Хрупкий механизм: циркадианная система человека

Если ваши внутренние часы сбились, немедленно обратитесь в ремонт! Или хотя бы прочитайте эту статью...

Пожалуй, для многих не является секретом существование такой иерархической модели человеческих потребностей, как пирамида Маслоу.

И хотя она всячески подвергается критике, с одним поспорить сложно: американский психолог наглядно показал, что удовлетворение низших потребностей является необходимым условием для того, чтобы были удовлетворены и высшие. Об одной из таких потребностей и поговорим.

Итак, сон!

Ложусь в постель, как в гроб. И каждое утро — действительно — восстание из мёртвых.

Марина Цветаева

Каждый человек обязательно хоть сколько-то спит — это очевидно. Но все мы делаем это по-разному.

Часовой организм: в каком ритме мы живём?

Одни предпочтут пораньше лечь в тёплую кроватку, чтобы потом встать с первыми лучами солнца, в то время как другие с трудом раскроют глаза лишь в полдень, скоротают время до вечера, а ночью начнут полноценно функционировать.

С учётом этого сложились определённые схемы чередования активности и пассивности в течение суток — хронотипы, согласно которым мы можем отнести себя к «совам», «жаворонкам» и даже «голубям».

А сами циклические изменения работы органов, систем и организма в целом называются биоритмами.

Существует три группы биоритмов, которые различаются характерными промежутками времени, за которые и осуществляется один полный цикл.

3 группы биоритмов

1. Циркадианные — биоритмы с суточной периодичностью. Сюда относятся циклы сна и бодрствования, а также суточные колебания температуры тела, уровня гормонов в крови и т. д.

2. Инфрадианные — длительность цикла превышает сутки (недельные, месячные, годовые ритмы). Например, менструальный цикл или сезонные изменения.

3. Ультрадианные — длительность цикла меньше суток (часовые, минутные, секундные ритмы). К этой группе биоритмов относятся такие краткосрочные процессы, как потребление пищи, дыхание, работа пищеварительной системы, сердца и ритмы активности различных клеток-пейсмекеров.

Самыми любопытными для нас являются циркадианные (циркадные) биоритмы: их ещё называют биологическим часами.

И если вы думаете, что они присущи только людям, то вы ошибаетесь: такие биоритмы имеются у животных, растений, грибов и даже цианобактерий.

Ведь именно они обеспечивают каждому виду максимальную возможность к приспособлению.

Наиболее важную роль в синхронизации циркадианных ритмов играют суточные колебания освещённости, поэтому именно зрительная система активно участвует в их регуляции.

Как работает циркадианная система человека?

Ответ, как всегда, кроется в мозге.

Обратим внимание на следующие структуры:

Гипоталамус регулирует изменения уровня гормонов в крови, усиление или, напротив, ослабление чувства голода и прочее. Это и есть тот самый «центр сна».

регулирует изменения уровня гормонов в крови, усиление или, напротив, ослабление чувства голода и прочее. Это и есть тот самый «центр сна». Супрахиазматическое ядро (СХЯ): ядро передней области гипоталамуса управляет выделением мелатонина в эпифизе и отвечает за синхронизацию работы «биологических часов» организма.

ядро передней области гипоталамуса управляет выделением мелатонина в эпифизе и отвечает за синхронизацию работы «биологических часов» организма. В эпифизе, известном нам так же как шишковидное тело, происходит выработка мелатонина, отвечающего за регуляцию суточных ритмов, и синхронизация их с ритмом освещённости окружающей среды.

Механизм работы циркадных ритмов

На задней стенке сетчатки глаза располагаются ганглиозные клетки, реагирующие на изменения в освещении и содержащие пигмент меланопсин.

При изменении электрической активности этих клеток, от них поступает сигнал в супрахиазматическое ядро гипоталамуса, откуда по волокнам симпатической нервной системы он направляется в эпифиз для регуляции суточного синтеза мелатонина.

Из всего этого следует, что сбой в работе этой системы может быть вызван как внутренними, так и внешними факторами, и следить за этим крайне важно!

Десинхроноз, или нарушение биологических ритмов, не только сопутствует онкологическим заболеваниям, но и вызывает их.

Возвращаясь к сезонным ритмам...

Существует такое аффективное расстройство, как сезонная депрессия.

Не сложно догадаться, что это, верно?

В определённые сезоны (как правило, в осенне-зимний, реже — весенне-летний), человек становится раздражительным, нервозным и необщительным, напоминая медведя в период спячки.

По данным ВОЗ, с такой проблемой сталкивается каждый пятый живущий на планете.



Именно так хотелось бы проводить свои сезонные депрессии

Зимой световой день уменьшается, в связи с чем нейромедиатор серотонин, отвечающий за наше настроение, вырабатывается значительно меньше.

Это связано также с дефицитом витамина D, производимого нашим организмом под солнечным светом, так как он играет не последнюю роль в выработке серотонина.

У мелатонина же, напротив, начинается активная выработка, которая обычно подавляется ярким светом.

Осенью и зимой этого не происходит, поэтому уровень мелатонина становится высоким, вызывая нежелательные усталость и сонливость.

А ещё есть просто светозависимые люди, которые переносят недостаток солнца тяжелее других.

Если с осеннее-зимней депрессией всё понятно, то с весеннее-летней все немного сложнее, ведь, казалось бы, света много и даже больше — так в чём же дело?

Действительно, света становится больше, однако переизбыток серотонина может вызвать такой же эффект, как и его недостаток.

Итак, биоритмы человека — очень важный, но хрупкий механизм, прямо как настоящие часы.

Нарушение их работы может стать причиной для самых разных болезней — от простого снижения иммунитета до сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Поэтому срочно настраивайте ваши внутренние часы и старайтесь не пренебрегать их ритмами!опубликовано econet

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