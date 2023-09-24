БУРСИТ: Как уменьшить воспаление

Конечно, есть натуральные средства, помогающие уменьшить воспаление и облегчить боль, но при подозрении на бурсит нужно первым делом обратиться к врачу, чтобы он поставил точный диагноз. В этой статье вы узнаете что такое бурсит, о причинах его появления и как его лечить.
Бурсит — это воспаление слизистых сумок суставов. Главное, что о бурсите говорит медицина — он может появляться в результате разных факторов. Бурсит — довольно частое заболевание, и, к сожалению, оно сильно снижает качество жизни. Это полость небольшого размера, которая напоминает плоский мешочек. Она образована синовиальной оболочкой. Однако, несмотря на малый размер, эта часть является важной составляющей всего сустава. Внутренняя полость синовиальной сумки заполнена синовией. Это жидкость, которую вырабатывает специальная оболочка внутри этой полости.
Эта сумка, которая наполнена жидкостью, играет очень важную роль. К примеру, она предохраняет края костей от механического трения и ударов. В результате, она защищает нас от таких болезней, как артрит и артроз.
Как вы понимаете, это своеобразная подушка для костей. В латинском языке «сумка» звучит как «бурса», отсюда, как вы понимаете, и название болезни — «бурсит».
Что нужно знать о бурсите?
Бурсит – это воспалительное заболевание синовиальной сумки. Ему сопутствует повышенная выработка и накопление в ее полости экссудата. Это особая жидкость, которая характерна для зон воспаления.
Бурсит, как правило, затрагивает суставы:
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С точки зрения хода болезни, различают два вида бурсита:
Острый
Его основные признаки — покраснение кожных покровов и повышение местной или общей температуры.
А главная причина — инфекция.
Он не слишком отличается от острого бурсита. Можно сказать, что это затянувшийся острый бурсит.
В этом случае боль и покраснение более сильные.
В большинстве случаев его вызывают повреждения суставов.
Бурсит может быть практически у каждого. Но чаще всего от него страдают пожилые люди. Причиной его часто становится лишний вес или повторяющиеся движения в суставе. Именно такие движения, к сожалению, нередко приводят к бурситу пловцов и, скажем, плотников. Травмы, а также другие болезни, такие как подагра, тоже могут приводить к бурситу.
Итак, выявить эту болезнь не так уж сложно. В особенности, если в обычной деятельности человека есть повторяющиеся движения в одном или нескольких суставах. Об этом, в частности, мы говорили выше.
Симптомы бурсита зависят от суставов (суставных сумок), но чаще всего они такие:
Боль, воспаление, снижение подвижности сустава, разумеется, заставляют человека искать средства, чтобы облегчить их. Вне всякого сомнения, стоит спросить о бурсите и его лечении вашего врача. Когда врач поставит точный диагноз, стоит выполнять все его советы.
С другой стороны, в дополнение к лечению, вы можете использовать и натуральные средства.
Это одно из главных натуральных средств, которые лечат бурсит! Яблочный уксус, в частности, уменьшает воспаление, а также дает организму нужные вещества.
Ингредиенты:
Приготовление и использование:
Имбирь, в частности, обладает анальгетическими свойствами, а также снимает воспаление. Более того, он помогает усилению кровотока. Иначе говоря, это, что нужно при этой болезни!
Ингредиенты:
Приготовление и использование:
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Источник: https://econet.ru/
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