СУДОРОГИ: Как унять мышечные спазмы

В этой статье вы узнаете несколько несложных способов, которые помогут снять мышечные спазмы и судороги.

Мышечные спазмы и судороги бывают из-за плохого кровоснабжения мышц, недостаточности кальция в пище или его плохого усвоения, недостаточности паращитовидной железы, действия холода. Чаще всего этим страдают меланхолики, особенно в холодную, сухую и ветреную погоду.

Как снять спазмы и избавиться от судороги

Рефлексотерапия

При судороге мышц верхней части тела, например, если свело предплечье или палец кисти, взять другой рукой за верхнюю губу и сжать ее посредине большим и указательным пальцами. Если судорога сводит мышцы нижней части тела или палец на ноге, – сжать посредине нижнюю губу.

Можно даже просто достаточно сильно, но не вызывая резкой боли, сжать губу в течение 30 секунд, и это поможет снять спазм. Попробуйте просто прикусить верхнюю или нижнюю губу, в зависимости от места спазма.

Массаж.

Нанесите на мышцу немного масла и слегка помассируйте ее. Можно использовать кунжутное или горчичное масло. После растирания маслом приложите к мышце что-нибудь теплое, например бутылку с горячей водой, но только не электрическую грелку.

Массаж ушной раковины

Растереть ладони до горячего состояния. Обхватить большим и указательным пальцами обеих рук верхнюю половину ушной раковины. Большой палец располагается сзади вверху за ушной раковиной, указательный палец спереди сверху.

Делать массирующие движения пальцами рук, растирая ушные раковины между пальцами - всего 20 раз ( кончики ушей должны «гореть»). Такой массаж способствует расслаблению мышц ног, снимает усталость в ногах.

Массаж пальцев рук.

При спазмах мышц ног активно растирать и разминать средний и безымянный пальцы на обеих руках, а при спазмах рук – указательный и мизинец

Смазывание подошв.

При судорогах в ногах смазывать утром и вечером подошвы ног соком свежего лимона, ничем не вытирать. Надевать носки и обувь только после высыхания подошв. Курс лечения не более 2-х недель.

Ванны.

Если свело мышцу ступни, опустить ее в таз с теплой водой, в которую добавить 1-2 ст. л. соли .

. Хорошо расслабляет мышцы горячая ванна с имбирем и питьевой содой (2/3 чашки питьевой соды и 1/4 чашки имбиря на полную ванну воды).

Образ жизни.

Не допускать напряжения мыслей из-за страха.

Избавляться от «зажатости».

Избегать переохлаждения.

Питание.

Чашка теплого молок а (богата кальцием) перед сном особенно полезна при спазмах живота.

а (богата кальцием) перед сном особенно полезна при спазмах живота. Регулярное потребление чеснока расслабляет мышцы и помогает избавиться от мышечных судорог.

расслабляет мышцы и помогает избавиться от мышечных судорог. Увеличить потребление продуктов, богатых магнием и кальцием .

. Прекрасный препарат с максимальным содержанием кальция, магния и селена – измельченная скорлупа перепелиных яиц. За неимением перепелиной, можно использовать скорлупу куриную. Если яйцо куплено в магазине, желательно прокалить скорлупу в духовке или просто на сковородке. Растереть скорлупу лучше в ступке. Принимать порошок следует с утренней едой – творогом или кашей. Дозировка – от 1,5 до 3 г ежедневно, в зависимости от возраста.

Фитотерапия.

Пить чай из ромашки или окопника.

Можно смешать травы в равных частях. 1/3 ч. л. смеси на чашку воды.

Это поможет расслабить мышцы.

- 2 ст. л. цветков липы мелколистной варить 10 мин в 400 мл воды и выпивать 400-600 мл на ночь с медом.

- 1-2 ч. л. размельченного сухого тысячелистника залить 250 мл кипятка, настоять 5 мин, процедить и подсластить по вкусу медом. Принимать настой по 200 мл 3 раза в день.

Предохраняет мышцы от судорог при женских заболеваниях.

- 1 ч. л. семян кориандра посевного на 200 мл кипятка. Принимать по 70 мл отвара или настоя 3 раза в день.

- 10-15 г травы чистотела на 200 мл кипятка. Принимать по 2-3 ст. л. настоя.

- 4 ст. л. травы лапчатки гусиной кипятить 5 мин в 600 мл воды, настоять 2-4 часа, процедить.

Теплый отвар употреблять для компрессов при судорогах икр ног.

- 5 г цветочных корзинок пижмы обыкновенной настоять 2-3 часа в 200 мл кипятка, процедить.

Настой употреблять в виде теплых ножных ванн при судорогах ног.

- Ромашка аптечная (цветки) - 1 часть, тысячелистник (трава) - 1 часть. 2 ст. л. смеси заварить 200 мл кипятка, настоять 20 мин, процедить. Принимать по 50-70 мл 3-4 раза в день при спазмах желудка с сильными болями.

- Мята перечная (листья) - 1 часть, анис (плоды) - 1 часть, тмин (плоды) - 1 часть, фенхель (плоды) - 1 часть. 2 ч. л. смеси заварить 200 мл кипятка и настоять в термосе 1 час, процедить. Выпить в течение дня за несколько приемов небольшими глотками при спазмах желудка с метеоризмом.

- Валериана (корневища с корнями) - 1 часть, мята перечная (листья) -1 часть, календула (цветки) - 1 часть, ромашка аптечная (цветки) - 1 часть. 1 ст. л. смеси заварить 200 мл кипятка, настаивать в термосе 3 часа, процедить. Принимать по 70 мл настоя 3 раза в день через 30 мин после еды при спазмах желудка с метеоризмом.

Психотерапия.

Кто хорошо поддается самовнушению, тем современная медицина при судорогах и спазмах рекомендует пользоваться следующей короткой формулой: Я расслабляюсь и позволяю моему уму быть спокойным. Мне с каждым днем становится во всех отношениях все лучше и лучше.

Каждое утро перед тем, как встать, и каждый вечер перед сном, приняв позу, удобную для расслабления мускулатуры, т.е. в постели или в кресле, произносите эту формулу 20 раз подряд.опубликовано econet

Ю. В. Хмелевский

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