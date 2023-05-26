Простое упражнение, которое оздоровит и продлит годы жизни

Укрепить суставы, сохранить здоровье и продлить молодость поможет это простое упражнение, которое под силу новичкам и людям без особой физической подготовки. На Востоке упражнение называют «Поза горы»

Каждый из нас хочет продлить молодость и сохранить здоровье. Это упражнение положительно воздействует на нервную систему и состояние суставов. Укрепляет мышцы спины. Положительно влияет на страдающих плоскостопием и поясничным радикулитом. Несмотря на кажущуюся простоту этой позы, пользу, которую она принесет для здоровья, трудно переоценить.

Как выполнять упражнение «Поза горы»

«Поза горы»: стать прямо, соединив стопы; спину держать прямо; руки опущены; постараться полностью успокоиться и забыть обо всех делах; дыхание спокойное.

Внимание! Начинать каждое упражнение мужчинам нужно с левой стороны, а женщинам - с правой.

1. Выдохнуть, поднять левую ногу, согнув ее в колене, большой палец левой ноги захватить пальцами левой руки. Кисть правой руки поместить на правую сторону таза и держать равновесие (для этого можно зацепиться взглядом за какую-то точку впереди себя).

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Сделать два вдоха и два выдоха. Выдыхая, одновременно медленно вытянуть ногу вперед и произносить громко длинный звук «а-а-а». Когда воздух в легких полностью закончится, снова сделать два вдоха и два выдоха. Медленно опустив руку и ногу, полностью расслабиться. Аналогично повторить для другой стороны.

2. Начальное положение - Поза горы

Если вы начинали слева, взять левую стопу кистями обеих рук и поднимать ее по возможности выше. На выдохе громко произносить длинную букву «и-и-и». Когда воздух в легких полностью закончится, сделать два медленных вдоха и два выдоха. Потом, опустив руки и поставив ногу, расслабиться, повторить в другую сторону.

3. Начальное положение - Поза горы

Последовательно повторить два предыдущих упражнения. Потом, опять таки, начиная с левой ноги, захватить ее кистями рук и поднять, сделать вдох и, медленно выдыхая, одновременно постараться наклониться к колену так, чтобы по возможности дотронуться до него подбородком, произнося при этом громко короткий слог «ри». Сделать два вдоха и два выдоха. Опустив руки и поставив ногу, расслабиться. Повторить то же самое в другую сторону.опубликовано econet

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