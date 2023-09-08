Вместо антидепрессантов: КАК Контролируемое Дыхание успокаивает Разум

Дыхание может напрямую влиять на деятельность мозга, в том числе на состояние возбуждения и функции мозга более высокого порядка.
Контролируемое, целенаправленное дыхание крайне важно для самых успокаивающих практик в мире – таких как медитация. Вы делаете глубокий вдох почти инстинктивно, как способ расслабиться и сосредоточиться, особенно непосредственно перед или во время стрессовой ситуации. Понятно, что особенности вашего дыхания - будь то быстрые или медленные, мелкие или глубокие вдохи - посылают сообщения вашему телу, которые влияют на настроение, уровень стресса и даже иммунную систему.
Однако, новое исследование показало, что дыхание может напрямую влиять на деятельность мозга, в том числе на состояние возбуждения и функции мозга более высокого порядка.
Дыхание инициируется группой нейронов в мозговом стволе. В исследовании на животных ученые пытались идентифицировать различные типы нейронов (из почти 3000) и их роль в процессе дыхания.
Они были сосредоточены на комплексе пре-Бетцингера (или preBötC), который известен как стимулятор дыхания (и есть как у людей, так и у мышей).
Исследователи также вычленили 175 нейронов в стимуляторе дыхания, а затем «заглушили» или, по существу, устранили их у мышей, ожидая, что это изменит их дыхательный ритм.
NPR цитирует автора исследования Марка Краснова, профессора биохимии в Школе медицины Стэнфордского университета, который сказал:
«Мы ожидали, что [отключение нейронов] может полностью устранить или кардинально изменить ритм дыхания мышей».
Однако этого не произошло. Удивительно то, что мыши «успокоились и превратились в очень расслабленных ребят”, - сказал Краснов.
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В исследовании отмечается:
«Мы обнаружили у мышей субпопуляцию нейронов в комплексе пре-Бетцингера (preBötC), первичном генераторе дыхательного ритма, который регулирует баланс между спокойным и возбужденным поведением».
В свою очередь, исследователи обнаружили, что эти нейроны положительно регулируют нейроны в структуре ствола мозга, называемой голубым пятном, которая связана с возбуждением.
Другими словами, обнаружилась ранее скрытая связь между скоростью дыхания и эмоциональным состоянием, по крайней мере у мышей.
Соавтор исследования Джек Фельдман, уважаемый профессор неврологии в Лос-Анджелесе, сказал The Verge:
«Раньше мы не рассматривали связь между дыханием и изменением эмоционального состояния и возбуждения. Она обладает значительным потенциалом для терапевтического использования».
В то время как создание лекарств, нацеленных на эту часть мозга, находится на повестке дня, существуют уже известные естественные методы. Контролируемое дыхание является центральной частью многих древних традиций.
Многие процессы в организме, такие как пищеварение и кровоток, полностью непроизвольны. Они происходят независимо от вашего желания и вы не можете с легкостью контролировать, как и когда они происходят.
С дыханием дела обстоят иначе, поэтому его контроль - это способ улучшить здоровье.
Ваше тело дышит на автомате, но это может быть как непроизвольный, так и произвольный процесс. Например, вы можете изменить скорость и глубину своего дыхания, а также дышать через рот или нос. Более того, все это приводит к физическим изменениям в вашем теле.
Короткое, медленное, постоянное дыхание активирует парасимпатический отдел вегетативной нервной системы, в то время как быстрое, неглубокое дыхание активирует симпатический, участвующий в высвобождении кортизола и других гормонов стресса.
Как отметил Краснов в Time:
«Эта связь с остальной частью мозга (обнаруженная в их научном исследовании) означает, что если мы можем замедлить дыхание, например, с помощью глубокого или медленного контролируемого вдоха, эти нейроны не будут сигнализировать центру возбуждения и перегружать мозг. Таким образом, вы можете успокоить свое дыхание и ум».
Современные исследования показывают, что преимущества контролируемого дыхания реальны и оно может улучшить состояние здоровья, начиная от лечения бессонницы и тревоги до посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии.
В предварительном исследовании, представленном в мае 2016 года на Международном конгрессе по интегративной медицине и здоровью в Лас-Вегасе, штат Невада, исследователи обнаружили, что 12 недель контролируемого дыхания улучшают симптомы депрессии, что схоже с результатом приема антидепрессантов.
Мало того, что симптомы депрессии у участников значительно снижались, при этом увеличивался уровень успокаивающего нейротрансмиттера гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК).
Было также обнаружено, что упражнения по контролю дыхания изменяют защитные поведенческие механизмы от стресса и выравнивают баланс сердечного вегетативного тона. Этот термин описывает способность сердца реагировать на стресс и восстанавливаться после него.
Также интригует исследование 2016 года, опубликованное в BMC Complementary and Alternative Medicine, в котором контролируемое дыхание снижает уровень провоспалительных биомаркеров в слюне. Это еще один пример того, почему оно в течение многих столетий тесно связано со здоровьем и духовными практиками.
Пранаяма долгое время считалась основополагающим фактором в развитии физического благополучия, и в настоящее время исследования это подтверждают.
В «Annals of the New York Academy of Sciences» исследователи даже рассмотрели данные, демонстрирующие, что работа с дыханием может положительно влиять на продолжительность жизни, тогда как контролируемое дыхание может быть полезным при лечении депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства и жертвам массовых катастроф.
«Вызывая устойчивость к стрессу, работа с дыханием позволяет нам быстро и мягко избавиться от страданий», - заключили исследователи. С точки зрения физиологии, результаты так же впечатляют.
Например, у пациентов, больных раком, проходивших химиотерапию, было обнаружено, что работа с дыханием помогает при нарушениях сна, беспокойстве и улучшает умственное восприятие качества жизни. Чем дольше пациенты использовали пранаяму, тем больше было улучшение связанных с химиотерапией симптомов и качества жизни.
В исследовании пациентов с синдромом Гийена-Барре (GBS), пранаяма снова оказалась полезной и привела к значительному улучшению качества сна.
Существует множество способов контролировать дыхание, от дыхания через нос вместо рта до изменения глубины или скорости дыхания.
«Нью-Йорк таймс» в качестве альтернативы предложила когерентное дыхание, при котором вы дышите со скоростью пять вдохов в минуту (или вдыхаете / выдыхаете, считая до шести).
Они также описали дыхание «ХА», которое помогает напитать ваше тело энергией и заключается во вдохе, а затем быстром выдохе со звуком «ха».
Также есть дыхательное упражнение под названием Сударшан Крия (SK), которое является типом ритмического дыхания. В нем методы дыхания варьируются от медленных и успокаивающих до быстрых и стимулирующих.
Многие думают о контролируемом дыхании как о глубоких вдохах, но оно намного более разнообразно. По методу дыхания Бутейко очень важно делать осознанное усилие и дышать через нос вместо рта
Когда вы перестанете дышать через рот и научитесь доводить объем дыхания до нормы, улучшится оксигенация ваших тканей и органов, включая мозг.
Факторы современной жизни, в том числе стресс и отсутствие физических упражнений, убыстряют ваше дыхание.
Большинство людей полагают, что, делая большие вдохи через рот, вы вдыхаете больше кислорода и это должно заставить вас почувствовать себя лучше.
Однако на самом деле происходит наоборот. Из-за глубокого дыхания через рот у вас кружится голова, что происходит из-за вывода слишком большого количества СО2 из легких, что заставляет кровеносные сосуды сужаться. Итак, чем тяжелее вы дышите, тем меньше кислорода на самом деле поступает в организм.
И, вопреки распространенному мнению, CO2 - это не просто отработанный газ. Хотя вы дышите, чтобы избавиться от избытка СО2, важно поддерживать его определенное количество в легких - и для этого вам необходимо поддерживать нормальный объем дыхания.
Когда слишком большое количество СО2 теряется в результате тяжелого дыхания, это приводит к сокращению гладких мышц дыхательных путей, из-за чего возникает ощущение, что воздуха не хватает, и естественная реакция организма заставляет вас дышать более интенсивно. Чтобы исправить ситуацию, вам нужно разорвать эту петлю обратной связи, начав дышать меньше и через нос.
Одно из самых эффективных упражнений метода Бутейко для снятия стресса и беспокойства вовсе не требует глубоких вдохов, а скорее фокусируется на неглубоком дыхании через нос следующим образом:
Теперь, когда у нас есть более глубокое понимание того, как работа над дыханием приводит к изменениям в мозге, которые влияют на психическое состояние и настроение, вы понимаете как важно правильно использовать данное упражнение.
Имея это в виду, следующие шаги, подробно описанные МакКауном, также могут улучшить ваше дыхание и, вероятно, настроение.
© Д-р Джозеф Меркола
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Источник: https://econet.ru/
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