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Почему появляются белые пятна на ногтях

Источник: steptohealth.ru 15 сентября 2022 6610
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В большинстве случаев, белые пятна на ногтях появляются из-за травмы или удара, который мог произойти несколько месяцев назад, и о котором мы даже не помним.

Почему появляются белые пятна на ногтях

Лейконихия — это научный термин, которым называют белые пятна на ногтях. Разумеется, есть много причин для появления этой проблемы. Хотя не доказано, что это может быть признаком недостатка кальция, как многие думают. В этой статье мы расскажем вам, почему появляются белые пятна на ногтях. Это очень интересно!

Лейконихия: причина появления белых пятен и как избежать этого

Легенды, окружающие белые пятна на ногтях

Все мы время от времени смотрим на свои ногти и замечаем эти странные белые пятна. Наши бабушки, к примеру, говорили, что это из-за того, что мы много врем. Родители, в свою очередь, заставляли пить больше молока, потому что верили, что они вызваны недостатком кальция. На самом деле, ни одна из этих двух теорий не верна. Первая, конечно, наиболее.

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Лейконихия может появиться в любое время и, так же внезапно, исчезнуть. Однако все же полезно будет узнать причину ее появления.

Белые пятна на ногтях можно разделить на четыре типа:

1. Пунктир

Маленькие белые пятна распределены по всей поверхности ногтя. Они появляются, особенно в детстве, из-за небольших, но часто повторяющихся травм.

2. Штрихи

Пятна в виде параллельных и поперечных полос. В большинстве случаев они бывают именно у женщин. Причины их появления связаны с травмой, вызванной агрессивным маникюром. Они также могут быть вызваны химиотерапией.

3. Частичные

Затрагивает определенную область ногтя, в основном, самые кончики.

4. Полные

В этом случае, вся ногтевая пластина почти равномерно окрашена в белый цвет. Этот тип встречается крайне редко, у новорожденных или младенцев. В большинстве случаев, это наследственное явление.

Почему появляются белые пятна на ногтях

Недостаток цинка и белые пятна на ногтях

Те, кто считают, что эти белые пятна появляются из-за недостатка кальция, ошибаются. Тем не менее, в чем-то они правы: причина в нехватке питательных веществ. Белые линии и пятна появляются в корне ногтя и проявляются по мере того, как он растет. Дефицит цинка может быть одной их причин этой проблемы. Когда матрица ногтя травмируется, в пораженной области появляются белые пятна.

Лейконихия может быть также связана с такими болезнями, как:

  • псориаз
  • язвенная болезнь желудка
  • неспецифический язвенный колит
  • пиелонефрит

Более того, при дефиците некоторых питательных веществ, нужных для роста или развития ногтевой пластины, наиболее вероятно, что появятся эти белые отметины.

Среди них:

  • витамин B6
  • витамин А
  • железо

Дефицит этих питательных веществ не влияет на образование белых отметин. Однако он может вызвать повышенную слабость или хрупкость ногтевой пластины. А, следовательно, в результате она станет более уязвимой к травмам.

Другие причины появления белых пятен

Эти совершенно безобидные, но очень неприглядные пятна (в особенности, для женщин) могут появиться еще по одной причине. Это воспалительный процесс в матрице, который вызывает ненормальное ороговение пластины.

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Во-первых, имейте в виду, что ногти растут по 3 миллиметра в месяц. А потому, когда мы видим пятно в центре, то это означает, что травма произошла два или три месяца назад.Мы не замечали белые пятна раньше, так как они были очень близко к корню.

Конечно, определенные привычки могут способствовать лейконихии. К ним относятся:

  • обкусывание ногтей или кутикулы
  • слишком агрессивные методы маникюра (например, с использованием химических веществ)
  • определенные виды деятельности
  • вы слишком коротко стрижете ногти
  • частая печать на клавиатуре
  • привычка барабанить пальцами по столу
  • контакт с чистящими средствами, содержащими сильные химические вещества, без перчаток
  • вы часто красите ногти

Почему появляются белые пятна на ногтях

Как избежать появления белых пятен на ногтях?

К сожалению, на данный момент нет методов лечения лейконихии. Единственный способ избавиться от них, это подождать, пока ноготь достаточно отрастет, и обрезать его вместе с пятном. Пока этого не произойдет, вы можете просто накрасить ногти или носить перчатки. В случае, если пятна появились на всей поверхности ногтя или вы заметили, что ногти стали слишком светлыми, стоит проконсультироваться с дерматологом. Так как это может быть результатом постоянной проблемы в матрице ногтя. Если вы не хотите, чтобы белые пятна вновь появились, то вы должны придерживаться следующих рекомендаций:

  • Во-первых, поддерживать гигиену и увлажнять ногти
  • Во-вторых, не злоупотреблять пилкой и избегать агрессивных методов маникюра
  • В-третьих, давать ногтям «отдых» между покраской (по крайней мере, один день).
  • А также всегда надевать перчатки, когда вы делаете уборку дома (моете посуду, полы, ванную, кухню и т.д.).
  • Более того, осторожно обращайтесь с ногтями (берегите не только кончики, но, прежде всего, матрицу)
  • Ешьте продукты, богатые цинком, такие как орехи и зародыши пшеницы
  • С другой стороны, ежедневно получайте витамин А. Он, например, содержится в моркови, кабачках, а также в персиках.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье ногти

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