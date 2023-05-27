Жировой саркофаг: От ЧЕГО страдает наша ПЕЧЕНЬ

В борьбе за выживание клетки печени стремятся нарастить вокруг вредоносных шлаков и токсинов жировой саркофаг

От мудрых эллинов дошел до нас миф о Прометее, похитившем с Олимпа огонь, чтобы передать его людям.

Разгневанный Зевс приказал приковать титана к скале и предать страшной казни. Прилетавший каждый день орел расклевывал у Прометея печень. Не глаза, не желудок, не почки или сердце, а именно печень.

Почему владыка богов решил, что это будет самым тяжким наказанием? По-видимому, древние греки считали печень одним из важнейших органов, если не наиглавнейшим.

ПЕЧЕНЬ и ВЫСОКАЯ ТОКСИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

Печень защищает все наши органы от воздействия агрессивной внешней среды. Мы, люди, живущие в современном мире, ежедневно вдыхаем и получаем с пищей огромные количества вредных и ядовитых веществ. Наша печень не рассчитана на столь высокую токсическую нагрузку, и ей не удается обезвредить все яды полностью.

В борьбе за выживание клетки печени стремятся нарастить вокруг вредоносных шлаков и токсинов жировой саркофаг.

Дело в том, что жир водонепроницаем, и поэтому он изолирует токсины от остального содержимого клетки.

С каждым днем токсинов и шлаков скапливается все больше, и слои жирового саркофага вокруг них постоянно нарастают.

Вполне естественно, что жировой саркофаг мешает клеткам печени выполнять свою главную функцию — фильтровать кровь.

В результате, по нашим сосудам циркулирует плохо профильтрованная кровь с ядами и токсинами, которые отравляют каждую клетку организма.

В связи с этим хочу сразу же напомнить о вреде курения и пьянства.

Так, смолы, попадающие в кровь с сигаретным дымом, откладываются в клетках печени и превращаются в канцерогенные свободные радикалы.

А даже небольшое потребление алкоголя, например, две стопки водки или одна бутылка крепкого пива в день, ведут к накоплению в печени токсичных продуктов распада этилового спирта.

При этом нарушается функция желчеобразования, что ведет к образованию камней в желчных протоках.

Поступление в организм жареной, копченой, маринованной пищи, а также красителей, консервантов и нитратов ведет к накоплению в клетках печени токсичных и канцерогенных веществ. Это стает причиной гибели либо жирового перерождения клеток печени.

Особого внимания также заслуживает вопрос о токсическом действии на печень принимаемых нами лекарственных препаратов. Токсичные продукты переработки лекарств печенью накапливаются внутри ее клеток.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Лечебное питание при заболеваниях печени должно способствовать восстановлению функционального состояния самого органа, нормализации процессов желчеобразования и выделения желчи, восстановлению нарушенного обмена веществ во всем организме.

Если речь идет об опасности жирового перерождения печени, рекомендуется обогатить свой рацион липотропными веществами. Такими продуктами являются творог, треска, соя.

Долгое время считалось, что людям с хроническими заболеваниями печени надо ограничивать в своем питании жиры. Сейчас врачи думают иначе: печеночным больным нужно принимать жиры, но только те, которые переносятся организмом, и если принимать их правильно, то состояние не только не ухудшается, а значительно улучшается.

Общее количество жира в диете должно составлять 80—100 г. Благоприятным соотношением считается 70% животного жира (т.е. связанного с белком — мясо, рыба, творог и т. д.) и 30% растительного.

Дело в том, что смесь животных и растительных жиров оказывает более выраженное липотропное действие и такая диета более эффективна, чем диета, содержащая только животные или только растительные жиры. Растительное масло нормализует обмен веществ в печени и в организме в целом, обладает хорошим желчегонным эффектом.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Для лечения заболеваний печени в своей практике я использую различные лекарственные растения, выбор которых зависит от причины развития, характера заболевания, степени нарушения функции печени.

Они способствуют повышению защитной функции клеточных оболочек клеток печени.

Помимо защиты клеток печени, активизируют образование и выделение желчи, снижая ее концентрацию, кроме того, нормализуют секреторную функцию всех органов желудочно-кишечного тракта.

Поэтому в лечении нужно использовать прежде всего те растения, которые содержат как можно больше флавоноидов.

Лучше всего начинать лечение печени, когда только еще начинают появляться первые, едва уловимые сигналы легких недомоганий, вызванных нарушением пищеварения.

Поэтому перед тем, как принять гостей или пойти в гости, где вас ожидает обильный стол, не поленитесь сделать настой из семян аниса, тмина или фенхеля, по действию они одинаковы.

Семена надо хорошенько размять.

Половину чайной ложки залить полутора стаканами кипятка, добавив туда еще половину чайной ложки листьев мяты.

Настоять 40 минут и в теплом виде выпить небольшими глотками —

можете быть уверены, что печень вполне справится с любыми жирными блюдами.

Этот же настой можно пить и при застойных явлениях в печени, вызванных неправильным питанием, нарушением в ней процесса обмена белков, жиров и углеводов.

Печень значительно легче будет воспринимать удары на нее, если несколько раз в год месячными курсами пить отвар из плодов шиповника.

ЧУДЕСНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОТОКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Самым популярным растением в моей практике от всех заболеваний печени, в том числе при циррозе, был и остается бессмертник.

В особых рекомендациях он не нуждается, следует помнить только, что собирать его нужно не позднее двух недель после начала цветения. При более позднем сборе его активность падает.

Лучше всего действует такой отвар:

2 ч. л. цветков на 1 стакан воды, кипятить на слабом огне 1 час, добиваясь такой температуры, чтобы кипение было совершенно незаметным, тогда бессмертник не вываривается, а упаривается на одну четверть.

Оставшийся отвар пить по 1/3 стакана 3 раза в день за полчаса до еды.

Уже в скором времени печеночную боль как рукой снимет.

От воспалительных заболеваний печени избавит цикорий.

Можно взять отдельно любую часть этого замечательного растения:

4 ст. л. травы или корней залить 1 литром кипятка, слегка поварить (7 минут), настоять один час, процедить.

Добавить в отвар 3 ст. л. меда и 1 ст. л. яблочного уксуса.

Пить в горячем виде вместо чая за полчаса до еды или через 1,5 часа после еды по стакану.

Но нельзя сказать, что цикорий может подойти всем без исключения. Воздержаться от него следует тем, кто страдает варикозным расширением вен, сосудистыми заболеваниями.

При отравлении водопроводной водой я всем советую принимать, наряду с другими травами, истолченный в порошок корень одуванчика — по неполной чайной ложке 3 раза в день до еды.

Он усиливает выведение вредных веществ из организма, помогает при токсическом поражении печени.

К сожалению, мы очень мало внимания уделяем целебным качествам этого симпатичного растения, считая его злостным сорняком.

Уважение к нему как к ценному и безвредному лекарству возрастает, если знать, что одуванчик полезен не только печеночникам:

он положительно влияет на водно-солевой обмен,

тонизирует нервную систему,

способствует восстановительным процессам после инсультов,

опыты подтверждают его противоопухолевое действие, особенно при раке печени.

А для лечения заболевшей печени давно опробована другая замечательная трава — володушка. Прекрасные результаты дает месячное лечение свежим растением. Воспалительные процессы в печени снимаются быстро.

Залить 2 ст. л. травы 0,5 стакана кипятка, поставить на слабый огонь, поддерживая легкое кипение, и держать до тех пор, пока не выпарится одна треть.

Этот отвар, употребляемый в той же дозе — по 0,5 стакана 3 раза в день до еды, действует мягко, не вызывая никаких неприятных ощущений.

Но с володушкой надо быть поосторожнее при язве желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, при желчнокаменной болезни.

АГАВА — «ПЕЧЕНОЧНЫЙ» ВАЗОН

Не следовало бы забывать и домашние средства. Во многих домах выращивают агаву. Издавна ее используют при болезнях печени.

Рецепт очень прост. Надо срезать лист средней величины, измельчить, образовавшуюся зеленую массу вместе с выступившим соком залить стаканом холодной воды и настоять ночь. Пить по 1 ст. л. 3 раза в день за 20 минут до еды.

В быту некоторые люди склонны считать агаву американскую близкой разновидностью алоэ. Если кто-нибудь вознамерится вместо агавы использовать в указанных целях листья алоэ, может только навредить себе: препараты алоэ, действительно полезные при целом ряде заболеваний, совершенно противопоказаны при болезнях печени и желчного пузыря.

О РАСТОРОПШЕ, ЧИСТОТЕЛЕ И ДРУГИХ «МОДНЫХ» РАСТЕНИЯХ

В последние годы возродился интерес к расторопше пятнистой. Растение своеобразное, с многочисленными белыми пятнами на крупных глянцевитых листьях, унизанных по неровным краям острыми желтыми колючками.

Издавна семена расторопши применялись в народной медицине разных стран при болезнях печени.

Семена надо растереть в порошок.

Готовят отвар: 2 ст. л. на 0,5 литра воды, упарить на медленном огне наполовину.

Оставшийся отвар пьют по 1 ст. л. каждый час в течение дня.

Но можно принимать и сухой порошок — по 1 ч. л. 4 раза в день, запивая водой, курсами в 1 месяц.

Мучительные печеночные колики заставляют людей обращаться к чаю из ромашки, мелиссы, мяты, листьев брусники, к ягодам шиповника, калины, можжевельника, к настоям и отварам корней аира, девясила, травы спорыша, лесной земляники, мать-и-мачехи, пастушьей сумки, хвоща, череды, чистотела.

Каждый находит для себя что-нибудь подходящее и начинает горячо хвалить свое спасительное средство.

В последнее время в моду вошел чистотел. Он действительно хорош при заболеваниях печени, что не отрицается и научной медициной.

Оптимальная доза для печеночников — 4 ст. л. сухой травы залить 1 л горячей воды. Настаивать ночь. Пить утром натощак и вечером по 0,5 стакана на каждый прием.

МЕД УСИЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ТРАВ

Некоторые растения особенно эффективны в сочетании с медом. Заметно улучшает работу печени отвар травы крапивы.

Взять 4 ст. л. на 0,5 л воды, кипятить 5 минут, процедить.

В отваре развести полную столовую ложку меда и пить в горячем виде по полстакана 4 раза в день.

При заболеваниях популярен сок хрена с медом: того и другого берут поровну, смешивают, употребляют по 1 чайной ложке несколько раз в день, запивая теплой водой.опубликовано econet

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