Похудеть мешает мозг! Как справиться с лишним весом с помощью подсознания

Сбросить лишний вес и избежать возврата потерянных килограммов человеку не позволяет МОЗГ.

Создание образов чаще всего происходит через самовнушения. Чем ярче и эмоциональнее образ, тем надежнее он запишется в подсознании (на научном языке это звучит, как «возбудит доминанту»). А потом этот образ («возбужденная доминанта») сделает все, чтобы воплотиться в жизни. Подсознание будет работать на вас, даже, когда вы спите, когда вы кушаете или едете в автобусе. Доминанта заключается в том, что в мозгу выделяется что-то самое важное, самая важная реакция текущего момента, а все второстепенное — тормозиться и игнорируется.

Доминанта — это (как и все, что касается подсознания) еще одно проявление инстинкта самосохранения и так же помогало нашим далеким предкам выживать в условиях дикой природы. Принцип доминанты не позволяет в мозгу существовать множеству равноправных очагов возбуждения, он всю энергию мозга передает на выполнение только самой важной на текущий момент задаче.

Доминанта позволяет сконцентрироваться на чем-то одном, подавляя и игнорируя все другое. Если у вас есть острое желание поесть, то вы будете думать только о еде. Но если в этот момент вдруг начнется пожар, очаг возбуждения переместиться и вы забудете про еду, а будете что есть силы бежать, унося ноги подальше от огня.

Больше того, господствующий очаг возбуждения, не только подавляет другие очаги, но и забирает себе их энергию. Грубо говоря, чем сильнее вы раньше хотели поесть, тем сильнее теперь побежите от огня.

Но если у животного доминант (т.е. потребностей) не так уж и много — прокормиться, избежать опасности, спариться, то у человека количество потребностей просто безумное количество. Тут и физиологические потребности (голод, жажда, половое влечение, потребность в тепле, свете), и потребности в безопасности, и потребность в любви (быть в группе, не чувствовать одиночества), и потребность в уважении, и потребности исследовать (тяга к знаниям), эстетические потребности (тяга к красоте и порядку), потребность самореализации и т.п.

Каждая из этих биологических, социальных, духовных и т.п. потребностей может стать доминантой потребностью и наша задача сделать так, чтобы доминанта не возникала сама по себе под воздействием каких-то внешних факторов, а зарождалась по нашему желанию.

Доминанта борьбы с лишним весом

Именно поэтому, для того, чтобы мозг выделил свои ресурсы на решение задачи похудения, то наша ПЕРВЕЙШАЯ и ГЛАВНЕЙШАЯ задача возбудить доминанту борьбы с лишним весом.

Этим действием мы перетащим на свою сторону все возможности головного мозга! Мы заставим подсознание работать над этой задачей, и он на каждом шагу будет искать и находить решения.

Как мы настроим свое подсознание (с помощью эмоциональных образов), так оно и будет работать, того оно и будет добиваться.

Но посмотрите, как мы сейчас поступаем. Предположим, что вы желаете быть стройной и красивой, но если в вашем подсознании укоренился эмоционально окрашенный образ себя полной, или если вы не верите, что похудение вообще возможно, то можно не сомневаться, что в этом случае с похудением ничего не выйдет.

Желания сознания (разума) — ничто по сравнению с древнейшей силой подсознания, а в данном случае эту силу вы не захотели перетянуть на свою сторону.

Чтобы этого избежать, нужно создавать себе яркий, эмоционально окрашенный образ. В нашем случае основная цель создания образа — увидеть себя похудевшей, увидеть, как жир исчез с вашего тела.

Начните с утверждения: «С каждой секундой я избавляюсь от жира». Затем представляйте, как жир стекает, как вода с вашего тела. Как он тает, как снег под лучами солнца. Испаряется, как вода на стекле в жаркий день.

Этот образ стекания жира с вашего тела очень полезно держать в голове во время физических тренировок — эффективность тренировок взрастает в 3 раза.

Если у вас воображение хорошо развито, то можно пойти дальше. Представляйте, что жир постепенно испаряется с вашего тела, и вот ваше тело достигло нужных вам кондиций! Оно похудело! Обязательно положительное подкрепите этот образ себя стройной и красивой (вызовете в себе восторг).

Далее представляйте себе как можно ярче: вы стройная и красивая, встаете утром с кровати, потягиваетесь, делаете зарядку, обливаетесь водой. Вот вы идете по улице и на вас смотрят, видите в витрине свое отражение и улыбаетесь ему. Вот вы приходите на работу, сотрудники говорят вам комплименты, поздравляют, начинают вас спрашивать о том, как вам это удалось. Вы встречаете знакомого, которого давно не видели, он вас сначала не узнает и восклицает: «Боже, этого не может быть! Как ты похудела!», «Это чудо!». Вы чувствуете гордость и уверенность от произошедших перемен.

Вот этим состоянием радости и счастья и должны вы подкрепить образ будущего.

Вызывать желаемый образ нужно 10-30 минут в день (можно 2 раза по 5-15 минут). Используйте для этого время поездки в метро, маршрутных такси, принимая душ и т.п. Возможностей выделить 10-30 минут в день очень много. Крайне желательно вызывать такой образ рано утром — утренний настрой задает тон на весь день.

Похудеть мешает мозг!

Журнал Newsweek (№56 за 2005 год) опубликовал исследования британских ученых из университетов Ньюкасла и Эдинбурга по проблемам лишнего веса. Специалисты задались целью понять, почему люди, сидящие на диетах, сначала худеют, но, как правило, через некоторое время потерянные килограммы возвращаются.

В течение нескольких лет проводились многочисленные исследования на тысячах людей, желающих сбросить лишний вес. В результате был сделан однозначный вывод: сбросить лишний вес и избежать возврата потерянных килограммов человеку не позволяет МОЗГ (подсознание). Стоит человеку набрать лишний вес, как мозг «перепрограммируется», привыкает к новому своему образу и начинает воспринимать лишние килограммы как норму!

Все попытки похудеть трактуются нашим мозгом, привыкшим к лишнему весу, как угроза самому выживанию организма, поэтому мозг автоматически замедляет обмен веществ. И через некоторое время, чтобы человек ни делал, потерянные килограммы возвращаются.

Т.е. серьезная проблема в том, что, даже похудев, человек, как правило, все равно воспринимает себя, как полного, видит себя в будущем полным и считает это нормой.

Итак, после многолетних исследований учеными было сделано открытие: похудеть и, самое главное, добиться того, чтобы сброшенные килограммы никогда больше не вернулись, можно следующим способом — нужно ввести в мозг, управляющий организмом человека, новую оптимальную норму веса, впечатать в свой мозг образ себя идеального.

Если этого добиться, то можно похудеть, даже не меняя образа жизни, не меняя привычек в питании. Организм сам постепенно изменит скорость обмена веществ и приведет вес в соответствие с новой оптимальной нормой. Просто потому, что теперь мозг будет воспринимать лишние килограммы как угрозу самому выживанию организма.

Еще раз повторяю это важнейшее положение — нужно любой ценой перетащить подсознание на свою сторону, заставить его видеть вас в будущем стройными, похудевшими и молодыми. Говоря научным языком, нужно возбудить доминанту похудения.

Если у вас не получаются образы, то есть более простой вариант

В моей спортивной практике был такой случай. Молодой 16-летний парень имел врожденный порок сердца. Он был умным, добрым, начитанным парнем, выигрывал областные олимпиады по математике и химии среди школьников. Но из-за порока сердца, он никогда не занимался спортом. Физически он выглядел, как дистрофик, ходил в очках с толстыми линзами, девчонки обходили его стороной, и он очень переживал по этому поводу.

И в какой-то момент ему это надоело. Он поставил перед настольным зеркалом фотографию знаменитого культуриста Арнольда Шварценнегера и стал ежедневно, строго по 30 минут в день заниматься образным представлением.

Он глядел на фотографию мускулистого Шварценнегера, потом на себя в зеркале, и изо всех сил старался представить это могучее тело у себя. Уже через полгода он выглядел совсем иначе. Он не стал, конечно, культуристом, но и перестал быть дистрофиком. Теперь это был подтянутый молодой человек с достаточно сильными и объемными мышцами.

Если честно, меня тогда этот случай поразил, ведь парню действительно нельзя было заниматься спортом, но он смог изменить свою фигуру исключительно только образными представлениями. Сила подсознания поистине безгранична!

Позже, когда я стал рекомендовать применять этот способ, то стал получать, например, такие отзывы:

«И по поводу воображаемой желаемой фигуры. Я тоже это прочитала в Вашей рассылке. Я нашла фото одной супер-модели, вырезала ее и приклеила к ней свое лицо и каждый день смотрела на себя в этом виде очень долго, тщательно рассматривая и ЛЮБУЯСЬ своим новым телом.

И, наконец, я могла закрыть глаза и видеть себя очень отчетливо, в цвете, со всеми подробностями. Но, надо признаться, это получилось не сразу, прошло достаточно много времени с момента выпуска Вашей рассылки.

Но потом, О, ЧУДО! Мой живот стал таять не по дням, а по часам! Но, правда, он не был слишком большим, но я хотела его сделать ПЛОСКИМ! И это при всем при том, что я НИЧЕГО не изменила, ни в питании, ни в физкультуре. Я, правда не худела ( у меня не было такой цели), я просто хотела, чтобы мой живот стал плоским, и он стал! Без особых усилий.» (Валентина Д.)

Да, сила подсознания поистине безгранична!

Должен сразу предупредить — самое главное здесь — практика. Сначала мозг с неохотой отзывается на новое задание — яркие сцены, представления, образы с трудом рисуются им. Не переживайте — это нормально. Просто продолжайте заниматься, и очень скоро все будет получаться красиво и ярко. Такие образные представления очень эффективны и уже давно используются спортсменами.

Американский психолог Алан Ричардсон провел такой эксперимент.

Студенческую баскетбольную команду он разделил на три группы с целью выяснить, каким же способом лучше всего можно отрабатывать подачи. Первая группа тренировалась, как обычно, вторая (контрольная) — не тренировалась вообще, третья тоже не ходила в спортзал, но занималась мысленным представлением тренировки. Проверка через месяц удивила многих — во второй группе никаких улучшений не было, зато и первая и третья группы показали одинаковое улучшение результатов — на 20%.

В нашей стране мысленные тренировки рекомендуются спортсменам в период реабилитации после травм. Многие знают о А.А.Харлампиеве — одном из основоположников борьбы самбо, заслуженном тренере СССР.

Самбо очень травмоопасный вид спорта, и наши самбисты накопили немалый опыт быстрейшего восстановления после самых серьезных травм.

Харлампиев обычно рекомендовал для скорейшего выздоровления как можно чаще и интенсивнее мысленно работать поврежденный ногой. Так же он рекомендовал лежа с закрытыми глазами мысленно во всех деталях прорабатывать броски. Это оказалось настолько эффективно, что иногда спортсмен, вынужденный из-за травмы прекратить занятия, позже, приступая к тренировкам, удивлял всех новыми приемами.

Конечно, это не для ленивых, очень тяжело мысленно работать так, чтобы пропотеть. Но заживление травм идет несравненно быстрее, чем при пассивном лежании и спортивные результаты практически не уменьшаются.

Как вода принимает форму сосуда, так и подсознание будет творить нашу жизнь в зависимости от тех образов (доминант), которые мы в него ежедневно закладываем.

Это подобно тому, как если бы вы капали по одной капле красной краски в банку с водой. Сначала вы не замечаете никакого эффекта — цвет воды не изменяется. Но постепенно, продолжая капать изо дня в день, вы видите, что вода становится розовой, а потом и красной.

Мы должны заботиться о содержании нашего подсознания и очищать его от вредных и негативных идей гораздо более тщательнее, чем, например, чистим зубы. Если в него попадет какой-то беспокойный и ограничивающий образ, то оно начнет действовать согласно этому образу — мы будем испытывать страхи и неуверенность.

Вычистить эту идею, с помощью эмоционального образа возбудить новую доминанту и всю неуверенность, как рукой снимет.опубликовано econet

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