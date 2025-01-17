Омоложение лица: Секрет японских женщин

Это средство использовали женщины в течение многих столетий. Это секретное оружие японских красавиц для омоложения лица.

На протяжении многих веков рис использовался в лечебной косметике, и особенно целебные косметические свойства риса высоко ценились японскими красавицами. Для этого японские женщины использовали маску для лица, изготовленную из риса, для того чтобы сохранить кожу безупречной и "отодвинуть" старение. Эта целебная рисовая маска из меда, риса и молока скоро станет одной из Ваших любимых. После ее использования, кожа становится мягкой, яркой и блестящей.

Эта омолаживающая рисовая маска для лица (см. рецепт ниже) богата витаминами группы B, которые стимулируют рост и регенерацию клеток, замедляют старение и улучшают снабжение кожи кровью, а это все, что нужно для того, чтобы ваше лицо сияло свежестью и красотой.

Дополнительные ингредиенты в составе маски только усиливают ее эффективность.

Чтобы рисовая маска для лица не обманула ваших надежд, прислушайтесь к советам по её применению:

Рисовую маску готовят из рисовой муки или измельчённых в кофемолке цельных зёрен риса.

Наносить маску нужно на разгорячённую кожу, когда поры раскрыты.

Используйте омолаживающую маску раз в 7 - 10 дней.

Рисовую маску выдерживать на лице в течение 20 минут.

При соблюдении этих правил рисовая маска преобразит Вашу кожу самым чудесным образом.

Омолаживающая рисовая маска для лица. Рецепт

Варить 2 - 3 чайные ложки измельченного риса, пока он не станет мягким. Затем процедите его в чистую посуду и оставьте в отдельной посуде воду в которой Вы его варили. В вареный рис добавьте чайную ложку теплого молока. Перемешайте все хорошо и добавьте чайную ложку меда. Снова перемешайте все хорошо и Ваша рисовая маска готова.

Нанесите маску толстым слоем на лицо и шею.

После того как Вы оставили ее на 20 минут, смойте водой, в которой варили рис. Эта вода будет увлажнять кожу и придаст ей красивый блеск.

Вы можете хранить эту смесь в холодильнике до 4 дней.

Воздействуя в таком комплексе на клетки кожи, рисовая маска для лица будет особенно полезной для увядающей, уставшей, воспалённой кожи, которой требуется особый уход.

Рисовая вода увлажняет лицо, содержит антиоксиданты и обладает способностью поглощать ультрафиолетовые лучи. Кроме того, она замедляет выработку меланина и тем самым предотвращает образование пигментных пятен и осветляет уже существующие пятна.

Рисовую воду можно хранить в холодильнике до 4 - х дней. Ею можно пользоваться в качестве тоника для лица по утрам и вечерам. Ее также можно заморозить в форме кубиков, и освежать свое лицо рисовыми кубиками льда, делая ими целебный массаж лица.

Как действует рисовая маска для лица

Невероятная эффективность масок для лица из риса продиктована уникальным химическим составом этой зерновой культуры:

крахмал смягчает, отбеливает, омолаживает кожу

витамин PP освежает цвет лица

витамину B9 отличное противовоспалительное средство

витамин H участвует в регенерации клеток

холин успокаивает раздражённую кожу

калий борется с сухостью кожи

кремний делает кожу упругой, подтянутой

Рисовое спа для красивой кожи

Для проведения различных спа-процедур женщины в Азии и на Востоке традиционно применяют рис, благодаря чему их кожа приобретает знаменитый на весь мир "фарфоровый" вид.

Для начала предлагаем вам провести процедуру очистки кожи от ороговевшего слоя при помощи рисового пилинга

Мелко помелите рис, смешайте его с овсяными хлопьями и медом.

Распарьте кожу лица и область декольте (лучше всего проводить эту процедуру в бане или сауне).

Нанесите рисово-овсяный скраб на кожу и потрите жесткой перчаткой.

Рисовый пилинг позволит избавить кожу от омертвевшего слоя клеток, сальных выделений и различных загрязнений. Он поможет отрегулировать деятельность сальных желез и улучшить кровоснабжение клеток кожи.

Для ухода за кожей тела рекомендуем применить рисовые обертывания. Для этого вам понадобится пудра из риса (для этого две-три горсти риса просто перемолите в кофемолке).

Ее смешивают с столовой ложкой меда,

наносят на проблемные участки,

укутывают чем-нибудь теплым, можно обернуть пищевой пленкой,

оставляют на полчаса.

Пудра из риса замечательно впитывает и выводят лишнюю жидкость из тканей, а кроме того, смягчает кожу и восстанавливают ее защитный барьер.

Рисовые процедуры будут особенно эффективными, если вы дополните их антицеллюлитным массажем и душем с чередованием давления воды и температур. Такие манипуляции повышают упругость кожи, увлажняют ее, снимают отечность.

Ну а если вы хотите, чтобы ваша кожа вместе с изумительным внешним видом получила еще и тонус, проведите трехдневную рисовую диету - благодаря очистительным свойствам риса не только худеешь, но и выглядишь более бодрой и красивой.опубликовано econet

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