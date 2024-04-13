ГОРМОНЫ и ГАРМОНИЯ: связь ПСИХИКИ и ОРГАНИЗМА человека

Как психика влияет на физику, а физика на психику. Как стрессовые реакции реализуются в организме на уровне гормонов и нейромедиаторов? Об этом и многом другом читайте в статье.



На лекции Льва Аркадьевича Хегая обсуждали психофизиологию сна, биологические ритмы, гормоны и гармонию, а так же важность системной медицины и понимания целостности организма и психики. Влияние психики на физику, и физики на психику одна из моих любимых тем! Лев Аркадьевич рассказывал о том, как в своей первой профессии занимался исследованием психофизиологии стресса: как стрессовые реакции реализуются в организме на уровне гормонов, нейромедиаторов и моллекулярном.

Биологические ритмы, сон, психика и качество жизни - в чем связь?

Например, цепочка психосоматических реакций на психологический стресс, которые зарождаются в нервной системе и через нейромедиаторы воздействуют на конкретные органы, которые становятся мишенью для заболеваний.

В качестве конкретного примера: исследования эндорфинов, проводившиеся в лабораториях иммунологии. Эндорфины, влияющие на настроение и вырабатывающиеся при болевом шоке, оказывают воздействие на иммунную систему - увеличивается выработка т-клеток, которые ликвидируют бактерии и вирусы. (Так что не забывайте каждый день уделять внимание получению удовольствия - через вкусную еду, хороший сон, приятное общение, интересные книги и гармоничную музыку и пр.)

Или же медиатр интерлейкин 2, вырабатывающийся в иммунной системе и обладающий способностью проходить в нервную систему, улучшая настроение. Так например, препарат иммуннал, предназначенный для поддержания иммунитета, обладал побочным эффектом - дети, которым даали этот препарат для поддержания иммунитета, видели более яркие и красочные сны.

Взаимосвязью процессов в организме занимался Эрнст Росси и предлагал посмотреть на теорию архетипов со стороны естественных наук.

Когда мы получаем новую информацию она не только воздействует на мозг, но поступает в организм и организм откликается на информацию на клеточном уровне, вплоть до генной системы каждой клетки. Поступающую информацию, организм обрабатывает по-разному. Например, эндокринная система обработает и выдаст реакцию за доли секунды (реакция страха на опасность). А вот генная обработка и синтез белков, то есть отражение информации на физичесом уровне, встраивание информации в наше тело, займет около 1,5 - 2 часов.

Росси обращает внимание на этот ритм и делает вывод о том, что 1,5-2 часа - это естественный цикл организма. Этот ритм связан со сном - каждые 1,5-2 часа мы видим сновидения. Секреция желудочного сока так же подчиняется этому ритму.

Работа полушарий нашего мозга так же подчинено этому ритму. Вы можете это проверить по дыханию носом. Мы втягиваем воздух одной ноздрей интенсивнее чем другой. Через полтора часа происходит смена. Это связано с работой полушарий, их активность циклическая и сменяет друг друга, то левое полушарие активнее, то правое. Перерыв между полуторачасовымы циклами около 15 минут.

Зачем это нам в практической жизни? Для более эффективного планирования работы и учебного процесса, например.

Во-первых, мы можем ориентироваться на то какое полушарие сейчас активно. Если правое, то мы лучше обрабатываем словесно-логическую информацию, если левое, то образную. Это так же важно например, в построении учебного процесса для собственных занятий или если Вы занимаетесь преподавательской или тренерской работой, читаете лекции или ведете семинары. Чередование теоретической лекции с парктической семинарской деятельностью будет повышать эффективность.

Во-вторых, если Вы не будете устраивать каждые 1,5 часа пятнадцатиминутные перерывы для того, чтобы поесть (учитывая ритм секреции желудочного сока), поболтать, то следующий полуторачачовой цикл будет короче. И соответственно эффективность как и трудоспособность будут необратимо снижаться. Это приводит к хронической усталости и накоплению стресса.

Еще один момент - это естественная приверженность нашего организма солярному ритму. Как бы мы не хотели отнести себя к "совам" все это является следствием адаптации к современному ритму мегаполиса. "Совиный" ритм может быть естественным и удобным для нашей индивидуальности, но не для нашего организма.

Как это влияет на нашу жизнь:

Во-первых, работоспособность увеличивается с утра и достигает пика к полудню ,

Во-вторых, самый целебный сон - с 22-00 до полуночи. В этот период вырабатывается гормон роста, который влияет на продолжительность нашей жизни. Если взглянуть на то, что многие пожилые люди страдают бессонницей через призму этого факта, то можно связать старение с отсутствием сна в часы, когда происходит выработка важных гормонов обновляющих клетки организма.

В третьих, (этот факт важен для медицинской практики) - сон примерно с 10-00 утра до полудня увеличивает жизнеспособность раковых клеток. В отличие от сна с 22-00 до полуночи, увеличивающих жизнеспособность здоровых клеток организма. Этот факт стали учитывать при лечении онкозаболеваний.

Так что начинайте работу с утра, не забывая учитывать цикличность мозговой активности и делать перерывы. И тогда здоровая усталость позволит Вам уснуть в самое полезное время для оздоровления и укрепления организма, что продлит Вашу жизнь и повысить работоспособность и жизнерадостность.

Кстати, самым неудачным периодом для работы, является так называемый "час быка" период с 02-00 до 04-00 утра, тот самый час перед рассветом, который самый темный. Это означает, что это период самой низкой активности психической деятельности - внимание, мышление, память, способность к концентрации практически на нуле. Это время известно наибольшей процентовкой профессиональных ошибок. Люди, чья работа происходит по сменному графику это знают.

На себе я это прочувствовала хорошо, у меня был период бессонницы несколько лет,- заработанной по глупости и невнимательности к своему организму. Я потратила почти год на восстановление режима и на своем опыте знаю важность режима подъема и отхода ко сну, чередования физической и умственной активности.

Хотя, по своим привычкам и характеру я - сова и с огромным трудом встаю утром, если собьюсь с режима. Но на своем опыте знаю какой восторг - это быть жаворонком .Так что резюмируя могу сказать, что уровень хорошего настроения и физической активности напряму зависит от раннего подъема и активной деятельности в первой половине дня.

Более подробно об этом можно почитать в книге Эрнста Росси "Сны и развитие личности" о ритмических закономерностях, свойственных организму и психике.опубликовано econet

Автор Наталия Ларионова

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