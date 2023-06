Неожиданная причина лишнего веса

Чем меньше у вас копий гена амилазы, чем хуже вы жуете пище, тем выше риск ожирения и нарушения углеводного обмена. Чем больше копий гена есть в вашем геноме, тем лучше вы справляетесь с перевариванием крахмалистых продуктов и можете позволить себе их большую долю в рационе без вреда для здоровья.

Альфа-амилаза – это фермент, расщепляющий крахмалы. В ротовой полости есть особая альфа-амилаза (птиалин), которая кодируется особым геном AMY2. Каждый человек, как правило, имеет две копии этого гена (один от отца и один от матери), тем не менее, число копий гена (AMY1) варьируется от одного до двадцати (!!). Любопытно, что амилаза в поджелудочной железе, которая кодируется другим геном, AMY2, не подверглась такой селекции.

Амилаза слюны, ген (AMY1), углеводы, жевание и ожирения - какая связь?

Исследователи обнаружили, что среди людей, имеющих лишь несколько копий, до 10 раз чаще встречается избыточный вес. При каждом исключении копии гена (AMY1), увеличивается риск ожирения на 20%.

Кроме генетики, на уровни амилазы оказывает влияние тщательное пережевывание пищи (так как жевание стимулирует работу околоушной железы (основной источник слюнной амилазы)), а также стресс и циркадные ритмы.

У тщательного жевания есть много плюсов: от стимулирования местного слизистого иммунитета, здоровья зубов, формирования лицевого скелета у детей, до лучшего насыщения и контроля голода. К сожалению, сейчас быстрая еда приводит к снижению интенсивности жевания. Более того, все больше пищи мы едим измельченное, переработанное, не требующей жевания (котлеты вместо мяса, смузи вместо фруктов, пюре вместо цельных овощей) и т.п.

Генетика альфа-амилазы.

Однако до сих пор ничего не было известно о важности наличия этих дополнительных копий как для отдельных людей, так и для человечества в целом. Некоторые учёные предполагали, что эти копии не очень сильно влияют на работу организма.

Учёные пришли к выводу: наличие дополнительных копий гена AMY1 приводит к производству большего количества амилазы, а соответственно, к лучшей способности организма расщеплять крахмал.

Как показало дальнейшее исследование, у современных людей, живущих в обществах, где предпочитают богатую углеводами пищу, количество копий гена больше, чем там, где в пищу потребляют гораздо меньше этих соединений. Причем такая тенденция сохраняется для всех культур, неважно, где живут люди — в Азии, Африке, Европе или, например, в Арктике. (Diet and the evolution of human amylase gene copy number variation Nature Genetics volume39, pages1256–1260 (2007))

Влияние количества амилазы на гликемический контроль.

Ученые собрали две группы людей с разной активностью альфа-амилазы и изучили различия в их ответе на углеводы. Ученые изначально предположили, что группа людей с более высоким уровнем амилазы будет иметь более высокий постпрандиальный уровень глюкозы после крахмалистой пищи.

Это логично, все как мы привыкли: ведь чем быстрее распадаются крахмалы, тем выше подъем глюкозы в крови. Но в реальности все оказалось наоборот: чем выше уровень амилазы, тем ниже был уровень глюкозы в крови после приема пищи! Т.е. более сильный распад крахмала в полости рта (не в кишечнике!) был связан с лучшим гликемическим контролем! Может дело в инсулине? Нет, результаты нагрузочного теста с глюкозой были одинаковы для обеих групп.

Дело оказалось в предпищеварительном (Preabsorptive insulin release) выделении инсулина. Сладкий вкус в полости рта запускает цефалическую или мозговую фазу пищеварения, приводя к подъему инсулина. Несмотря на то, что этот подъем небольшой, он играет важную роль в поддержании нормального углеводного обмена.

Пропуск этой фазы ведет к нарушениям углеводного обмена. Так, назначение глюкозы через зонд, минуя рот, приводит к отложенному подъему инсулина и намного более высокому скачку глюкозы, по сравнению с потреблением этой же глюкозы через рот!

Люди с низкой активностью амилазы показывали сниженную или отсутствующую фазу мозгового выделения инсулина, а группе с высокой – она была выраженной. А вот в случае с раствором глюкозы, обе группы показывали высокий подъем инсулина в мозговой фазе.

Точный механизм, через который слюнная амилаза стимулирует мозговую фазу выделения инсулина, неизвестна. Вероятным механизмом является действие через языковые рецепторы T1R2-T1R3 сладкого вкуса. Но амилаза не разлагает крахмалы до глюкозы, поэтому более вероятным является активация специальных рецепторов, воспринимающих короткоцепочечные олигосахариды или активация выделения ряда инкретинов, таких как ГПП-1 (glucagon-like peptide-1).

J Nutr. 2012 May; 142(5): 853–858.High Endogenous Salivary Amylase Activity Is Associated with Improved Glycemic Homeostasis following Starch Ingestion in Adults

Амилаза и ваши углеводы.

Таким образом, чем меньше у вас копий гена амилазы, чем хуже вы жуете пище, тем выше риск ожирения и нарушения углеводного обмена. Чем больше копий гена есть в вашем геноме, тем лучше вы справляетесь с перевариванием крахмалистых продуктов и можете позволить себе их большую долю в рационе без вреда для здоровья.

Вероятность развития ожирения для людей, у которых выявлялось менее четырёх копий AMY1, была приблизительно в восемь раз выше по сравнению с теми, у кого насчитывалось более девяти копий. Учёные подсчитали, что каждая дополнительная копия гена амилазы слюны приблизительно на 20% снижает вероятность развития ожирения.

Исследовательская группа показала, что существует тесная взаимосвязь между количеством генов определенного пищеварительного фермента и риском развития ожирения. Чем меньше число фермента амилазы слюны, тем выше риск развития ожирения.

Более высокие уровни слюнной амилазы приводят к различным скоростям поглощения углеводов, т.е. фактически происходит изменение пресловутого гликемического индекса продуктов, который в итоге будет отличаться у одной и той же пищи у разных людей (в зависимости от кол-ва копий гена AMY1).

Чем больше выделяется амилазы, тем раньше начинается расщепление углеводов в ротовой полости. У людей с повышенным кол-вом гена AMY1 и повышенной секрецией амилазы углеводные продукты, при их пережевывании, кажутся слаще и насыщеннее на вкус, что в итоге позволяет им получать большее удовольствие от еды. Это завязано на вязкости крахмала в перемешивании со слюной и более быстрое насыщение, и как итог, позволяет есть меньше.

Заключение

1. Чем меньше активность амилазы слюны, тем меньшее количество крахмалов может быть у вас в рационе.

2. Более тщательное жевание улучшает усвоение углеводов.

3. Переработанная пища требует меньше жевания, чем цельная. Используйте больше цельных продуктов. опубликовано econet

Автор Андрей Беловешкин

