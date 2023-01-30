ЖИР НА ЖИВОТЕ: Причины, по которым вы не можете от него избавиться

Брюшной жир на самом деле производит воспалительные молекулы, а высокий уровень воспаления в организме может вызвать широкий спектр системных заболеваний...

Многие считают, что область живота особенно трудно укреплять и, вопреки распространенному мнению, выполнение одних лишь стандартных приседаний не очень помогает. Овладение эффективными методами уменьшения талии, разумеется, стоит усилий, но польза от этого выходит далеко за рамки простой эстетики.

Брюшной жир на самом деле производит воспалительные молекулы, а высокий уровень воспаления в организме может вызвать широкий спектр системных заболеваний, связанных с метаболическим синдромом. Именно поэтому лишний вес на талии связывают с диабетом 2 типа, болезнями сердца, инсультами и другими хроническими заболеваниями.

Полезные советы для эффективного избавления жира на животе

Кроме эстетики и снижения риска развития заболеваний, крепкие мышцы корпуса позволят вам сохранить хорошую осанку, легче и безопаснее наклоняться и тянуться в ходе вашей ежедневной деятельности, по-прежнему надежно регулировать функции мочевого пузыря и кишечника, сохранять равновесие и устойчивость.

Но почему же так трудно избавиться от жира в этой области, несмотря на упорные тренировки? В избранной статье, опубликованной в TimeMagazine, перечислен ряд возможных причин, объясняющих, почему с живота не уходит жир.

Возраст – это фактор, а не оправдание

Например, в возрасте около 30 лет, начинает снижаться уровень гормона роста человека (СТГ), а СТГ помогает как жировому обмену, так и наращиванию мышечной массы. И вот что отмечается в избранной статье:

«И мужчины и женщины подвергаются снижению скорости обмена веществ... Вдобавок женщинам приходится справляться с менопаузой и, если после менопаузы женщины набирают вес, то он чаще всего откладывается в области живота», - говорит Майкл Йенсен, доктор медицины, профессор в отделении эндокринологии клиники Майо».

Но есть и хорошая новость: этой цепи событий можно противостоять, при условии, что вы введете здоровый образ жизни и будете его поддерживать.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Правильный выбор упражнений, пожалуй - самый эффективный способ укрепить потенциал вашего организма для оптимального функционирования по мере того, как вы становитесь старше, а это включает в себя поддержание здорового уровня гормонов.

Три ошибки, которые могут саботировать эффект упражнений

В статье перечислены три распространенных ошибки при выполнении упражнений, которые могут саботировать ваши усилия по избавлению от этого упрямого жира на животе.

К ним относятся:

выбор неправильной тренировки,

неправильное выполнение упражнений

и/или выбор недостаточно сложных упражнений.

Начнем с того, что большинство людей склонны сосредотачиваться на традиционных кардиотренировках, если пытаются похудеть, но занятия на беговой дорожке, как правило, не оказывают существенного влияния на размер талии. Часть проблемы заключается в том, что кардиотренировки - одна из наименее эффективных форм физических упражнений для потери веса.

Вместо этого отдайте предпочтение высокоинтенсивным интервальным тренировкам. Ряд исследований подтвердил, что тренировка короткими сериями с периодами отдыха между ними сжигает больше жира, чем выполнение упражнений в течение всего занятия.

Такая схема коротких интенсивных подходов улучшает использование и расход мышечной энергии за счет ее положительного воздействия на увеличение мышечной массы и улучшение качества мышечных волокон.

Мышечная ткань сжигает энергию в три-пять раз больше, чем жировая ткань, поэтому с наращиванием мышц увеличивается скорость обмена веществ, что позволяет сжигать больше калорий даже когда вы спите.

Кроме того, интервальные тренировки очень эффективны по времени. Вы фактически теряете больше веса, уменьшая количество времени, которое уделяется тренировкам, потому что для этого вида тренировок нужно лишь 20 минут два-три раза в неделю.

Чуть больше - и будет уже слишком! Ключевым фактором, благодаря которому интервальные тренировки настолько эффективны, является интенсивность. Чтобы получить максимальные преимущества, необходимо работать с максимальной интенсивностью и периодами отдыха между подходами.

Важно также не забывать повышать интенсивность по мере улучшения вашей физической формы. Опять же, если упражнение недостаточно сложно для вас, результатов можно и не дождаться.

Другие полезные советы, которые помогут вам эффективно избавиться от жира на животе

Помимо интервальных тренировок, следует подумать о включении в свою программу упражнений силовых тренировок.

Обратите внимание, что силовая тренировка может стать высокоинтенсивной тренировкой, если вы просто замедлите свои движения.

Кроме того, как уже упоминалось ранее, точечный подход попросту не работает, поэтому если вы поднимаете корпус и делаете еще что-то, результатов можно и не дождаться.

Помимо того, что это неэффективно для потери веса, традиционные подъемы корпуса, как выяснилось, приводят к наименьшему количеству мышечной активности, что означает их неэффективность и для тех, кто мечтает о кубиках пресса.

Вместо того чтобы делать стандартные подъемы корпуса, добавьте функциональные упражнения для укрепления корпуса, например, планку, которая задействует более широкий спектр групп мышц, включая мышцы рук, ног, ягодиц, спины, тазовые и косые мышцы.

Вот два ключевых момента для правильного выполнения упражнения «планка»:

В положении планки втяните пупок. Пупок соединен с поперечными мышцами живота: той внутренней оболочкой, которая удерживает кишечник внутри и дает спине и позвоночнику отличную опоясывающую поддержку. Поэтому, натягивая ее, вы сокращаете глубокие внутренние поперечные мышцы живота. Если вы хотите проработать прямую мышцу живота (кубики пресса), то, втягивая пупок, опустите подбородок вниз,по направлению к пальцам ног.

Пупок соединен с поперечными мышцами живота: той внутренней оболочкой, которая удерживает кишечник внутри и дает спине и позвоночнику отличную опоясывающую поддержку. Поэтому, натягивая ее, вы сокращаете глубокие внутренние поперечные мышцы живота. Если вы хотите проработать прямую мышцу живота (кубики пресса), то, втягивая пупок, опустите подбородок вниз,по направлению к пальцам ног. Затем сделайте упражнение Кегеля. Упражнение Кегеля выполняется втягиванием нижних мышц таза вверх и удерживая их высоко и крепко. Для мужчин, которые не знакомы с этим термином, это похоже на попытку остановить мочеиспускание в середине потока. Упражнение позволит вам ощутить мышцы живота и сосредоточиться на них.

Другой пример функциональных упражнений - работа с гимнастическим мячом, поскольку вашему телу придется задействовать широкий спектр мышц корпуса, чтобы удержаться на мяче. Имейте в виду, однако, что для того, чтобы добиться по-настоящему заметных «кубиков», вам придется избавиться от жира.

Мужчинам нужно снизить содержание жира примерно на шесть процентов, а женщинам - на девять, чтобы получить заветные «кубики».

Правильное питание – ключ к успеху

Независимо от того, как много или как хорошо вы тренируетесь, все ваши усилия могут сойти на нет, если вы продолжите есть обработанные пищевые продукты, слишком много углеводов и неправильные виды жира.

Правильное питание – ключ к успеху для любой потери веса, оно имеет решающее значение, если вы пытаетесь избавиться от висцерального жира вокруг внутренних органов.

Большинство людей не знают, что лептин играет чрезвычайно важную роль в развитии ожирения.

Лептин - это гормон, вырабатываемый жировыми клетками, и он важен, как инсулин для определения риска развития сахарного диабета 2 типа и других хронических заболеваний.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Он также влияет на то, сколько вы едите и сколько жира сжигаете, а резистентность к лептину, в частности, заставляет организм производить и накапливать висцеральный жир вокруг талии.

Так как же возникает резистентностьк лептину? Если вкратце, то:

Избыток сахаров и зерновых в рационе (зерновые превращаются в сахар сразу же после того, как попадают в организм)

Сахар метаболизируется (превращается) в жиры и откладывается в жировых клетках

Это, в свою очередь, вызывает всплеск уровня лептина

Организм становится устойчивым к лептину точно так же, как может стать устойчивым к инсулину

При резистентности к лептину ваш организм больше не слышит собственных сигналов: перестать есть, сжигать жир или отказаться от сладкого. В результате вы чувствуете голод, тянетесь к сладостям и ваше тело продолжает накапливать жир, даже если его уже более чем достаточно.

Когда тело постоянно хранит этот избыток в виде висцерального жира, возрастает риск повышения артериального давления,уровня холестерина, возникновения сосудистых заболеваний, атеросклероза (уплотнения артерий) и увеличения толщины стенок сердца.

Два изменения рациона, которые направят вас по верному пути

Чтобы оптимизировать свои усилия по потере жира, необходимо внести следующие основные изменения в свой рацион:

Заменить обработанные продукты (в том числе, ресторанную еду или фаст-фуд) цельными, в идеале – органическими продуктами, уделяя особое внимание сырым овощам. При кулинарной обработке они теряют многие ценные микроэлементы и биофотоны. Свежевыжатые соки могут частично заменить потребление овощей, если вам трудно обеспечить наличие достаточного их количества в вашем рационе.

Отказавшись от обработанных продуктов, вы автоматически сведете на нет потребление большей части рафинированного сахара и углеводов (зерновых), а также целого ряда других химических веществ и добавок, вредных для здоровья.

Отдавая предпочтение органическим продуктам, вы сразу же избегаете употребления опасных пестицидов и гербицидов, а также генетически модифицированных ингредиентов.

Затем замените недостающие углеводы здоровыми жирами. Распространено убеждение, что глюкоза является предпочтительным топливом для вашего тела. Всем – от диабетиков до спортсменов - рекомендуется убедиться, что они едят «достаточно» углеводов, чтобы уберечь свою систему от сбоев. Это печально, так как это заблуждение лежит в основе многих наших нынешних проблем со здоровьем. (Учтите, что, говоря о вредных углеводах, мы имеем в виду зерновые и сахара, НЕ растительные углеводы.)

На самом деле предпочтительным топливом для человеческого метаболизма является жир - и это можно проследить вплоть до эволюционных основ.

Тем не менее, избегайте генетически модифицированных омега-6 жиров высокой степени переработки, содержащихся в кукурузе, рапсе, сое, так как они нарушат соотношение омега-6 жиров и омега-3 жиров.

Следует избегать всех транс-жиров, но, вопреки распространенным рекомендациям, насыщенные жиры являются ключевым компонентом здорового питания, который способствует снижению веса.

Для оптимального здоровья большинству людей необходимо получать 50-85 процентов ежедневных калорий в виде здоровых жиров.

Важно отметить, что эти рекомендации представляются полезными для большинства людей, которые борются с резистентностью к инсулину или лептину (избыточный вес, высокое артериальное давление, патологический уровень холестерина или диабет). Если вы к ним не относитесь, целесообразно повысить процент углеводов и снизить процент жира.

Может быть полезным напомнить, что жир гораздо более насыщаемый, чем углеводы, поэтому, если вы урезали потребление углеводов и ощущаете волчий голод, это говорит о том, что вы не заменили их достаточным количеством жира.

К источникам здоровых жиров, которые можно включить в свой рацион, относятся:

Оливки и оливковое масло (для холодных блюд Кокосы и кокосовое масло (для всех видов приготовления и запекания) Сливочное масло, полученное из органического молока коров, вскормленных травой Продукты из мяса животных, вскормленных травой Сырые орехи, предпочтительно орехи макадамия Желток яиц от птиц, вскормленных травой Авокадо Нежареное масло орехов

Обратите внимание на стресс, если хотите похудеть

Из-за стресса ваш организм вырабатывает кортизол, известный как «гормон стресса», который истощает мышцы и заставляет тело удерживать жир в области живота. Он также увеличивает ваши жировые клетки, что позволяет им хранить больше жира.

Одной из наиболее важных стратегий относительно повышенного уровня кортизола является уменьшение стресса в вашей жизни. Моя любимая техника, которая помогает справляться с ежедневным стрессом – техника эмоциональной свободы (EFT) – наиболее комплексный и популярный вариант энергетической психологии.

Это очень эффективный метод, который может помочь вам перепрограммировать реакции вашего организма на неизбежные стрессы повседневной жизни.

Достаточное количество сна также помогает снизить уровень кортизола и оказывает значительное влияние на расстройства метаболизма, такие как ожирение, гипертония и сахарный диабет 2 типа.

Лучше спать ночью и получать больше солнца днем

Следует помнить о трех ключевых факторах:

Минимум полчаса в день или больше старайтесь находиться при свете дня, в идеале – в полуденное время.

Вечером уменьшайте накал осветительных приборов вокруг и избегайте длины волны синего света.

Перед сном обеспечьте темноту в спальне. Я рекомендую с этой целью установить затемнение или использовать маску для сна во избежание перебоев в выработке мелатонина

Твердо решили взять здоровье под свой контроль?

Не существует волшебной таблетки, которая позволит вам продолжать питаться нездоровой пищей и вести сидячий образ жизни, не страдая при этом от негативных последствий. Тем не менее, это не означает, что изменения должны быть мучительными.

Я рекомендую начинать с изменения рациона, а когда вес начнет уходить, добавить упражнения. Я считаю, что на 80 процентов ваша способность избавиться от лишнего жира определяется тем, что вы едите, а на другие 20 процентов - физическими упражнениями и другими привычками здорового образа жизни, такими как сон и уменьшение стресса.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet