Упражнения Мантэк Чиа , которые укрепят почки, печень и глаза

Эти упражнения нормализуют функцию сердца и почек. Когда почки восстанавливаются, они обеспечивают полноценное питание печени, что улучшает работу глаз. Они рекомендуется тем, кто страдает от застоя энергии (когда ци не может свободно циркулировать по телу), постоянной тошноты, головных болей, головокружения, звона в ушах и других нарушений.

Похлопывание стоп гармонизирует воду и огонь в теле. Для здоровья тела необходимо, чтобы вода сосредоточивалась в его верхней части, а огонь — в нижней. Это объясняется тем, что голова и мозг должны пребывать в прохладе и спокойном состоянии, а ладони и стопы — в тепле. Когда человек болен, его голова становится горячей, а ладони и стопы холодными, влажными и липкими от пота.

Похлопывание стоп — средство для укрепления почек и питания печени и глаз

Прохлопывая подошвы стоп, вы направляете огонь и тепло вниз, а воду и холод вверх, к голове. Воздействуя на точку почек обеих ступней (точка юнцюань), вы открываете энергетические каналы, через которые сможете впитывать энергию Земли.

Похлопывание ступней рекомендуется также и тем, кто страдает от застоя энергии (когда ци не может свободно циркулировать по телу), постоянной тошноты, головных болей, головокружения, звона в ушах и других нарушений.

Похлопывание стоп нормализирует функцию сердца и почек. Когда почки восстанавливаются, они обеспечивают полноценное питание печени, что улучшает работу глаз.

Мастер цигун Хуан Рунтан в своей книге «Сокровище цигун в традиционных целительских школах» пишет, что похлопывание стоп «благотворно воздействует на печень и улучшает зрение; помогает при хронических заболеваниях печени и желчного пузыря, а также различных болезнях глаз (близорукости, дальнозоркости, слабом зрении)».

Китайская медицина утверждает, что с помощью похлопывания ступней можно устранить следующие нарушения: недостаток инь (холод), переизбыток ян (тепло), излишек тепла в верхней части тела, недостаток энергии в нижней части тела (незаземленность), болезни сердца и почек, несбалансированный рост ян в печени, проблемы с семяизвержением, ночную потливость, учащенное сердцебиение, плохую память, бессонница, психический стресс, неврастению, мигрени, боль в спине и коленях, анемию, депрессию, слабое зрение, болезни печени и желчного пузыря.

По словам мастера Рунтана: «Практикуя До-Ин, вы не должны непременно верить в концепцию этой системы, главное, чтобы вы серьезно относились к самому процессу. Тогда практика принесет вам пользу независимо то того, верите ли вы или нет».

Техника До-Ин: похлопывание ступней для укрепления почек и уравновешивания энергетических центров

Доказано, что регулярное похлопывание ступней способствует улучшению физического и ментального здоровья, восстановлению зрения и долголетию. Эта техника, суть которой состоит в том, чтобы хлопать по стопе всей ладонью, предназначена для раскрытия двух энергетических каналов, проходящих через две акупунктурные точки — точку почек юнцюань, находящуюся на стопе, и точку лаогун, расположенную на ладони (см.рис.)

1. Сядьте на стул, закройте глаза и расслабьте тело.

2. Дышите естественно. Отключите посторонние мысли. Посидите в тишине несколько минут.

3. Откройте глаза. Положите правую стопу на левое колено.

4. Открытой ладонью левой руки ударяйте по своду стопы, так чтобы точка лаогун в центре левой ладони попадала на точку юнцюань на правой стопе.

5. Не напрягайте ладонь. Удары должны быть средней силы — не слабыми, но и не слишком сильными. Не бейте по стопе жесткой или твердой рукой; сложите ладонь лодочкой, запястье расслабьте. Выполняйте эту процедуру в среднем темпе — примерно один удар в секунду.

6. Теперь положите левую стопу на правое колено и похлопайте по ней правой ладонью.

7. Несколько минут просто посидите в тишине.

Начните практиковать эту технику с пятидесяти хлопков каждые утро и вечер. Со временем доведите их количество до ста, а впоследствии и до двухсот раз. Когда акупунктурные точки откроются, на что потребуется не менее нескольких недель практики, вам будет достаточно пятидесяти похлопываний перед сном.

Внимание. В течение первых двух недель практики воздействуйте на стопы мягкими и легкими хлопками, чтобы не допустить болезненных ощущений. Постепенно увеличивайте силу хлопков. Когда акупунктурная точка на стопе откроется, боль, покалывание, жжение и покраснение в этой области исчезнут.

Если у вас низкое давление или гипогликемия, при похлопывании стопы положите свободную руку себе на макушку.

Нельзя практиковать эту технику при наличии серьезных проблем со здоровьем, таких как рак или болезни сердца, а также при сильной слабости. В этом случае легонько массируйте стопы и живот в течение нескольких минут

Упражнение для внутренних органов: Хождение по-медвежьи (Египетская техника)

Ходите по-медвежьи, опираясь о пол ладонями и стопами в течение минуты минимум три раза в неделю. Добавляйте каждый месяц по минуте, до трех минут.

Это упражнение успокаивает нервы и стимулирует приток свежей крови к глазам и мозгу. Передвигаясь таким образом, вы укрепляете мышцы плеч, спины, рук и ног. При этом повышается выносливость и сопротивляемость организма.

Такой способ передвижения заставляет преодолевать притяжение, что препятствует опущению внутренних органов. Происходит внутренний массаж органов брюшной полости и толстой кишки, вследствие чего устраняются запоры и проблемы желудочно-кишечного тракта.

Это упражнение требует некоторой сноровки. При его выполнении вам необходимо передвигаться на всех четырех конечностях, как медведи, кошки и собаки. Для этого одновременно шагните вперед правой рукой и левой ногой, а затем левой рукой и правой ногой. Одновременное использование противоположных рук и ног активирует правое и левое полушарие мозга, гармонизируя функционирование мозга и тела.опубликовано econet

Мантэк Чиа " Даосские практики улучшения зрения"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet