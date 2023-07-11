МЕНОПАУЗА: Факторы, которые могут ухудшить состояние здоровья

Если вы не хотите, чтобы менопауза очень усложняла вашу жизнь, лучше проконсультируйтесь с врачами. Они точно знают рецепты как пережить этот период с наименьшими потерями. Может быть вы сами виноваты, что менопауза протекает тяжело?

Если вы не хотите, чтобы менопауза усложняла вашу жизнь, лучше обратиться за консультацией к специалистам, которые подскажут варианты как пережить этот период с наименьшими потерями. Может быть вы сами виноваты, что менопауза протекает тяжело?

Может быть вы сами виноваты, что менопауза протекает тяжело?

Давайте посмотрим правде в глаза, менопауза — это жизненный этап, который пугает многих женщин. Большинство думает, что менопауза протекает тяжело всегда. Мужчины не могут понять этот страх. Ведь они могут вести полноценную и активную половую жизнь до последнего дня своей жизни. При этом, женщины сталкиваются с определенными ограничениями. Их сексуальная жизнь после 50 лет может приносить дискомфорт.

Сейчас много информации о гормональных изменений и вопросах, связанных с менопаузой. А потому было бы странно не паниковать и не думать, что менопауза протекает тяжело. Тем не менее, стоит помнить одну вещь. Вы можете вести нормальную жизнь после менопаузы. Хотя иногда мы сами усугубляем негативные эффекты, сопутствующие ей

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Не бойтесь слухов, из-за них ваша менопауза может проходить тяжелее. Именно поэтому далее мы расскажем вам, как избежать того, что лишь усложнит этот важный этап в жизни каждой женщины.

Итак, факторы, которые могут ухудшить последствия менопаузы, это:

1. Вы сами себе выписываете лекарства

И кто может винить вас за это? Да, вы начинаете чувствовать приливы и вполне логично слушать советы других людей и интернета.

Однако Североамериканское общество изучения менопаузы недавно провело исследование на эту тему. В результате было отмечено, что около 53% опрошенных женщин сказали, что они перепробовали все доступные средства. От витаминов и травяных добавок до иглоукалывания или массажа.

Женщины были готовы использовать все, чтобы справиться с приливами жара, тревогой, болью, усталостью и другими дискомфортными симптомами менопаузы. В основном, это были натуральные или альтернативные методы лечения.

Тем не менее, существует одна проблема. Невозможно точно узнать, что именно вы принимаете. Эти добавки, БАДы, как правило, не регулируются так, как лекарства. Их качество зависит лишь от добросовестности производителя.

Если вы используете 100% натуральные продукты, здесь нет никакого риска (кроме случаев аллергии). Однако если вы используете какие-либо пищевые добавки, у вас могут возникнуть непредвиденные осложнения.

Это вовсе не означает, что такие средства не могут контролировать приливы. Проблема в том, что вы принимаете продукты, которые содержат химические вещества, о которых вы можете даже не подозревать.

Если вы планируете использовать какое-либо натуральное средство, убедитесь, что его состав также натуральный. Поэтому лучше всего собирать травы самим или покупать их в травяной аптеке. Например, они могут быть свежими или сушеными. Вы даже можете выращивать некоторые растения сами.

2. Менопауза протекает тяжело? А вы следуете основным рекомендациям?

Сколько часов вы спали прошлой ночью? Сколько воды вы выпиваете в день? Каков ваш уровень стресса прямо сейчас?

В этих общих рекомендациях нет ничего оригинального. Ешьте больше овощей, хорошо спите, а также находите время, чтобы расслабиться. Следуйте этим советам, и вы никогда не столкнетесь с тем, что менопауза протекает тяжело.

Если вы уже достигли возраста, когда вот-вот начнется менопауза, вы должны подготовиться к ней. Постарайтесь достичь своего идеального веса и будьте внимательны к симптомам. Когда это произойдет, обратитесь к врачу и спросите, что вам следует предпринять.

Некоторые женщины при этом чувствуют некоторую неловкость. Или просто считают, что врач обязательно назначит им гормоны. Правда в том, что существует гораздо больше вариантов помощи. Врач, например, может предложить вам увеличить употребление определенных продуктов или больше спать.

Прислушайтесь к советам вашего врача. Никогда не бывает слишком поздно для того, чтобы вести более активный образ жизни и начать заботиться о своем питании.

Если вы до сих пор избегали физических упражнений, начните гулять по парку рядом с домом, в течение 30 — 40 минут. После этого вы можете записаться, к примеру, на курсы танцев.

Что касается рациона питания, нет ничего лучше фруктов и овощей. Сделайте выбор в пользу этих основных продуктов:

натуральный йогурт

сезонные овощи (некоторые из них вы можете выращивать самостоятельно, если у вас есть сад)

сезонные фрукты

зерновые и цельнозерновые продукты (овес, амарант и т.д.)

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3. Вы не ищете альтернативы

Вы относитесь к тем, кто разочаровался в методах лечения «приливов»? В этом случае вы должны знать, что гормональная терапия является лучшим вариантом, чтобы облегчить приливы в менопаузе.

Стоит обсудить это с вашим врачом. Он оценит ваш случай индивидуально. В результате вы получите лечение, которое поможет вам быть спокойнее в течение этого периода.

Тем не менее, на этом альтернативы не заканчиваются. Вы всегда можете обратиться к другому специалисту, если вы думаете, что предложенный план лечения является слишком агрессивным.

4. Отказываетесь от секса

Где написано, что секса после менопаузы не существует? Теперь, когда дети выросли и живут вдали от дома, настало время возобновить сексуальные отношения с вашим партнером. Больше нет ничего, что бы вас ограничивало. Наконец-то вы остались наедине!

Важно помнить, что секс во время менопаузы не только возможен, но и может быть так же восхитителен, как и раньше. А может быть, даже больше.

Теперь вам больше не придется беспокоиться о таких проблемах, как нежелательная беременность. С другой стороны, связь с вашим партнером является глубокой как никогда. Воспользуйтесь возможностью экспериментировать. Съездите в отпуск и пробуйте новые вещи. Побалуйте себя. Вы увидите, что менопауза не означает, что вы должны прекратить наслаждаться жизнью.

Менопауза — это не конец

Серьезно, менопауза не означает, что ваша жизнь закончилась. Однако вы сами можете ухудшить свое положение на этом этапе жизни, принимая неправильные решения.

Прекратите искать решения в интернете и проконсультируйтесь с врачами. Они гораздо лучше знают, что делать и как.опубликовано econet

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