Мурашки и покалывания в руках и ногах: что это значит?

Хотя мурашки еще не являются симптомом опасных заболеваний, если у тебя возникают сомнения, ты можешь обратиться к специалисту за консультацией...

Наверняка ты чувствуешь мурашки и покалывание в мышцах, когда долго сидишь со скрещенными ногами. Это очень распространенное явление, в котором нет ничего страшного.

Однако если ты постоянно чувствуешь мурашки в руках и ногах, тебе нужно обратить внимание на свое здоровье.

Хотя мурашки еще не являются симптомом опасных заболеваний, если у тебя возникают сомнения, ты можешь обратиться к специалисту за консультацией.

Мурашки и покалывания в мышцах: Наиболее распространенные причины

Защемление нерва в шее или спине



Сон в неудобной позе или травма во время занятий спортом могут привести к защемлению нерва в спине.

Хотя это не является серьезной проблемой, но может вызывать покалывание в руках и ногах. Ты можешь испытывать боль в определенном положении или чувствовать, как у тебя затекают плечи.

Очень важно вовремя вылечить это недомогание, потому что в будущем оно может привести к артриту.

Существуют конкретные лекарственные препараты, которые помогут тебе справиться с болью. Еще лучше действует физиотерапия, которая помогает расслабить проблемную зону и вернуть нерв на место.

Также очень важно не пытаться решить проблему самостоятельно с помощью массажа или физических упражнений. Ты можешь усугубить ситуацию, так как не знаешь, что делаешь.

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Недостаток витамина B12

Ты чувствуешь мурашки в обеих руках и ногах? Это может быть связано с недостатком витамина B12 в организме.

Его дефицит вызывает анемию, так как красные кровяные тельца не успевают образовываться в достаточных количествах.

Если это твой случай, ты также можешь страдать от следующих симптомов:

Усталость

Тошнота при физических нагрузках или попытке встать

Бледность кожи

Неспособность сосредоточиться

Проблемы с дыханием

Депрессия

Проанализируй свою диету и начни вносить в нее важные коррективы. В первую очередь, увеличь в рационе количество продуктов, богатых витамином B12:

Мясо птицы

Говядина

Морепродукты

Йогурт

Яйца

Молочные продукты

Баранина

Печень

Тунец

Форель

Недостаток этого витамина чаще всего ощущают вегетарианцы или веганы, которые придерживаются слишком радикальной диеты.

Это твой случай? Ты недавно изменила рацион питания и уже страдаешь от дискомфорта? Тогда включи в свою диету следующие продукты:

Зерновые продукты (включая зерновые батончики)

Сыр тофу

Сою и ее производные

Лактозу в порошке

Туннельный синдром в запястье

Ты проводишь много времени со смартфоном в руках или за компьютером? Повторяющиеся движения и вибрации могут вызвать сжатие нерва в запястье, так называемый туннельный синдром и мурашки в руках.

Вот что ты можешь сделать:

Давай рукам отдохнуть каждые 30 минут или каждый час. Во время перерыва вращай руками, сжимай и разжимай пальцы.

Если это возможно, сделай несколько упражнений на растяжку плеч, чтобы расслабить руки полностью.

Убедись, что ты сидишь в правильном положении. Если ты работаешь за столом, держи руки в правильном положении. Также используй стол правильной высоты — ни слишком низкий и ни слишком высокий, и удобный стул.

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Диабет

Если ты страдаешь от диабета, пре-диабета или невосприимчивости инсулина, следи за уровнем глюкозы в крови. Дело в том, что переизбыток глюкозы в крови токсичен для нервной системы и вызывает мурашки в руках и ногах.

Эта токсичность также развивается при диабетической нейропатии, не вылеченной вовремя.

Если ты страдаешь от диабета, рекомендуется:

Время от времени проводить экспертизу A1C (гликолизированного гемоглобина), которая укажет реальный уровень глюкозы в твоей крови за последние 3 месяца.

Контролировать свое состояние, чтобы избегать резких скачков уровня глюкозы в крови.

Питаться здоровой и сбалансированной пищей.

Выполнять физические упражнения, укрепляющие мышцы.

Гипотиреоз

При нарушении работы щитовидной железы ты можешь испытывать покалывание в мышцах, сильную усталость, чувствительность к холоду, увеличение веса, сухость кожи и выпадение волос.

Ты заметила у себя все эти симптомы в последние несколько месяцев? Если это так, обратись к врачу как можно скорее, так как без соответствующего лечения проблема будет только усугубляться.

Врач должен будет взять у тебя анализ крови, чтобы проверить состояние щитовидной железы. Чтобы избежать осложнений в будущем, следуй советам доктора.

Рассеянный склероз



Склероз чаще поражает женщин, чем мужчин, особенно в возрасте между 20 и 40 годами. Проблема в том, что до сих пор никто не понимает причину этого явления.

Чаще всего он сопровождается следующими симптомами (помимо мурашек в руках и ногах):

Нарушения равновесия

Онемение конечностей

Нарушения подвижности рук и ног

Нарушения зрения

Зуд и жжение

Трудности с концентрацией

Если покалывание в руках и ногах связано с рассеянным склерозом, тебе нужно незамедлительно обратиться к врачу. Мурашки связаны с тем, что работа некоторых органов нарушена. Ты не сможешь избавиться от этого симптома, не вылечив остальные.

Если ты давно страдаешь от мурашек в руках и ногах, проанализируй проблему и обратись к врачу за советом.опубликовано econet

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