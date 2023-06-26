БОРОДАВКИ на стопе: ЧТО ДЕЛАТЬ

Бородавки являются одним из самых распространенных заболеваний кожи. В том случае, если верить последним подсчетам, то практически у семидесяти пять процентов людей когда-то были бородавки. Бородавки — это достаточно бледные доброкачественные наросты, которые имеют неровную поверхность вирусного происхождения

Бородавки являются одним из самых распространенных заболеваний кожи. В том случае, если верить последним подсчетам, то практически у семидесяти пять процентов людей когда-то были бородавки.

Подошвенные бородавки: профилактика и лечение

Бородавки — это достаточно бледные доброкачественные наросты, которые имеют неровную поверхность вирусного происхождения. Все бородавки делятся на три основных и самых распространенных вида:

Простые бородавки – это плотные образования по 2-7 миллиметров. Такие бородавки имеют круглую форму, по цвету, они идентичны с цветом кожи, а также имеют шероховатую поверхность. Такой вид бородавок, чаще всего, появляется на лице и пальцах рук.

Плоские бородавки – это очень маленькие, практически незаметные округлые узелки, которые имеют размер менее трех миллиметров. Они имеют гладкую поверхность, и чаще всего возникают у молодых людей, либо на тыльной стороне кистей, либо на коже лица.

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Подошвенные бородавки – это наросты на коже, которые появляются на стопах ног. Многие, довольно часто путают подошвенные бородавки с мозолями, которые возникают из-за постоянного ношения неудобной и тесной обуви, той, которая не дает ногам дышать.

Стоит помнить, что на сегодняшний день самым распространенным видом бородавок, являются подошвенные бородавки. Очень часто, бородавки на стопе ноги проходят сами по себе в течении нескольких лет. Но лучше не запускать заболевание, а преступить к лечению вовремя, поскольку их наличие вызывает дискомфорт.

Подошвенные бородавки являются заразным заболеванием. Их вызывает и провоцирует вирус папиллома.

На сегодняшний день, насчитывается более пятидесяти видов этого вируса. Им могут быть поражены многие другие органы, но чаще всего поражается именно кожа ног. Заразиться этим вирусом можно про хождении без обуви в общественных местах, к примеру, в спортзале, душе, бассейне или же при непосредственном контакте с человеком, пораженным эти вирусом. Он может с легкостью проникнуть в маленькие трещины и царапины на коже стоп, а вот развиваться они могут не сразу, а спустя даже несколько лет.



Наиболее подвержены появлению подошвенных бородавок – это, конечно же, люди в юношеском возрасте, болеющие диабетом, со слабым иммунитетом, пожилые люди, а также люди, которые постоянно находятся в состоянии стресса. Стоит помнить, что если у пораженного вирусом человека с иммунитетом все в порядке, то он погибнет даже еще в спящем состоянии.

Подошвенные бородавки выглядят не очень привлекательно, а также могут принести огромное количество неприятных ощущений. У большинства людей, у которых есть одна подошвенная бородавка, спустя время появляются еще несколько.

Внешне, подошвенные бородавки очень похожи на небольшие горошины, размером до трех миллиметров. В том случае, если бородавки старые, то они приобретают либо серо-черного цвет, либо серо-желтый. Со временем, кожа, которая расположена вокруг бородавки начинает грубеть, и становится шероховатой.

Профилактика подошвенных бородавок

Для того чтобы избежать появления подошвенных бородавок, необходимо:

1. Регулярно соблюдать правила личной гигиены.

2. По возможности избегать неудобной, тесной и узкой обуви.

3. Не пользоваться предметами личного обихода посторонних людей и

4. избегать тесного контакта с пораженными вирусом людьми.

5. Всегда тщательно обрабатывать поврежденные участки кожи стоп ног.

В том случае, если вирус папилломы в организме уже выявлен, необходимо соблюдать следующие правила:

1. Стабильное эмоциональное и психологическое состояние

2. Поддержание хорошей физической формы

3. Избегать тесной трущейся об тело обуви

4. Укреплять иммунную систему витаминами

Лечение подошвенных бородавок

Избавится от подошвенных бородавок достаточно просто, это можно сделать дома, либо же обратившись к врачу. Но следует помнить, что к врачу необходимо обращаться, в крайнем случае, если лечение народной медициной не помогает.

Итак, к врачу необходимо обращаться если:

Длительное лечение народными средствами не приносят результата.

Бородавки на стопе ноги вызывают невыносимую боль.

Количество бородавок резко увеличивается.

Обратившись к врачу, можно выбрать несколько вариантов удаления подошвенных бородавок:

Хирургическое вмешательство.

Аппликации жидким азотом.

Электрокоагуляция.

Лазерокоагуляция.

Но все же, в первую очередь необходимо прибегнуть к более щадящим методам лечения. Поскольку стоит помнить, что после хирургических мер, в большинстве случаев, на длительное время могут остаться следы, шрамы и рубцы, в худшем случае они могут не пройти никогда.

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Лечение подошвенных бородавок народными средствами

Тоник из чистотела. Ежедневно, не менее двух раз в день, необходимо протирать подошвенные бородавки свежесорваным соком чистотела.

Чеснок. В борьбе с подошвенными бородавками отлично помогает чеснок, им необходимо натирать поврежденные участки кожи на протяжении всего дня.

Порошок магнезии. Каждый день, утром и вечером необходимо принимать на кончике ножа порошок магнезии, за полчаса до еды. Употреблять его необходимо на протяжении месяца.

В том случае, если бородавки появились совсем недавно, то для того чтобы от них избавиться поможет искусственный лед, в котором хранится мороженное. Его можно взять в любом магазине. Прийдя домой, лед необходимо приложить к пораженному участку кожи и держать до тех пор, пока выдержит кожа. Достаточно всего недели, и бородавки исчезнут.

Уксусная кислота. Каждый вечер, перед сном, необходимо при помощи пипетки капнуть непосредственно на бородавку одну каплю уксусной кислоты, не касаясь здоровой кожи. При ежедневном использовании, бородавка быстро начнет сходить.

Каждый вечер необходимо проводить следующую процедуру. Подошвенную бородавку необходимо распарить в горячей воде, в которую предварительно нужно добавить натертое хозяйственное мыло и соль. После, нужно взять небольшой кусочек ваты, чтобы он мог полностью прикрыть бородавку, смазать вату размягченным хозяйственным мылом, и приложить полученный компресс непосредственно на бородавку. После, при помощи лейкопластыря закрепить вату на стопе и оставить его на сутки. По истечению времени компресс необходимо снять, а размягченная бородавка легко отделиться от здоровой и неповрежденной кожи. После того как бородавку будет удалена, стоп, а в частности место где была бородавка, желательно смазать маслом чайного дерева. В том случае, если бородавка не удалилась с первого раза, то необходимо повторять процедуру по мере необходимости. Стоит помнить, что масло чайного дерева обладает отличными антисептическими свойствами, поэтому им можно смазывать стопы и для профилактики подошвенных бородавок.

В небольшую стеклянную емкость положить одну столовую ложку муки, и капнуть в неё несколько капель уксусной эссенции, вес тщательно перемешать. В результате должно получиться тесто, которое необходимо приложить к подошвенной бородавке. Лучше всего не затрагивать здоровую кожу вокруг. После, закрепить тесто лейкопластырем. В идеале, процедуру необходимо делать перед сном. Утром, компресс снять. Бородавка отпадет после недели регулярных процедур.

В борьбе с подошвенными бородавками отлично помогает обычный сырой репчатый лук. Для этого необходимо тщательно очистить луковицу и порезать её пополам на две части. Обе половинки положить в уксусную кислоту, которая накроет их доверху на несколько часов. По истечению временник приложить к бородавкам срезы лука и оставить на всю ночь, закрепив бинтом или лейкопластырем. Процедуру необходимо повторять до тез пор, пока бородавки не выйдут вместе с корнем.

Взять одну ягоду свежей рябины , разрезать её пополам на две части и приложить её срезом непосредственно на подошвенную бородавку, закрепить бинтом или лейкопластырем и оставить на всю ночь. Утром повязку сменить. Продолжать лечение в течении недели.

Тщательно очистить дольку чеснока и разрезать её на две равные части. Одну половику срезом положить непосредственно на бородавку, при этом, не затрагивая здоровую кожу вокруг. Для того чтобы это сделать, необходимо в небольшом кусочке полиэтилена вырезать небольшую дырочку, размером с бородавку, и положить полиэтилен так, чтобы была видна только бородавка.

Во время лечения подошвенной бородавки, можно использовать одну всего лишь горячую воду. Для этого необходимо распарить стопы ног в горячей воде, на протяжении получаса. По истечению времени просушить ноги при помощи обычного махрового полотенца и сразу же привязать к бородавке небольшой кусочек прополиса.

Для того чтобы избавиться от висячей подошвенной бородавки, можно крепко перевязать её суровой ниткой и оставить на весь день , на следящий день процедуру повторить. Спустя всего несколько дней бородавки почернеют и отвалятся.

В борьбе с подошвенными бородавками можно также воспользоваться и диким шиповником . Для этого необходимо приготовить кашицу из цветков дикого шиповника и наложить её на бородавку. Закрепить повязкой и оставить на десять часов. Менять повязку необходимо два раза в день.

Тщательно смешать мед и конопляное масло, в пропорциях один к четырем. Смазывать полученной смесью кожу стоп на протяжении дня. Чем чаще мазать, тем быстрее подошвенные бородавки пройдут.

Из свежих листьев каланхоэ, необходимо приготовить кашицу и наложить её на бородавки, закрепив бинтом. Спустя всего неделю регулярных процедур бородавки пройдут.

Избавиться от подошвенных бородавок достаточно легко, необходимо приложить лишь минимум усилий и времени. Не стоит сразу же разочаровываться, если какой- либо рецепт не помогает. Для того, чтобы усилить и ускорить эффект, необходимо сразу же использовать несколько способов народного лечения.опубликовано econet

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