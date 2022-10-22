Как обуздать АППЕТИТ: 24 рекомендации для желающих похудеть

24 совета о том, как преодолеть чувство голода, какие продукты помогут отбить аппетит, а также несколько подсказок как не съесть вторую порцию.

Чтобы разобраться, что отбивает аппетит напрочь, необходимо знать от чего зависит аппетит: от уровня активности, веса человека, генетики, пола, возраста и уровня гормонов. Хотя не все эти факторы под нашим контролем, их понимание важно, чтобы научится манипулировать ими насколько только это возможно и заодно увеличить метаболизм и снизить аппетит. Вам не нужно прибегать к голодной диете или нездоровому подавлению аппетита таблетками, чтобы похудеть.



Есть много легких и естественных советов, подсказок и даже продуктов, которые помешают вам съесть вторую порцию.

Как побороть чувство голода

1) Сахар в крови

Поддержание стабильного уровня глюкозы – ключевой момент, когда речь идет об управлении гневом и предотвращении неприятных побочных эффектов, вроде головной боли, увеличения веса и колебания настроения.

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2) Посыпайте пищу корицей

Полюбите ароматный кофе с корицей, нарезанные яблоки, посыпанные сверху корицей, или подмешивайте ее в зеленые коктейли. Убедитесь, что вы употребляете корицу ежедневно, чтобы сохранить аппетит под контролем.

Эту вкусную пряность называют «желудочным помощником от природы»! В исследовании 2007 года ученые попросили участников добавить только 6 г корицы к рисовому пудингу, чтобы определить ее влияние на аппетит.

Они обнаружили, что корица замедляла всасывание углеводов из тонкого кишечника. Группа участников чувствовала сытость дольше, чем те, кто ели пудинг без корицы.

Приправленная пища травами и специями делает вкус блюд намного лучше: продукты с корицей становятся мягче, что также предотвращает переедание.

3) Добавьте немного кайенского перца

Кайенский перец хорошо известен своей способностью убирать боль в теле, благодаря наличию соединения под названием капсаицин.

Капсаицин является одним из секретов подавления аппетита. Именно поэтому многие знаменитости используют кайенский перец для похудения в разных напитках.



В 2009 году ученые обнаружили эффект капсаицина, основанный на снижении аппетита и поняли, что люди, которые употребляли перец с зеленым чаем, испытывали меньшее чувство голода и снижение веса.

Капсаицин также известен термо-генетическими свойствами: увеличивает температуру тела, приток крови и обмен веществ.

4) Чистите зубы

Мало того, что чистка зубов отвлекает вас от чувства голода, но она еще заставит вас хорошо подумать о том, стоит ли пробовать сладкие закуски с такими чистыми, жемчужно белыми зубами!

Используйте мятную зубную пасту, так вы еще дольше сдержите аппетит. Когда исследователи смотрели на эффект употребления мяты в зубной пасте, они обнаружили, что обычная мята помогает участникам значительно уменьшить количество калорий, насыщенных жиров, общего жира и сахара. Люди, которые принимали участие, также оценили свои уровни голода и тягу к еде, как значительно ниже, чем остальные.

Держитесь подальше от нездоровых обычных зубных паст, ведь вполне сгодится и своя собственная зубная паста на скорую руку с небольшим добавлением масла или экстракта мяты.

5) Зеленый чай

Это невероятный напиток с многочисленными преимуществами для здоровья, особенно, чтобы предотвратить переедание.

Зеленый чай усиливает метаболизм, а полифенолы и антиоксиданты контролируют чувствительность к инсулину. Более того, эти полифенолы также помогают бороться с тревогой и депрессией, которые приводят к эмоциональному поеданию пищи.



Если вы не верите в преимущества зеленого чая для подавления аппетита и потери веса, рассмотрим такую ситуацию: зеленый чай увеличивает выпуск холецистокинина — пищеварительного гормона, который подает сигналы мозгу остановиться и не есть больше!

Другие продукты, которые стимулируют высвобождение этого гормона — это бобы и орехи.

6) Используйте синие тарелки

Очень странно, но когда вы используете посуду синего цвета, она, как известно, убивает напрочь аппетит.

В 2011 году доказали, что синий цвет тарелок, как правило, уменьшает тягу к еде больше, чем все остальные цвета. Избегайте красной, желтой и оранжевой посуды, так как она увеличивает аппетит!

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7) Начинайте с салата или супа

Салат, миска бульона или суп перед вашим обедом или ужином легко подавит аппетит. Две порции низкокалорийного способствуют потере веса на 50% больше, чем употребление такого же количества калорий из закусок!

8) Идите спать вовремя

Сон является жизненно важным для перезарядки вашего организма. Он также необходим организму для естественного самовосстановления.

Лишая себя сна вы понижаете уровень лептина — гормона, который подавляет аппетит, и так же вы увеличиваете грелин, стимулирующий чувство голода.



Ученые доказали, что те, кто регулярно не высыпается, как правило, голодные и очень жаждут сладких и соленых продуктов.

9) Ароматная пища

Вы не сможете напрочь отбить аппетит, если будете постоянно что-то жевать! Но есть еще один обманный маневр! Несколько исследований показали, что только сильно пахнущая пища может обмануть мозг, выключая в нем сигналы голода.

Некоторые из продуктов, проверенные на их насыщенный запах: оливковое масло, яблоки, бананы, чеснок, фенхель и грейпфрут.

10) Эфирные масла

Так же, как и ароматные продукты подавляют аппетит, так же и эфирные масла можно вдыхать для этого эффекта. Масла мяты, грейпфрута, бергамота, пачули и лимона помогут легко убить голод.

11) Занятия спортом

Вы можете думать, что упражнения служат улучшению аппетита, но многие ученые говорят по-разному.

В 2012 году отобрали 18 женщин с нормальным весом и 17 с ожирением. Им было предложено бойко ходить по беговой дорожке 45 минут каждым утром. Затем делали снимки продуктов питания, а потом фиксировали их мозговую активность.

Исследователи обнаружили, что утренняя зарядка подавляет стремление к пище, что измерено мозговой активностью и ведением дневников их ежедневной пищи. Тем не менее, другое подобное исследование показало, что упражнения помогают обуздать аппетит у тренированных женщин, и вызывает чувство голода у женщин с сидячим образом жизни.

Поэтому, чтобы отбить аппетит необходимо заниматься спортом регулярно.

12) Управляйте стрессом

Мы знаем, что стресс и беспокойство приводят к эмоциональному перееданию у многих людей. Но теперь ученые могут объяснить, почему именно это происходит!

Хронический стресс повышает уровень грелина (гормон стимулирующий аппетит). Он уменьшает чувства депрессии и тревоги в краткосрочной перспективе. Наши органы делают нам одолжение, помогая расслабиться и повысить настроение, но неудачный побочный эффект заключается в том, что мы начинаем передать!

Мы можем помочь себе уменьшив стресс, и, следовательно, голод с помощью упражнений, массажа, , гидротерапии и использования эфирных масел.

13) Избегайте искусственных подсластителей и пустых калорий

Уберите со своего рациона чипсы, газированные напитки, булочки и другие обработанные продукты.

Такие продукты не существуют в природе, а наши органы вместо витаминов и минералов, получают быстрый приток сахара и калорий. Когда организм не получает нужных веществ, он начинает использовать некоторые из наших хранимых питательных веществ, чтобы сжечь эти пустые калории. Но потом тело все равно жаждет больше пищи, чтобы компенсировать эти истощенные питательные вещества.

Точно так же, искусственные подсластители, такие как в диетических газированных напитках стимулируют аппетит. Поэтому ешьте только натуральные продукты от природы.

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14) Одно яблоко в день

Яблоки содержат тип растворимого волокна под названием пектин, который снижает количество сахара и калорий для всасывания в кровь после еды и обеспечивает более стабильный уровень сахара в крови. Яблоко – идеальный полдник, который держит сытость до двух часов.

15) Побалуйте себя темным шоколадом

Если вам действительно нужно удовлетворить пристрастие к сладкому, попробуйте немного высококачественного темного шоколада с какао не менее 70%. Темный шоколад не дает сильных скачков сахара в крови по сравнению с белым.

Те, кто употребляют темный шоколад за несколько часов до приема пищи, на самом деле съедают на 15% меньше, чем люди, которые любят молочный шоколад.

16) Готовьте с кокосовым маслом

Это тропическое масло используется практически везде: в доме, в косметических продуктах и на кухне. Кокосовое масло отбивает аппетит напрочь.

Ученые доказали, что это масло окисляется в печени и сжигается в качестве топлива, а не хранится в виде жира.

17) Принимайте яблочный уксус ежедневно

Яблочный уксус уже давно почитается за его использование в медицинских целях. Также хорошо известен его эффект подавления аппетита.

В исследовании 2005 года, участникам давали различные ферментированные уксуса вместе с белым хлебом — простой углевод, который вызывает всплеск сахара в крови. Анализы крови показали, что чем выше процент уксуса, тем ниже уровень сахара в участников. Люди, которые принимали уксус, также сообщили, что не чувствуют голода.

18) Ешьте больше белка

Один из лучших способов отбить аппетит и увеличить ваш метаболизм — это потреблять больше белка. Орехи, бобовые, постное мясо, рыба, такая как макрель, тунец, сардины — хорошие источники белка. Белок также помогает поддерживать уровень сахара в крови на стабильном уровне весь день, что способствует дальнейшему росту общего уровня энергии, держит тело на устойчивом сжигании калории между приемами пищи, а также резко уменьшает желание перекусить углеводами.

19) Не переусердствуйте с диетами

Хотя очень заманчиво погрузиться с головой в новый план диеты, но важно признать, что внезапные или резкие изменения в рационе и количестве потребляемых калорий чаще всего приносят больше вреда, чем пользы.

Например, если ваше тело привыкло к еде с высоким содержанием жира, мясу и сыру, то диета с вегетарианским подходом почти наверняка вызовет у вас желудочно-кишечный дискомфорт, а также обезвоживание и усталость. Кроме того, отказавшись от слишком большого количества калорий за один, вы отправите ваше тело в режим голодания, который снижает обмен веществ в целях экономии энергии.

Помните, что устойчивая потеря веса, как правило, происходит со скоростью от 0,5 до 1 кг веса в неделю, так что постарайтесь сжигать калории либо с помощью упражнений или при употреблении более здоровой пищи.

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20) Вода!

Многие эксперты по питанию рекомендуют выпивать стакан или два воды, когда чувствуют голод. Это потому, что иногда наше тело думает, что мы голодны, когда на самом деле, мы обезвожены. Вода увеличивает чувство сытости и предотвращает переедание.

21) Следуйте расписанию

Хотя для некоторых людей с активным образом жизни очень трудно следовать расписанию приема пищи, но один из лучших способов повысить метаболизм — регулярно питаться. Избегайте пропуска завтрака всякий раз, когда это возможно.

Постарайтесь делать маленькие перекусы каждые три часа для достижения наилучших результатов. Кроме того, не ешьте перед сном.

Для примера: Если вы работаете с 8:00 утра до 5:00 вечера, то в 5:30 утра (завтрак), 9:00 (перекус), 12:30 (обед), 4:00 вечера (перекус), 7:30 вечера (ужин) и не забудьте оставить пару часов между обедом и перед сном для пищеварения.

22) Добавляйте лед в напитки

Какая-то часть вашего тела работает автоматически, чтобы доводить потребляемую пищу и напитки до оптимальной температуры около 37,0 ° C. Этот процесс терморегуляции сжигает калории и чем больше ваш организм работает, тем больше калорий вы сжигаете. Поэтому на холодные напитки ваше тело сжигает больше калорий. Добавьте лед в чай, сок, воду и фруктовые коктейли.

23) Цинк и железо

Цинк необходим для сотни ферментативных процессов внутри человеческого тела, включая клеточную репликацию, переваривание белков и регуляцию углекислого газа в потоке крови, в то время как железо имеет решающее значение для переноса кислорода в крови. Недостаток этих элементов часто характеризуется вялостью, медленным метаболизмом и усилением аппетита.

Средняя рекомендуемая суточная доза цинка составляет около 8 мг / день для женщин и 11 мг / день для мужчин; железа 18 мг / день для женщин и 8 мг / день для мужчин. Обычные пищевые источники цинка и железа: красное мясо, печень, моллюски, орехи, семена, листовые зеленые овощи.

24) Не бойтесь хороших жиров

Здоровые незаменимые жирные кислоты, такие как в оливковом масле, рыбе, а также некоторые орехи и семена имеют решающее значение для производства гормонов в организме человека. Поэтому отказываться от таких жиров просто глупо.опубликовано econet.ru.

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