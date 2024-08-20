ГОЛОВНЫЕ БОЛИ: Почему болит голва и что делать

Все знают, что такое головная боль. В этой статье вы узнаете причины ее возникновения, какие бывают виды головных болей, а также как их избежать и как лечить. Своевременно интересуйтесь своим здоровьем и будьте здоровы.

Постоянные головные боли — этот симптом широко распространен в медицинской практике. Данным термином, врачи именуют все разновидности боли в области головы. В народе, головной болью считают болезненные ощущения в области черепа от глаз до затылка. Наиболее широко распространены два основных вида головной боли: острые, которые возникают по причине повреждения головы, различных заразных заболеваний, изменения мозгового кровообращения, отравлений, гайморита и хронического характера, а их уже делят на первичные и вторичные.

Головная боль: причины появления и как лечить

Первые, являются непосредственно самим головным заболеванием (например мигрень), а вторые являются признаком возникновения другого заболевания (гипертония, глазные и ушные болезни, гематомы мозга, заболевания шейных позвонков).

Кроме этого, существуют боли, которые не требуют лечения. Они постепенно проходят сами. К ним можно отнести сильные головные боли при “похмелье”, от сдавливания головы плавательными очками, приступах кашля, неверным выбором очков для зрения.

Очень часто, головные боли являются результатом физического и умственного перенапряжения, нервного расстройства. Выход из данной ситуации вполне очевиден: необходимо нормализовать свой ежедневный режим сна, питания.

Наиболее широко данная проблема распространена в возрасте до сорока лет, затем частота головных болей понижается и на первый план выходят вторичные головные боли, о которых говорилось выше.

Частые головные боли — причины возникновения

Мигрень — головная боль носит нарастающий, пульсирующий характер с большой степенью интенсивности. Она увеличивается при больших физических нагрузках и интенсивной ходьбе, при этом резко падает активность человека. Помимо этого, существует еще и вторичная причина головной боли (рвота, светобоязнь, тошнота).

Продолжительность приступа головной боли может быть от двух часов до трех суток. Приступ обычно начинается с покалывания в височной области, перед глазами возникают плывущие круги и цветные пятна, появляется тошнота.

Человека все вокруг начинает сильно раздражать: свет, запах, звук чего-либо и так далее. Примерно через час, возникает непосредственно сам приступ мигрени, который характеризуется острой, пульсирующей головной болью сопровождающейся иногда тошнотой и рвотой.

Головная боль напряжения — как образуются?

Данный вид головной боли возникает в различных стрессовых ситуациях, кроме того, боль способна проявиться при сидении или неправильном положение тела (осанке), изменениях шейных позвонков. Характеризуется небольшой степенью интенсивности, не меняется при физических нагрузках.

У человека при этом создается ощущение, что ему сжали голову “тисками”. Тошнота и рвота при данном виде головной боли не проявляются. Происходит сильное напряжение задних мышц шеи, ощущаются боли в суставах челюсти и мышцах черепа.

Головная боль при гипертонии

Причина появления боли при данном сердечном заболевании — увеличенные показатели артериального давления. Симптомами являются тупые боли в области затылка в утренние часы, которые ослабевают к полудню. Кроме этого, характеризуется резкими пульсирующими болями в теменной и височной области головы в вечернее время, особенно, при физической и умственной нагрузке.

В редких случаях, у больного возможно снижение слуха и появление чувства заложенности в ушах. Иногда встречаются люди у которых головная боль возникает при уменьшении “нормального” для них увеличенного артериального давления.

В какое время следует обратиться к доктору?

Головные боли и причины их появления довольно различны, и поэтому необходимо точно определить их в каждом конкретном случае. При возникновении сильной головной боли, которая возникла в следствии тошноты следует незамедлительно вызвать врача.

Головная боль - лечение

При систематических сильных головных болях следует провести хотя бы следующие обследования

1. Измерить артериальное давление

2. Сделать компьютерную томографию и рентген шейного отдела позвоночника.

У головной боли причины возникновения весьма разнообразны. Когда она является вторичной и протекает вместе с основным острым заболеванием, то его лечение и есть наилучший способ борьбы с головной болью.

Если медицинская помощь, по каким-либо причинам недоступна, а причина возникновения боли не выяснена, следует самому измерить артериальное давление. В том случае, если показатель давления допустимый, а боль носит умеренный характер, допускается самостоятельное употребление некоторых лекарственных препаратов.

Питание, диета.

К возникновению постоянной головной боли могут приводить содержащиеся в продуктах питания биогенные амины, нитриты, глутамат натрия, кофеин. Все перечисленные вещества в той или иной степени влияют на наши с вами кровеносные сосуды, и сосуды головного мозга не исключение, тем самым вызывая головную боль у людей, которые чувствительны к этим веществам.

Биогенные амины содержатся в: майонезе, кетчупе, горчице, сыре, копченом мясе, фасоли, луке, шпинате, ананасах, бананах, орехах, шоколаде и многих других продуктах. Если данные продукты попадают в кровь в избыточном количестве, то у людей, чувствительных к биогенным аминам, сосуды головного мозга хаотически сужаются и расширяются, вызывая пульсообразную головную боль.

Глутамат натрия наиболее часто применяют для изменения вкуса пищи. Его используют в различных продуктах быстрого приготовления, чипсах, мясных консервах. У человека, который чувствителен к глутамату, через полчаса после потребления продуктов его содержащих возникает головная боль в височной и лобной части головы. При этом, происходит сильное выделение пота и наблюдается затруднение дыхания.

Нитриты добавляют в изделия из мяса, чтобы придать им розовый цвет и лучше сохранить. Присутствует в копченых колбасах, рыбе, ветчине, беконе. Даже маленькое его количество способно расширять сосуды головного мозга и способствовать возникновению головной боли у сильно восприимчивых к нитритам людей.

Кофеин содержится в газированных напитках (мировых производителей), чае, кофе, при избыточном их употреблении способствуют возникновению боли в голове.

Когда установлена точная связь между возникновением головной боли и употреблением того или иного продукта, то его нужно исключить из своего рациона питания. Для профилактики головной боли чрезвычайно важен режим питания.

Лечение головной боли народными средствами

1. Вскипятить стакан молока и добавить туда одно сырое куриное яйцо. Все перемешать и употребить горячим. Продолжительность курса одна неделя.2. Берем в равных частях (по сто грамм): ромашку аптечную, зверобой продырявленный, березовые почки, бессмертник обыкновенный. Все смешиваем, пропускаем через мясорубку, помещаем в банку, закрываем крышкой и ставим на сутки на солнце. Затем одну столовую ложку смеси заливаем 0.5 литра кипятка и даем настояться полчаса.

Процеживаем через ткань и выжимаем. Затем растворить в одном стакане данной жидкости чайную ложку меда. Перед сном употребить его, есть после этого нельзя. Остатки жидкости утром подогреть и снова растворить в ней чайную ложку меда. Принять за пятнадцать минут до еды.

3. Одну столовую ложку яблочного уксуса разводим в стакане воды и доводим до кипения. Остужаем полученную смесь до семидесяти градусов и вдыхаем пары в течение десяти минут.

4. Свежую лимонную корку очищаем от белого вещества, прикладываем к виску мягкой стороной и держим до появления зуда и прекращения боли.

5. При внезапно возникшей головной боли рекомендуется такой вид массажа: голова упирается лбом на руки, больной располагается в сидячем положении. Массаж производится сухими и теплыми руками – десять минут. Сначала массируют зону волосяной части головы, затем нижней челюсти.

6. Массаж при регулярных головных болях. Удобно усаживают заболевшего, расстегивают ему ворот одежды. Выполняют плавные поглаживания волосяной части головы, ладонями от лобной части к теменной и назад. Пальцы рук располагают на вершине головы, друг против друга, массируют боковые ее части перемещая пальцы к ушам и шее.

После этого, накладывают на голову ладони и делают вибрационные движения сначала пальцами, потом полностью всей ладонью. Время массажа пять минут и выполняться он должен легко, без сильных нажатий и резких движений. Дополнительно делают массаж ушей, верхней части лба и висков. Курс массажа 6-7 процедур.

Очень сильное головокружение

Под этим понятием понимают мнимое передвижение окружающих предметов или своего тела в пространстве. При головокружении происходит нарушение вестибулярной системы человека под влиянием болезней внутреннего уха (отит, опухоли, болезнь Меньера), остеохондроза шейных позвонков, гипертонической болезни, нарушений сердечного ритма.

Причины сильного головокружения:

Опухоль слухового нерва — головокружение происходит при снижении слуха, звонах в ушах, постепенно становящихся частыми и усиливающихся.

— головокружение происходит при снижении слуха, звонах в ушах, постепенно становящихся частыми и усиливающихся. Отит — сначала снижается слух, затем возникает ощущение головокружения, походка становится неустойчивой, возможен шум в ушах.

— сначала снижается слух, затем возникает ощущение головокружения, походка становится неустойчивой, возможен шум в ушах. Болезнь Меньера — очень тяжелый случай. Состояние головокружения ярко и четко выражено, и может продолжаться несколько часов. Сила его настолько велика, что человек становится даже “прикованным” к кровати. Длительная тошнота и рвота практически лишают его сил. Если серьезно запустить данное заболевание, то человек может полностью оглохнуть.

— очень тяжелый случай. Состояние головокружения ярко и четко выражено, и может продолжаться несколько часов. Сила его настолько велика, что человек становится даже “прикованным” к кровати. Длительная тошнота и рвота практически лишают его сил. Если серьезно запустить данное заболевание, то человек может полностью оглохнуть. Остеохондроз шейного отдела позвоночника — человек ощущает головокружение при повороте головы, запрокидывании ее назад, при утреннем вставании с постели. В данных ситуациях происходит пережатие шейными позвонками позвоночной артерии, которая снабжает отдел головного мозга отвечающий за равновесие кровью.

Когда необходимо обратится к врачу:

Если происходят постоянные головокружения (несколько дней подряд), вы замечаете ухудшение своего слуха и необычные движения глаз, то рекомендуется немедленно обратиться к специализированному врачу.

Первая помощь

Больного укладывают на спину, чтобы полностью исключить перегиб позвоночных артерий. Требуется предоставить больному больше свежего воздуха, открыть окна, положить холодную повязку на лоб. Измерить давление и температуру. Если пульс более ста ударов в минуту, и все это сопровождается рвотой и тошнотой нужно срочно вызвать врача.

Лечение головокружения народными средствами:

1. Если головокружение при гипотонии, то следует выпивать по одному стакану в день гранатового сока.

2. Берем две столовые ложки коры лесной рябины в течение нескольких часов на маленьком огне кипятим в 0.5 литре воды. Употреблять три раза в сутки по одной столовой ложке.

3. Способ укрепления вестибулярной системы. Провести линию пару метров и идти по ней, при этом, делая повороты головы в разные стороны. Тренироваться каждый день по пять минут. (Данный метод следует применять с осторожностью).

Бессонница

Под этим понятием понимают нарушение сна, которое выражается плохим засыпание, неспокойным сном и пробуждением раньше времени. Самочувствие человека является главнейшим признаком того, что он достаточно выспался.

Причины бессонницы чрезвычайно различны: начиная от внешних факторов влияния, и заканчивая определенными особенностями организма человека и образа его жизни. К числу основных причин можно отнести следующие:

1. Состояние стресса

2. Нехватка физической активности

3. Сильный шум

4. Духота в помещение

5. Место для сна неудобное

6. Состояние депрессии

7. Бронхиальная астма и болезнь щитовидной железы

8. Побочные эффекты от принимаемых лекарственных препаратов

Основные виды бессонницы:

Трудности засыпания — основной причиной, данного расстройства сна, являются плохие мысли накопившиеся в голове за день, которые направлены на переживание различных споров и конфликтов и тому подобное.

— основной причиной, данного расстройства сна, являются плохие мысли накопившиеся в голове за день, которые направлены на переживание различных споров и конфликтов и тому подобное. Поверхностный сон — на этот вид бессонницы, основное влияние оказывают различные болезни (например мочевого пузыря).

— на этот вид бессонницы, основное влияние оказывают различные болезни (например мочевого пузыря). Короткий сон — в основном распространен у людей старшего поколения.

Бессонница причины:

Низкая физическая и умственная нагрузка в течение всего дня, состояние сонливости днем, регулярное недосыпание.

Лечение бессонницы:

Если данная болезнь является следствием другого заболевания, то лечение его и будет самым эффективным методом борьбы с бессонницей. Следует так же изменить свой рацион питания (побольше овощей, витаминов). Стоит пересмотреть свой режим трудовой деятельности и отдыха. Не рекомендуется читать перед сном.

Лечение бессонницы народными средствами.

1. Берется один стакан овсяных хлопьев и варится в пяти стаканах воды, до тех пор пока не испарится половина воды. Затем процеживается, добавляется два стакана молока и снова варится. После этого добавить несколько чайных ложек меда. Употреблять два раза в день в подогретом виде, в течение месяца.

2. Берутся шишки хмеля -30г, листья мяты -15г, корень валерианы -40г. Сбор настаивается в теплой воде ночью, а утром разогревается и процеживается. Употреблять в качестве чая перед сном.

3. Хорошо помогают ручные и ножные горчичные ванны. Берётся две столовые ложки сухой горчицы и насыпается в мешочек из материи. Затем его опускают в ведро с теплой водой и несколько раз отжимают. Руки погружают в ванну до локтя, а ноги до середины голени..опубликовано econet

Автор Игорь Иванилов

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