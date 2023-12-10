КИШЕЧНИК: Такой важный и такой хрупкий

Боли в животе, дискомфорт и вздутие являются основными признаками расстройства кишечника

Кишечник — это висцеральный орган, расположенный в животе, между желудком и прямой кишкой. Это часть нашей пищеварительной системы, и делится она на два больших отдела. А потому важно знать, если кишечник не в порядке!

Кишечник не в порядке: 6 важных признаков проблем с ним

Вы, наверняка, знаете, что есть толстый и тонкий кишечник. Несмотря на то, что они составляют один орган, их функции несколько отличаются друг от друга. Хотя, конечно, аналогия в них точно есть.

Также вы, вероятно, слышали, что основная задача кишечника — это усвоение пищи. В частности, начинается процесс в тонком кишечнике, после чего спускается. Питательные вещества всасываются эпителиальными клетками и попадают в кровоток. А затем проходят, таким образом, по всему телу.

Но вот, что вас удивит, — кульминации данный процесс достигает именно в толстом кишечнике. Он синтезирует пищевой болюс, поглощает минеральные соли и воду, чтобы превратить отходы в фекальное вещество, которое позже вытесняется.

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Вероятно, вы заметили, как важен этот орган и его правильная работа. Однако примите к сведению, что при этом он также очень уязвим! К сожалению, это часто бывает с внутренними органами. Угроза — в веществах, которые попадают в кишечник и проходят через него.

Заболевания кишечника — очень частое явление, как правило, они связаны с пищеварительными проблемами. Однако вы можете легко выявить, что кишечник не в порядке, по неприятным ощущениям в данной области.

Боли в животе, вздутие или дискомфорт — вот основные сигналы. Но есть и другие, менее частые, признаки, благодаря которым можно понять, что кишечник не в порядке.

И сегодня мы рассмотрим самые важные из них. Не пропустите! Мы уверены, вам будет полезно узнать о них.

Симптомы того, что кишечник не в порядке

Тяга к сахару

Не все знают, что бактерии, которые живут у нас в кишечнике, страдают от различных дисбалансов. И, конечно, не все понимают, что в большинстве случае это происходит из-за потребления сахара. Главная опасность для нас в том, что сначала, желая «съесть что-нибудь сладенькое», мы делаем это умеренно. Но со временем тяга увеличивается, а с ней растет и количество сладкой пищи, которую мы съели.

Потребление сахара без всякого контроля может вызвать появление разных проблем со здоровьем. Самая частая — лишний вес.

Психологические проблемы

Конечно, как вы понимаете, кишечник достаточно далеко от мозга. Однако их «связь» очень тесная. А потому разные психологические проблемы могут быть результатом нарушения работы кишечника. Так, в частности, мы можем страдать от депрессии, стресса или беспокойства.

Серотонин — нейромедиатор, который отвечает за наше ощущение благополучия, спокойствия и счастья. И вам стоит знать, что вырабатывается он в кишечнике, по крайней мере, большая его часть. Вот почему по нашему настроению можно понять, что с этим органом что-то не так.

Избыток глюкозы

Одной из основных функций кишечника является синтез продуктов питания, среди которых, конечно, находится и сахар. И при малейшем сбое в его работе, нарушается баланс всех компонентов.

Избыток глюкозы — к сожалению, одна из наших основных проблем. Это тот самый «повышенный уровень сахара в крови», который вызывает диабет.

Кроме того, стоит иметь в виду, что нарушается метаболизм, и в результате процесс трансформации энергии.

Поражения кожи

Причин, по которым страдает наша кожа, к сожалению, очень много. Это, к примеру, и воздействие УФ-лучей, химических продуктов, тепла, холода, и гормональный дисбаланс в организме. А еще есть не очевидная, но вполне реальная причина поражения кожи, связанная с работой кишечника.

Так что поймите, если на коже появляются прыщи (акне) или экземы, они могут быть признаком дисбаланса в кишечнике. Это результат изменения микрофлоры, именно бактерии влияют на отечность и покраснения кожи.

Нестабильное пищеварение

Проблемы с пищеварением — вероятно, главный признак, что с кишечником что-то не так. Это может быть и при нарушении работы какого-то другого из пищеварительных органов.

Но мы не можем исключать кишечник из возможных причин! В большинстве случае все начинается с газов, вздутия живота и диареи. Все из-за изменений бактериальной флоры, которая должна защищать этот орган.

Такой дисбаланс в нашей кишечной флоре — результат скопления вредных веществ. И это, в свою очередь, мешает усвоению нашим телом питательных веществ из пищи.

Неприятный запах изо рта

Хотим указать вам и на то, что на работу желудка также нарушает бактериальный дисбаланс в кишечнике. В результате газы могут подниматься вверх, из желудка в ротовую полость. А также может присутствовать гастрит и появиться неприятный запах изо рта (галитоз).

Итак, если вам знакомы один или даже несколько таких признаков, думаем, вы понимаете, что стоит сделать. Обратитесь к врачу и обследуйте кишечник!опубликовано econet

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