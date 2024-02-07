МОЛОЧНИЦА: ОПАСНЕЕ, чем вы думали

Молочница – термин общеизвестный. 30 – 40 % женщин болеют ею постоянно, остальные – хотя бы раз переболели или периодически заражаются повторно. У мужчин и детей молочница бывает тоже.

Что такое молочница? Это разновидность грибковой инфекции, вызванная дрожжеподобными грибками. Когда женщина заболевает молочницей, то она замечает изменение выделений из половых путей, они становятся "творожистыми", "молочными", появляется жжение и зуд, боль при мочеиспускании и половом акте. С этими жалобами женщина идёт к врачу, ей выписывают один из многих современных препаратов, говорят, что ничего страшного. И действительно, ей становится легче. Болезненные симптомы уходят, полностью или частично. Но часто потом возникают снова, при малейшем стрессе, переохлаждении, нарушении диеты, во время беременности и т.д.

Молочница: причины, лечение и профилактика

Врачи называют молочницу кандидозом, потому что её вызывают грибки Candida. Самой распространённой формой является вагинальный кандидоз, поражение влагалища. Симптомы вагинального кандидоза яркие и их трудно с чем-нибудь перепутать.

Но никто не может дать гарантии, что параллельно у человека нет поражения и других органов, которые вызываются другими видами candida. Ведь грибки бывают разные, они поражают разные органы и системы, они могут даже перемещаться по кровеносным сосудам.

Поэтому симптомы кандидоза бывают очень разными, часто маловыраженными, их трудно распознать. Например - запоры, головные боли, изжога, боли в суставах и мышцах, нестабильность настроения, депрессии, заложенность носа и многое другое. Часто бывает сложно поставить правильный диагноз.

Молочница у женщин вызывается самой распространённой разновидностью грибка – candida albicans. Считается, что сandida albicans является частью микрофлоры человека и её наличие никого не должно тревожить. Что опасным это становится при ослаблении иммунитета, или инфицировании более агрессивными разновидностями грибка. Это так и есть. Пока человек здоров, его иммунитет силён, размножение грибка держится под контролем и проблем нет.

По сути, избыточное размножение candida является указанием на то, что ваш образ жизни является разрушительным для организма, что нарушен внутренний баланс, что защитные силы, стрессоустойчивость, гомеостаз, эндокринная система находятся под угрозой.

Если женщина замечает признаки молочницы, то ей не отделаться одной таблеткой. Необходимо подумать о питании, нормальной физической нагрузке, состоянии психики, режиме сна и бодрствования. Реально справиться с избыточным ростом грибка можно только изменив такие милые нам привычки.

Абсолютного иммунитета к этим грибкам нет, можно заразиться и переболеть несколько раз подряд. Получает человек эти грибки чуть ли не внутриутробно или в родах, и в течение своей жизни сталкивается с ними многократно. Они есть на предметах домашнего обихода, овощах, фруктах, мясе, молочных продуктах, носителями являются домашние животные и птица.

Мы живём среди разнообразных грибов с рождения и до смерти. Мы давно приспособились к ним, иногда наше "сотрудничество" является даже взаимовыгодным, грибки могут вырабатывать полезные для организма вещества. Грибы, грибки, дрожжи есть везде, это самый древний класс живых существ на Земле.

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Молочница у женщин - причины.

Вы можете и не заметить, как исподволь, в силу разных жизненных причин у вас ослабел иммунитет. Или же были какие-то болезни, стрессы, травмы, которые его ослабили. Первый признак, который вам это покажет – возникновение молочницы. Локализация может быть разной – это и полость рта, половые пути, кишечник, и т. д. У женщин чаще всего – поражение половых путей. Тогда наличие грибка в организме становится не таким уж и безобидным.

Какие ещё причины приводят к активизации candida? Это различные проблемы в эндокринной системе – нарушения работы надпочечников, щитовидной железы и особенно поджелудочной железы. Чаще всего, наличие скрытого или уже явного сахарного диабета. Или же – просто неумеренное употребление сладкого. Очень уж эти грибки любят сладенькое. При малейших признаках молочницы необходимо проверить уровень сахара в крови и откорректировать ваше питание.

Так или иначе, если кто-то уже встречался с поражением организма дрожжеподобными грибками, то он знает, что штука эта очень прилипчивая. Лечится плохо, а некоторые формы, например системный кандидоз, или кандидозный сепсис – не лечатся вообще. Существует даже весьма обоснованная теория, что рак – это запущенный хронический кандидоз.

Молочница как причина бесплодия

Если candida не размножается избыточно, её количество не превышает возможно допустимых в организме, то речь о бесплодии не идёт в принципе. Ни о каком бесплодии по вине грибка не может быть и речи. Но при "удачном" стечении обстоятельств грибок глубоко поражает и матку, и трубы, и яичники.

В трубах псевдомицелий candida прорастает всю стенку, и занимает весь просвет трубы. В результате нет оплодотворения, нет возможности у зародыша продвигаться по трубе. Может быть заблокирована овуляция, потому что яичник бывает покрыт плотной плёнкой грибка.

Большое количество candida приводит к тому, что в крови появляется высокий уровень токсичных веществ, продуктов жизнедеятельности грибка. Это само по себе подавляет иммунитет, призванный бороться с грибковым поражением организма и сбивает работу эндокринной системы. Возникает порочный замкнутый круг.

Диагностировать такую причину бесплодия достаточно сложно, часто это просто не приходит в голову, кажется экзотикой, которую можно не учитывать. Но однако же, уровень грибкового поражения людей значительно вырос в последние десятилетия.

Причины увеличения грибковых заболеваний у людей.

Виной тому большое количество стрессов, нездоровое питание, высокий уровень электромагнитных излучений, в которых живёт человек. А также употребление синтетических термофильных дрожжей, на основе которых изготавливается весь хлеб.

Разумеется, грибковому поражению способствуют широкое использование гормональных препаратов и антибиотиков в медицине, гормональные контрацептивы, применение гормонов для лучшего роста скота и птицы и др.

Всё это, помноженное на огромный дефицит знаний, невежество, отсутствие стремления к высшим ценностям жизни даёт высокий уровень грибкового поражения людей. Почему я говорю об этом? Какое это имеет отношение к грибковому поражению организма?

Главное, что нужно понимать, что candida – это низкочастотный возбудитель и есть разные его виды, отличающиеся длиной волны. Это значит, что самая главная профилактика и лечение грибковых поражений – в повышении вибрационных характеристик организма. Чтобы они не могли к вам "прицепиться" и начать разрушать, размножаться в теле.

Понимание того, что candida бывает разной и различные её виды обеспечивают такую разнообразную симптоматику, даёт нам ясность относительно того, что подход к этой проблеме должен быть системным. Что просто курсом таблеток такое "безобидное" заболевание, как молочница у женщин, не обойтись.

Виды candida.

Ни для кого не секрет, что каждый живой организм имеет свою вибрацию, свою частоту. Его можно по этой частоте распознать. На этом основана диагностика и лечение различных заболеваний биорезонансными методами. Видов грибка довольно много - Сandida albicans, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida parapsilosis и др. Но мне кажется, их названия нам ничего не скажут.

Для биорезонансных методов диагностики и лечения имеет значение длина волны паразита. Описаны следующие candida, отличающиеся друг от друга длиной волны. Многие ещё не описаны.

С длиной волны 55 см. Они живут преимущественно в печени и желчном пузыре. "Обеспечивают" человека холестериновыми и желчными камнями в печени.

90 см. - эти candida являются причиной дисбактериоза кишечника у взрослых.

3 м. 04 см. Они – причина миокардитов и поражения поперечно-полосатых (скелетных) мышц.

7 м. 04 см. - поражают головной мозг.

2 км. - поражают ногти.

Candida с длиной волны 3 м. живёт в болотах и маленьких озёрах с застойной водой. В них категорически нельзя купаться, около болот нельзя жить.

Профилактика и лечение кандидоза.

При любом кандидозе, в частности, при молочнице у женщин, первый вопрос, который нужно себе задать – как повысить уровень своих вибраций, частотные характеристики организма?

Общеизвестно, что это происходит, если человек впускает в свою жизнь стремление к собственной высшей реализации, сострадание, любовь, развитие, желание постичь смысл жизни, развить своё сознание.

Может быть, такая методика покажется вам странной. Но она является самой главной при любых грибковых поражениях организма.

Человек без стремления к чему-то большему, чем повседневное выживание, прожить не может. Как это делать, каждый решает для себя сам. Вариантов множество, эта тема неисчерпаема. Что нужно именно вам? Могу подсказать, как найти этот ответ. Необходимо засыпать и просыпаться с вашим вопросом, искать ответ и он обязательно будет.

Самое лучшее время "посылать" вопрос в Мир – это примерно три часа ночи. Ответ приходит в виде озарения, внутреннего знания, интуиции. У каждого человека свои обстоятельства и свои пути, здесь не может быть никаких общих рекомендаций.

Второе, о чём необходимо задуматься – изменение образа жизни. Начать можно с очищения организма. Существует много методик чистки кишечника, печени, крови. Детоксикация организма, выведение токсинов и шлаков крайне важно. Кроме того, продумайте возможные для вас варианты изменения питания - исключение продуктов, содержащих дрожжи, увеличение овощей и фруктов, раздельное питание и другое.

Третье - местное лечение противогрибковыми препаратами по назначению врача. Острые симптомы нужно снять, чтобы дальше решать вопрос системно. Сandida очень чувствительна к календуле, могу порекомендовать спиртовую настойку календулы. Её можно использовать во всех видах - полоскать, пить, делать ванночки. Взрослому рекомендуется 30-40 капель, разведённых в воде, пить несколько раз в день в течение месяца.

Также хороши эфирное масло гвоздики, серебряная вода. Существуют травяные свечи, которые производятся в Китае. Они используются между менструациями по схеме, и буквально "вытягивают" грибницу и шлаки из женских половых путей.

Невероятно эффективны современные биорезонансные методы, которые дают возможность "снять" информацию о вибрации именно этого грибка и помочь организму с ним справиться. Описание этих методик выходит за рамки статьи.

Мы недооцениваем такое явление, как молочница, считаем его простым и лёгким. Пришло время изменить своё отношение к этой проблеме.опубликовано econet

Автор Елена Волженина

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