ограничено , поскольку они препятствуют абсорбции кальция.

Важно увеличить потребление магния , поскольку он также помогает сохранить плотность костной ткани.

Специальный комплекс упражнений также очень полезен, поскольку он укрепляет кости и улучшает координацию и баланс.

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5. Медикаментозное лечение

Существуют препараты, направленные на борьбу с потерей плотности костной ткани для того, чтобы избежать серьезных последствий, таких как переломы.

Среди них — бисфосфонаты, целью которых является предотвращение истощения костной ткани путем инактивации клеток, известных как остеокласты, которые предназначены для поглощения костной ткани.

Также рекомендуются пищевые добавки кальция и витамина D, особенно когда есть проблемы с их усвоением.

Прием эстрогена помогает предотвратить и бороться с этим заболеванием в случае женщин в менопаузе.

6. Побочные эффекты от лечения

Хотя препараты для лечения этого заболевания могут быть довольно эффективными, важно знать, что в большинстве случаев их применение может вызвать побочные эффекты.

Среди них:

Боль в мышцах и суставах

Проблемы с пищеводом

Жжение в желудке

Аритмия и сердцебиение

С другой стороны, следует отметить, что, несмотря на возможность лечения, упомянутые лекарства действуют лишь до определенного момента. То есть, примерно через 3 года после начала лечения, необходимо проанализировать, насколько они эффективны или какие отрицательные эффекты вызвают.

В некоторых случаях необходимо делать «перерывы» в лечении, так как прием лекарств в течение длительного времени может быть опасным. Лучшим средством борьбы с остеопорозом является профилактика.

По этой причине, если у вас есть факторы риска, регулярно проводите денситометрию, исследование плотности костей.опубликовано econet

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