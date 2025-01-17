Омоложение лица: Секрет японских женщин

Это средство использовали женщины в течение многих столетий. Это секретное оружие японских красавиц для омоложения лица.
На протяжении многих веков рис использовался в лечебной косметике, и особенно целебные косметические свойства риса высоко ценились японскими красавицами. Для этого японские женщины использовали маску для лица, изготовленную из риса, для того чтобы сохранить кожу безупречной и "отодвинуть" старение. Эта целебная рисовая маска из меда, риса и молока скоро станет одной из Ваших любимых. После ее использования, кожа становится мягкой, яркой и блестящей.
Эта омолаживающая рисовая маска для лица (см. рецепт ниже) богата витаминами группы B, которые стимулируют рост и регенерацию клеток, замедляют старение и улучшают снабжение кожи кровью, а это все, что нужно для того, чтобы ваше лицо сияло свежестью и красотой.
Дополнительные ингредиенты в составе маски только усиливают ее эффективность.
Чтобы рисовая маска для лица не обманула ваших надежд, прислушайтесь к советам по её применению:
При соблюдении этих правил рисовая маска преобразит Вашу кожу самым чудесным образом.
Нанесите маску толстым слоем на лицо и шею.
После того как Вы оставили ее на 20 минут, смойте водой, в которой варили рис. Эта вода будет увлажнять кожу и придаст ей красивый блеск.
Вы можете хранить эту смесь в холодильнике до 4 дней.
Воздействуя в таком комплексе на клетки кожи, рисовая маска для лица будет особенно полезной для увядающей, уставшей, воспалённой кожи, которой требуется особый уход.
Рисовая вода увлажняет лицо, содержит антиоксиданты и обладает способностью поглощать ультрафиолетовые лучи. Кроме того, она замедляет выработку меланина и тем самым предотвращает образование пигментных пятен и осветляет уже существующие пятна.
Рисовую воду можно хранить в холодильнике до 4 - х дней. Ею можно пользоваться в качестве тоника для лица по утрам и вечерам. Ее также можно заморозить в форме кубиков, и освежать свое лицо рисовыми кубиками льда, делая ими целебный массаж лица.
Невероятная эффективность масок для лица из риса продиктована уникальным химическим составом этой зерновой культуры:
Для проведения различных спа-процедур женщины в Азии и на Востоке традиционно применяют рис, благодаря чему их кожа приобретает знаменитый на весь мир "фарфоровый" вид.
Для начала предлагаем вам провести процедуру очистки кожи от ороговевшего слоя при помощи рисового пилинга
Рисовый пилинг позволит избавить кожу от омертвевшего слоя клеток, сальных выделений и различных загрязнений. Он поможет отрегулировать деятельность сальных желез и улучшить кровоснабжение клеток кожи.
Для ухода за кожей тела рекомендуем применить рисовые обертывания. Для этого вам понадобится пудра из риса (для этого две-три горсти риса просто перемолите в кофемолке).
Пудра из риса замечательно впитывает и выводят лишнюю жидкость из тканей, а кроме того, смягчает кожу и восстанавливают ее защитный барьер.
Рисовые процедуры будут особенно эффективными, если вы дополните их антицеллюлитным массажем и душем с чередованием давления воды и температур. Такие манипуляции повышают упругость кожи, увлажняют ее, снимают отечность.
Ну а если вы хотите, чтобы ваша кожа вместе с изумительным внешним видом получила еще и тонус, проведите трехдневную рисовую диету - благодаря очистительным свойствам риса не только худеешь, но и выглядишь более бодрой и красивой.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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