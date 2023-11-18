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ПРЕМЕНОПАУЗА: КАК ЖИТЬ ПОСЛЕ 45

Источник: elenavolzhenina.com 18 ноября 2023 7076
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Многие женщины "цепляются" за менструации, беременеют и рожают после 40-45 лет, как бы идя на "второй круг". Лишь бы только не эти страшные слова - "менопауза" и "климакс".

ПРЕМЕНОПАУЗА: КАК ЖИТЬ ПОСЛЕ 45

Тема пременопаузы, менопаузы, климакса, угасания плодности женщины после 45-50 лет для многих довольно неприятная. Мы не знаем, как жить после 45 лет. Многие дороги в обществе закрываются перед женщиной в этом возрасте. Мы видим вокруг пожилых нереализованных женщин, имеющих проблемы в семье, с детьми, со здоровьем, с деньгами, с профессией и работой. Наблюдая это, молодые женщины не знают, куда стареть, куда идти, в чём суть старшего возраста.

ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН ЖЕНЩИНЫ В ПЕРИОД ПРЕМЕНОПАУЗЫ

Поэтому многие женщины "цепляются" за менструации, беременеют и рожают после 40-45 лет, как бы идя на "второй круг". Лишь бы только не эти страшные слова - "менопауза" и "климакс".

В мире всё циклично. Периоды дня, года, жизни – естественны. А в психике женщины всегда присутствуют все её этапы. Девочка, Девушка, Женщина и Старуха, как четыре фазы Луны, находятся в нас в любом возрасте. Важно их знать, владеть их качествами.

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Способность рожать детей с возрастом исчезает. Первые признаки снижения плодности женщина может увидеть у себя довольно рано. Это может быть, например, если у неё много стрессов, были аборты, если она принимала гормональные контрацептивы, у неё слабое здоровье и т.д.

Естественное Планирование Семьи и Методы Распознавания Плодности дают возможность профилактики раннего истощения яичников. Женщина, зная свои плодные и неплодные дни, чувствует себя гораздо спокойнее, она полностью владеет информацией о себе. А значит, может избежать абортов, страха, вреда от контрацепции. Поэтому возраст пременопаузы может наступить гораздо позже.

Плодность в пременопаузе

Пременопауза – период угасания плодности. Признаки угасания плодности могут быть в любом возрасте. Это всегда индивидуально. Но в возрасте приблизительно в 38—40—45 лет, как правило, начинается снижение функции яичников.

ПРЕМЕНОПАУЗА: КАК ЖИТЬ ПОСЛЕ 45

Пременопауза —  это период от начала затухания функции яичников до полного прекращения менструаций. Он характеризуется резким снижением способности к зачатию и изменением характера менструаций.

Менопауза — последняя самостоятельная менструация в жизни женщины.

Постменопауза — это время от последней менструации (менопаузы) до почти полного прекращения функции яичников.

Прекращение менструации в возрасте 40—45 лет принято расценивать как раннюю менопаузу; старше 55 лет — поздняя менопауза. Возраст 38—39 лет принят в качестве нижней границы ранней пременопаузы. Если у женщины начинаются эти симптомы раньше 38 лет, это расценивается как синдром истощения яичников.

За менструальный цикл отвечают женские половые гормоны - эстрогены и прогестерон, которые обеспечивают подготовку слизистой оболочки матки к беременности.

Но не только эндометрий матки чувствителен к эстрогенам и прогестерону. Это мозг, печень, кишечник, сердце, опорно-двигательный и мочевыделительный аппараты и некоторые другие ткани. Органы содержат чувствительные к женским гормонам рецепторы.

Именно поэтому при снижении уровня женских гормонов развивается так называемый "климактерический синдром", характеризующийся нарушением функций разных органов.

Нарушается равновесие между эстрогенами - женскими гормонами, синтез которых в организме уменьшается, и андрогенами - мужскими гормонами, вырабатывающимися надпочечниками.

Пременопауза, механизмы развития

В условиях дефицита яичниковых гормонов развиваются компенсаторно-приспособительные механизмы.
Надпочечники начинают продуцировать повышенное количество андрогенов – мужских половых гормонов, которые переходят в эстрогены в подкожной жировой клетчатке.

Нарушение вегетативной регуляции со стороны гипоталамуса провоцирует повышение потливости, головокружения, тошноту и приливы. Эти реакции носят сосудистый характер.

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Увеличение синтеза пролактина гипофизом часто сопутствует климактерическому синдрому. Из-за этого секреция эстрогенов яичниками угнетается еще больше. Кроме того, пролактин усиливает пролиферативные процессы в молочных железах и в матке. В результате этого значительно возрастает риск образования миомы матки и мастопатии.

Невротические реакции (повышенная раздражительность, нервозность, плаксивость, расстройство сна, суицидные мысли) возникают на фоне патологии внутренних органов и из-за эмоциональных переживаний женщины по поводу своего возраста и состояния.

Признаки пременопаузы

  • Обильное кровотечение во время менструации, выделение сгустков крови.
  • Менструация продолжается на несколько дней дольше обычного.
  • Незначительное кровотечение между менструациями.
  • Небольшое выделение крови после полового акта.
  • Сокращение отрезка времени между менструациями.
  • Основным признаком начинающейся пременопаузы является снижение плодности.
  • Уменьшение количества овуляций, укорочение лютеиновой фазы цикла (это признаки недостаточности лютеиновой фазы цикла).
  • А также:

Возможен синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула (LUF синдром). Устойчивость яичников к воздействию ФСГ, увеличение его выработки гипофизом. Такая стимуляция яичников приводит к созреванию одновременно нескольких фолликулов, ни один из которых не достигает полной зрелости. Вследствие этого, высокий уровень эстрогенов в крови, изменение шеечного секрета и состояния шейки матки. При падении уровня эстрогенов вследствие разрушения зреющих фолликулов – обильные нерегулярные кровотечения.

Признаки пременопаузы могут быть в любом возрасте. Если вы читаете литературу, знакомитесь с этими темами, и видите у себя снижение функции яичников, то стоит подумать об изменении образа жизни, снижении стрессов. Может быть, стоит заняться своим здоровьем.

Наблюдение за признаками плодности и ведение карт наблюдений менструального цикла в возрасте пременопаузы позволит избежать незапланированной беременности, увидеть признаки заболеваний, чувствовать себя свободно в супружеских отношениях.опубликовано econet

Автор Елена Волженина

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Источник: https://econet.ru/

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Елена Волженина женское здоровье гормоны пременопауза возраст менопауза климакс

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Комментарии (Всего: 1)
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      Полина

      У меня тоже до 50 все началось, я для улучшения состояния комплекс ледис формула женщина 40+ принимала, удалось начало климакса по максимуму отодвинуть. Эмоциональное состояние было ровное, кожа без морщин. Сейчас уже комплекс из той же серии беру – менопауза усиленная формула. Внутренние часы не остановишь, климакс все равно пришел. Но зато ровно – без приливов сейчас, с хорошим либидо и интересом к жизни

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