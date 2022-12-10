Как избавиться от чувства голода: 12 советов желающим похудеть

Тем, кто борется с лишними килограммами, будет полезно знать маленькие трюки, которые помогут избавиться от чувства голода.

«Ветераны похудения» Вам скажут, что самый главный враг на пути к стройности это голод. Именно голод не дает думать ни о чем, кроме еды; именно голод тянет нас к холодильнику и заставляет нарушать клятвенное обещание не жрать после шести. Именно с голодом мы ведем неравный бой, и, увы, зачастую проигрываем. В этой статье я приведу топ самых действенных способов победить чувство голода, которые сделают Ваше похудение легким и приятным.

12 действенных способов победить чувство голода

Но для начала, давайте разберемся, что такое голод и где он живет? А живет чувство голода совсем не в желудке, как бы это не удивляло, а в головном мозге, где расположены центр голода и центр насыщения. Действительно за чувство голода и чувство насыщения отвечают разные участки головного мозга.

У Вас никогда не возникал вопрос почему временами «жрешь, как не в себя», а все равно голодная? Или наоборот, не замечаешь, что целый день ничего в рот не брала? Ответ как раз и кроется в том, что эти два чувства регулируются разными центрами управления. И это отличная новость потому, что если это так, то голод можно «обмануть».

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Способ 1. Сбалансированное питание и витаминный комплекс.

Если Вашему организму не хватает каких-то витаминов и микроэлементов, он не напишет вам список, чего ему недостает, он просто будет сигнализировать Вам через чувство голода. Именно поэтому все моно-диеты сопровождаются постоянными и болезненными приступами под названием «Хочу жрать» и частыми срывами. Особенно это касается безуглеводных диет на которых всех без исключения тянет на «сладкое».

Так же, что бы сохранить чувство сытости на длительное время, необходимо в каждый прием пищи употреблять белок. Дело в том, что белок дольше усваивается, а следовательно желудок дольше остается полным.

Способ 2. Питание по графику

Какую бы систему похудения вы не выбрали, будь то дробное питание или система «пищевых окон», важно соблюдать время приема пищи. Организм привыкает к любому распорядку, если в нем есть стабильность. Но, если вы питаетесь хаотично, реагируя на зов организма, вы будете постоянно испытывать голод. При этом очень часто организм путает истинный голод с жаждой или даже тревогой.

Способ 3. «Правило 20-ти минут».

Вы помните, что за чувство голода и чувство насыщения отвечают разные центры головного мозга? И им нужно время для передачи информации, и у меня впечатление, что там какие-то проблемы со связью.

Требуется не менее 20-ти минут, что бы центр голода получил депешу о том, что человек наелся. И тут два выхода или есть очень медленно (для меня лично это не реально) или определить порцию заранее и потом не поддаваться не провокации организма «Еще хочу!» и потерпеть 20 минут.

Способ 4. Хочешь есть – попей воды.

Очень часто наш организм путает голод с жаждой. Особенно это актуально для зимнего периода, когда в помещениях интенсивно работают приборы отопления и влажность гораздо ниже нормы. Поэтому примите за правило, если вы чувствуете голод во внеурочное время выпейте стакан чистой воды комнатной температуры.

Способ 5. Спорт и прогулки.

Вы никогда не замечали, что после интенсивных занятий спортом жрать не хочется, хотя казалось бы…?

Этому феномену есть два простых объяснения. Во-первых, при спорте и прогулках клетки насыщаются кислородом, в результате чего есть хочется меньше. Во-вторых, при активной физической нагрузке вырабатывается лептин - гормон, подавляющий «зверский» аппетит.

Способ 6. Иногда лучше жевать, просто жевать.

Жвачка со сладким вкусом, но без сахара способна притупить острое чувство голода, но помните, что это скорая помощь, к которой прибегать лучше в крайних случаях, ибо частое ее употребление способно нарушить пищеварительную систему.

Способ 7. Огрызки от яблок.

Вы выбрасываете огрызки и не идите косточки? А очень зря. Именно в них содержится суточная доза йода. А нехватка в организме йода, как ни странно, вызывает голод.

Способ 8. Долой острые приправы.

Жгучие приправы, к которым относятся: острые сыпучие приправы и соусы, корни хрена, имбиря и т.д. – именно эти продукты раздражают слизистую желудка и вызывают аппетит.

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Способ 9. Ароматотерапия

А вот нюхать очень даже полезно. Стоит только почувствовать определенный аромат, как аппетит постепенно снижается. Особенно хороши в борьбе с чувством голода ароматы ванили, мяты банана и даже кожура грейпфрута.

Способ 10. Дыхательные упражнения.

Захотелось есть? Попробуйте подышать. Глубокий вдох и выдох на пять счетов, снова глубокий вдох, задержали воздух в легких на четыре счета и медленный выдох. Такого насыщения кислородом достаточно, что бы заглушить чувство голода минут на сорок-час.

Способ 11. Самомассаж.

Есть в нашем организме волшебная точка, массируя которую, можно избавиться от чувства голода. И расположена она в маленькой впадинке между верхней губой и носом. Просто ритмично нажимайте ее подушечкой среднего пальца в течение 15-20 секунд, и чувство голода отступит.

Способ 12. Сон.

Во время сна голода не чувствуешь. Не можешь заснуть от голода, выпей снотворного (шутка). А, если серьезно, то исследования, проводимые в Соединенных Штатах Америки (стране толстяков) показали, что люди, которые спят 5-6 часов в сутки больше склонны к ожирению, чем те, кому на сон требуется 7-8 часов. Не знаю в чем причина этого феномена, возможно потому, что вторым остается меньше времени на еду, но факт остается фактом.

Приведенные способы очень просты, но в то же время невероятно эффективны. Используя их, вы избавитесь от чувства голода, который приводит к лишним перекусам и срывам, а как следствие и лишним килограммам.опубликовано econet

Автор Наталия Мелешко

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