Мурашки и покалывания в руках и ногах: что это значит?

Хотя мурашки еще не являются симптомом опасных заболеваний, если у тебя возникают сомнения, ты можешь обратиться к специалисту за консультацией...
Наверняка ты чувствуешь мурашки и покалывание в мышцах, когда долго сидишь со скрещенными ногами. Это очень распространенное явление, в котором нет ничего страшного.
Однако если ты постоянно чувствуешь мурашки в руках и ногах, тебе нужно обратить внимание на свое здоровье.
Хотя мурашки еще не являются симптомом опасных заболеваний, если у тебя возникают сомнения, ты можешь обратиться к специалисту за консультацией.
Защемление нерва в шее или спине
Сон в неудобной позе или травма во время занятий спортом могут привести к защемлению нерва в спине.
Хотя это не является серьезной проблемой, но может вызывать покалывание в руках и ногах. Ты можешь испытывать боль в определенном положении или чувствовать, как у тебя затекают плечи.
Очень важно вовремя вылечить это недомогание, потому что в будущем оно может привести к артриту.
Существуют конкретные лекарственные препараты, которые помогут тебе справиться с болью. Еще лучше действует физиотерапия, которая помогает расслабить проблемную зону и вернуть нерв на место.
Также очень важно не пытаться решить проблему самостоятельно с помощью массажа или физических упражнений. Ты можешь усугубить ситуацию, так как не знаешь, что делаешь.
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Ты чувствуешь мурашки в обеих руках и ногах? Это может быть связано с недостатком витамина B12 в организме.
Его дефицит вызывает анемию, так как красные кровяные тельца не успевают образовываться в достаточных количествах.
Если это твой случай, ты также можешь страдать от следующих симптомов:
Проанализируй свою диету и начни вносить в нее важные коррективы. В первую очередь, увеличь в рационе количество продуктов, богатых витамином B12:
Недостаток этого витамина чаще всего ощущают вегетарианцы или веганы, которые придерживаются слишком радикальной диеты.
Это твой случай? Ты недавно изменила рацион питания и уже страдаешь от дискомфорта? Тогда включи в свою диету следующие продукты:
Ты проводишь много времени со смартфоном в руках или за компьютером? Повторяющиеся движения и вибрации могут вызвать сжатие нерва в запястье, так называемый туннельный синдром и мурашки в руках.
Вот что ты можешь сделать:
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Если ты страдаешь от диабета, пре-диабета или невосприимчивости инсулина, следи за уровнем глюкозы в крови. Дело в том, что переизбыток глюкозы в крови токсичен для нервной системы и вызывает мурашки в руках и ногах.
Эта токсичность также развивается при диабетической нейропатии, не вылеченной вовремя.
Если ты страдаешь от диабета, рекомендуется:
При нарушении работы щитовидной железы ты можешь испытывать покалывание в мышцах, сильную усталость, чувствительность к холоду, увеличение веса, сухость кожи и выпадение волос.
Ты заметила у себя все эти симптомы в последние несколько месяцев? Если это так, обратись к врачу как можно скорее, так как без соответствующего лечения проблема будет только усугубляться.
Врач должен будет взять у тебя анализ крови, чтобы проверить состояние щитовидной железы. Чтобы избежать осложнений в будущем, следуй советам доктора.
Склероз чаще поражает женщин, чем мужчин, особенно в возрасте между 20 и 40 годами. Проблема в том, что до сих пор никто не понимает причину этого явления.
Чаще всего он сопровождается следующими симптомами (помимо мурашек в руках и ногах):
Если покалывание в руках и ногах связано с рассеянным склерозом, тебе нужно незамедлительно обратиться к врачу. Мурашки связаны с тем, что работа некоторых органов нарушена. Ты не сможешь избавиться от этого симптома, не вылечив остальные.
Если ты давно страдаешь от мурашек в руках и ногах, проанализируй проблему и обратись к врачу за советом.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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