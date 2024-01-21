Шейная гимнастика доктора Бубновского

Данные упражнения для шеи доктора Бубновского можно выполнять как дома так и на работе. Они не занимают много времени и не требуют специального оборудования. И уже через несколько дней регулярных занятий вы почувствуете облегчение и избавитесь от дискомфорта.

Согласно мнению доктора, основная проблема возникновения шейного остеохондроза — это нарушение кровообращения в мышцах. Из-за этого ухудшается подвижность в межпозвоночных дисках, а как следствие — сдавливание нервов и боль. Выполнение гимнастики для шеи доктора Бубновского в домашних условиях уже через несколько дней регулярных занятий избавит от дискомфорта.

Упражнения для шеи от профессора Бубновского

Основные рекомендации доктора:

Описанные ниже упражнения можно выполнять как дома, так и на рабочем месте, не тратя своего времени на посещение спортивного зала;

Повторять каждое упражнение необходимо по 5 раз;

Занятия необходимо начинать с разогрева проблемного участка или с легкой зарядки Бубновского для шеи;

Выполнять занятия необходимо без рывков и других резких движений;

Степень нагрузки нужно увеличивать постепенно;

При возникновении острой боли прекращайте гимнастику, пока болевые ощущения не исчезнут;

Следите все время за своей осанкой;

Со временем добавляйте упражнения на разработку поясничного и грудного отдела.

Упражнения:

1. Наклоните голову вперед и поверните шею к левому плечу, спина ровная должна быть ровной. Зафиксируйте голову и задержите ее так на 20-30 секунд. Необходимо при этом чувствовать напряжение. После этого возвращаемся в исходное положение и делаем то же самое в другую сторону.

2. Для следующего упражнения необходимо опустить голову вниз и зафиксировать ее на 20-30 сек. Возвращаемся в исходное и закидываем голову назад на такое же время.

3. Далее, выполняем повороты головы со стороны в сторону с фиксацией. Следует задерживать голову до появления легкого болевого ощущения. Выполняем по 5 раз как в правую, так и в левую сторону.

4. Занятие: «Рамка». Необходимо повернуть голову в правую сторону, а правую руку кладем на левое плечо. Держим 30 секунд и повторяем упражнение в другую сторону.

5. Занятие «Факир». Необходимо соединить руки над головой и выполнять повороты головы с фиксацией на полминуты в правую и левую сторону.

6. Занятие «Гусь». Для последнего упражнения гимнастики для шеи профессора Бубновского необходимо встать и выполнять вытягивание головы вперед, а затем повернуть голову к плечу. Нужно выполнить это упражнения по 5 раз на каждую сторону, а также фиксировать голову на полминуты.

Закрепляющий массаж

Для получения большего эффекта от упражнений Бубновского при лечении или профилактики болезней шейного отдела позвоночника, можно делать самомассаж.

Для этого необходимо:

Плавно поглаживаем область затылка, а затем опускаемся медленно вниз по позвоночнику, увеличивая силу и скорость нажима;

Далее массируем позвонки кончиками пальцев плавными круговыми движениями;

Ладонью обхватываем шею сзади и массируем ее снизу вверх.

Противопоказания гимнастики

Запрещено выполнять комплекс данным упражнений:

при онкологических заболеваниях

при разрывах сухожилий и связок

при склонности к инсульту или инфаркту

в послеоперационный период.

Именно поэтому перед выполнением любого комплекса упражнений доктора Бубновского, необходимо проконсультироваться с врачом.опубликовано econet

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