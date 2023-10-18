‬Обычно при узловом зобе функция щитовидной железы не нарушена,‭ ‬однако могут встречаться как снижение,‭ ‬так и повышение функции.‭ ‬Для‭ ‬гипофункции‭ ‬характерна склонность к ОРВИ и бронхитам,‭ ‬а также гипотония,‭ ‬боли в сердце,‭ ‬сонливость,‭ ‬депрессия,‭ ‬снижение аппетита,‭ ‬сухость кожи,‭ ‬выпадение волос,‭ ‬снижение температуры тела.‭

Зоб‭ ‬-‭ ‬заболевание щитовидной железы с развитием в ней узловых образований.‭ ‬Признаки узлового зоба выявляются почти у половины населения,‭ ‬а у женщин он встречается в‭ ‬2-4‭ ‬раза чаще,‭ ‬чем у мужчин,‭ ‬и нередко сочетается с миомой матки.‭ К сожалению,‭ ‬причины развития узлового зоба изучены не до конца.‭ ‬К факторам риска относят генетические нарушения,‭ ‬вредное воздействие окружающей среды‭ (‬радиация,‭ ‬токсические вещества‭)‬,‭ ‬недостаток микроэлементов,‭ ‬стрессы,‭ ‬хронические инфекции,‭ ‬курение.

Что характерно:‭ ‬в большинстве случаев больные не предъявляют никаких жалоб.‭ ‬Хотя крупные узловые образования видны на шее в виде утолщений и косметических дефектов,‭ ‬причем утолщение происходит асимметрично.‭ ‬Однако по мере разрастания узлы могут сдавливать соседние органы,‭ ‬что приводит к тем или иным симптомам.‭

Признаки заболевания и лечение

Так,‭ ‬при сдавливании гортани и трахеи возникает чувство комка в горле,‭ ‬осиплость голоса,‭ ‬сухой кашель.‭ ‬А при компрессии пищевода возникает затруднение глотания.‭

‬Признаками сдавливания сосудов может быть головокружение и шум в голове,‭ ‬а болезненность в области узла связана с быстрым увеличением его размера и воспалительным процессом.‭

При любом дискомфорте в области шеи важно вовремя обследоваться у эндокринолога,‭ ‬который назначит УЗИ щитовидной железы и анализ крови на гормоны щитовидной железы.‭ ‬А при больших размерах узлов назначают пункционную биопсию.

‬Обычно при узловом зобе функция щитовидной железы не нарушена,‭ ‬однако могут встречаться как снижение,‭ ‬так и повышение функции.‭ ‬Для‭ ‬гипофункции‭ ‬характерна склонность к ОРВИ и бронхитам,‭ ‬а также гипотония,‭ ‬боли в сердце,‭ ‬сонливость,‭ ‬депрессия,‭ ‬снижение аппетита,‭ ‬сухость кожи,‭ ‬выпадение волос,‭ ‬снижение температуры тела.‭ ‬У детей при гипотиреозе наблюдается задержка роста и умственного развития,‭ ‬а у женщин‭ ‬-‭ ‬нарушение менструального цикла,‭ ‬самопроизвольные аборты,‭ ‬бесплодие.

А при‭ ‬тиреотоксикозе‭ ‬(повышении функции щитовидной железы‭ ‬-‭ ‬гиперфункция‭) ‬может быть длительный субфебрилитет‭ (‬повышение температуры тела в пределах‭ ‬37-‭ ‬37,4°‭)‬,‭ ‬дрожь в руках,‭ ‬бессонница,‭ ‬раздражительность,‭ ‬снижение массы тела,‭ ‬тахикардия,‭ ‬экзофтальм‭ (‬смещение глазного яблока вперед или‭ ‬в‭ ‬сторону‭) .

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‭СРЕДСТВА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ СДЕРЖАТ‭ ‬РОСТ УЗЛОВ

При узловом зобе применяется медикаментозная терапия тиреотропными гормонами,‭ ‬лечение радиоактивным йодом и хирургическое лечение.‭ ‬Но вместе с тем очень важно поддерживать щитовидную железу с помощью средств народной медицины,‭ ‬а особенно‭ ‬-‭ ‬сдерживать рост узлов.‭ ‬И непременно включать лекарственные растения,‭ ‬успокаивающие нервную систему,‭ ‬такие как боярышник,‭ ‬пустырник,‭ ‬валериана.

‬Прежде всего необходимо обеспечить достаточное поступление йода в организм.‭ ‬И тут на помощь придут:‭ ‬ламинария,‭ ‬пузырчатый фикус,‭ ‬а также трава дурнишника обыкновенного.‭ ‬А еще хорошо подойдут‭ ‬плоды фейхоа:‭ ‬измельчите,‭ ‬добавьте мед‭ (‬в соотношении‭ ‬1:1‭) ‬и принимайте по‭ ‬1‭ ‬ст.‭ ‬л.‭ ‬в сутки.‭

Также противоопухолевыми свойствами наделены настойка травы болиголова пятнистого и трава чистотела‭ (‬в виде отвара,‭ ‬настойки,‭ ‬сока‭)‬.‭ ‬Но прежде чем принимать эти целебные снадобья,‭ ‬надо проконсультироваться с фитотерапевтом,‭ ‬который поможет подобрать правильную дозу.

‬Хорошим лечебным эффектом обладает и‭ ‬корень лапчатки белой‭ (‬пятипала‭)‬.‭ ‬Его можно использовать в комплексном лечении узлового зоба в виде отвара или‭ ‬10%‭ ‬настойки.‭ ‬Настойка:‭ ‬50‭ ‬г‭ ‬сырья‭ ‬залить‭ ‬0,5‭ ‬л‭ ‬45%‭ ‬водки.‭ ‬Настоять‭ ‬3‭ ‬недели в темному месте.‭ ‬Принимать по‭ ‬30‭ ‬капель со‭ ‬100‭ ‬мл воды перед едой.‭

Отвар:‭ ‬0,5-1‭ ‬ч.‭ ‬л.‭ ‬сырья‭ ‬залить‭ ‬0,5‭ ‬л‭ ‬воды,‭ ‬кипятить‭ ‬5‭ ‬минут,‭ ‬настоять ночь.‭ ‬Процедить и выпить отвар на протяжении дня.‭ ‬Курс оздоровления отваром и настойкой‭ ‬-‭ ‬1‭ ‬месяц.

Целебным воздействием наделены также‭ ‬зеленые грецкие орехи‭ (‬когда их можно резать ножом‭)‬.‭ ‬Собирайте их до Ивана Купала,‭ ‬пропустите через мясорубку и смешайте с медом‭ (‬в‭ ‬соотношении‭ ‬1:1‭)‬.‭ ‬Хранить смесь закупоренной в стеклянной бутылке или‭ ‬банке‭ ‬в темном месте.‭ ‬Принимать по‭ ‬1‭ ‬ч.‭ ‬л.‭ ‬три‭ ‬раза в день перед едой в течение месяца.

Кстати,‭ ‬можно использовать и перегородки орехов:‭ ‬1‭ ‬ст.‭ ‬л.‭ ‬их залейте стаканом воды,‭ ‬кипятите‭ ‬5‭ ‬минут,‭ ‬настаивайте‭ ‬2‭ ‬часа,‭ ‬отвар процедите и выпейте за день‭ ‬в‭ ‬3‭ ‬приема до еды.‭ ‬И так на протяжении‭ ‬10‭ ‬дней,‭ ‬а после‭ ‬10-дневного перерыва курс повторить.

Еще в лечении можно использовать‭ ‬сбор лекарственных растений:‭

‬трава зверобоя,‭ ‬плоды шиповника,‭ ‬корень солодки,‭ ‬корень дягиля и родиолы розовой.‭

‬Взять все в равных частях,‭ ‬вечером‭ ‬1‭ ‬ст.‭ ‬л.‭ ‬сбора залить‭ ‬0,5‭ ‬л воды,‭ ‬кипятить‭ ‬5‭ ‬минут,‭ ‬ночь‭ ‬настоять,‭ ‬процедить.‭ ‬Выпить отвар за‭ ‬3‭ ‬раза‭ ‬за‭ ‬20‭ ‬минут‭ ‬до еды.‭ ‬И так в течение месяца. ‭опубликовано econet

Автор Любовь‭ ‬Салий

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