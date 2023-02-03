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ЛЕЦИТИН И ХОЛИН: Что такое и зачем они НУЖНЫ

Источник: masmaster.ru 03 февраля 2023 6344
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Лецитин и холин являются близкородственными и очень важными для клеток организма. Особенно важна их роль для печени и клеток нервной системы. Именно поэтому специалисты по вопросам питания все чаще призывают вводить их в рацион

ЛЕЦИТИН И ХОЛИН: Что такое и зачем они НУЖНЫ

Лецитин представляет собой жировое соединение, встречающееся во многих продуктах животного и растительного происхождения, в том числе в печени, яйцах, сое, арахисе и зародышах пшеницы. Его часто добавляют к таким пищевым продуктам, как мороженое, шоколад, маргарин, майонезы, для облегчения процесса смешивания жиров с водой. Организм вырабатывает это вещество самостоятельно.

Лецитин и холин - что это такое и какая их роль в организме человека

Лецитин считается превосходным источником витамина В холина, который присутствует в нем в виде фосфатидилхолина. Попадая в организм, фосфатидилхолин распадается на холин, поэтому если вы принимаете лецитин или усваиваете его из пищи, то ваш организм получает холин. Однако только 10-20% лецитина в растениях и других природных источниках представлено в виде фосфатидилхолина. Добавки с лецитином с содержанием большей концентрации фосфатидилхолина можно купить, но они очень дорогостоящие. В большинстве случаев бывает вполне достаточно принимать просто лецитин, чем более дорогостоящий фосфатидилхолин.

Несмотря на то, что содержащийся в пище лецитин является источником холина, холин также содержится в печени, сое, яичном желтке, виноградном соке, арахисе, капусте, цветной капусте и других продуктах. Добавки с содержанием холина также можно приобрести, зачастую холин входит в состав комплексов витаминов группы В или других сложных добавок.

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Как это работает

Лецитин и холин необходимы для осуществления различных функций организма. Они входят в состав клеточных мембран и облегчают перемещение жиров и питательных веществ в клетки и из них. Они принимают участие в процессах размножения и внутриутробного развития, а также необходимы для развития детей. Лецитин и холин требуются для нормального функционирования печени и желчного пузыря и способствуют работе сердца.

Холин является основным компонентом ацетилхолина, входящего в состав головного мозга, который играет главную роль в механизмах памяти и контроле мышечной деятельности. В результате такого обширного эффекта, лецитин и холин используется во многих сферах: от лечения рака  до снижения уровня холестерина. Даже несмотря на то, что не все приведенные факты доказаны, эти пищевые добавки нельзя не принимать во внимание.

Показания к применению

  • Для профилактики образования желчных камней.

  • Для восстановления печени при гепатите и циррозе. 

  • Способствуют выводу токсинов после химеотерапии. 

  • Для облегчения изжоги.

  • Для улучшения памяти и повышения умственной активности.

Основные преимущества

Лецитин и холин могут быть особенно полезны при лечении заболеваний желчного пузыря и печени. Лецитин является одним из основных компонентов желчи – жирорасщепляющего вещества – и, как известно, низкий уровень этого вещества ускоряет образование желчных камней. Прием добавок с лецитином или его очищенным экстрактом фосфатидилхолином может помочь в лечении и профилактике этого заболевания.

Лецитин также полезен для печени: результаты 10 летнего исследования на бабуинах показали, что он предотвращает рубцевание и цирроз печени, вызванные злоупотреблением алкоголя. Другие исследования отмечают, что лецитин помогает при проблемах с печенью, связанных с гепатитом.

Холин часто включается в состав комплексных средств, применяемых при заболеваниях печени, обычно вместе с другими укрепляющими печень добавками, такими как аминокислота метионин, витамин В инозитол, расторопша и одуванчик. Эти препараты, часто называемые липотропными комплексами или факторами, могут защитить от отложения жиров в печени, улучшить прохождение жиров и холестерина через печень и желчный пузырь и помочь печени избавиться от опасных токсических веществ.

Они особенно эффективны в лечении заболеваний печени и желчного пузыря, таких как гепатит, цирроз или камни в желчном пузыре, а также при заболеваниях функции печени, например эндометриозе (причина женского бесплодия) или побочных эффектах после химеотерапии. Холин, наряду с витаминами В пантотеном и тиамином, может облегчить изжогу.

ЛЕЦИТИН И ХОЛИН: Что такое и зачем они НУЖНЫ

Дополнительные преимущества

Эти два вещества, участвующие в построении нервной ткани могут способствовать улучшению памяти у пациентов с болезнью Альцгеймера, предупреждать врожденные дефекты медуллярной трубки (врожденная спино-мозговая грыжа), повышать спортивные результаты и выносливость спортсменов, а также помогать при тиках (поздняя дискинезия), вызванных приемом медикаментов.

Применение лецитина и холина также возможно при повышенном уровне холестерина и даже при лечении рака. Исследования по определению воздействия этих препаратов при вышеперечисленных и других заболеваниях продолжаются.

Факты и рекомендации

  • Добавки с лецитином различаются по содержанию их активного ингредиента, фосфатидилхолина, которое может варьироваться от 10 до 98%. В большинстве случаев, высокая концентрация фосфатидилхолина не требуется, соответственно нет необходимости переплачивать.

  • Холин является очень важным веществом для развития детей, поэтому все разрешенные для применения детские добавки должны его содержать.

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Последние исследования

  • Недостаток холина проявляется очень быстро. У здоровых мужчин, переведенных на строгую 30-дневную диету, обедненную холином, наблюдается повышенный уровень печеночных ферментов, что говорит о проблемах с печенью. Обогащение диеты лецитином нормализует работу печени.

  • Эксперименты, проведенные на крысах, доказывают, что холин способен улучшать память. Крысы, получавшие большое количество холина, давали потомство с гораздо лучшей памятью и способностью к обучению, чем крысы, получавшие стандартное питание. Соответственно, потомство крыс, не получавшее холин, демонстрировало плохие результаты в тестах на проверку памяти.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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