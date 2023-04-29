Постуральное головокружение: Что это такое и чем опасно

Лечиться от постурального головокружения в большинстве случаев не нужно. Заболевание не вызывает серьезных нарушений систем органов.

Термин «ортостаз» происходит от греческого языка и означает «вертикально». Ортостатическая гипотензия – одна из форм артериальной гипотензии. Фобическая ортостатическая гипотония, помимо приступов головокружения, ускоряет сердцебиение, вызывает слабость и тошноту. В медицине ортостатическую гипотонию делят на 5 типов: синдром Шая-Дрейджера (код по МКБ-10: G90.3), медикаментозная, гиповолемическая, идиопатическая, синдром постуральной ортостатической тахикардии (код по МКБ-10: I49.8).

Причины

Термин «гипотензия» дословно означает «низкое кровяное давление», однако ортостатическая гипотония – это резкое снижение артериального давления после смены положения тела в пространстве. Смена положения вызывает отток крови от головы к ногам. В ответ на этот процесс ускоряется сердцебиение и сужаются кровеносные сосуды, что приводит к быстрому повышению артериального давления.

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Перераспределение крови при изменении положения тела

В течение короткого времени организм может вернуть кровь к голове. Однако, если эта реакция происходит слишком медленно, возникает гипоперфузия головного мозга.

Опасна для жизни не ортостатическая гипотония, а полученная травма, вызванная потерей сознания.

Нередко с возрастом частично теряется способность к нормальной ортостатической реакции. Но некоторые заболевания также считаются фактором риска развития ортостатического синдрома. К ним относятся прежде всего сахарный диабет и заболевания нервной системы.

Другой возможной причиной ортостатической дисрегуляции является прием определенных лекарств. Наиболее часто к ортостатической гипотензии приводят вазодилататоры – лекарства, расширяющие сосуды.

Также АД могут снижать диуретики, цитостатики, противопаркинсонические препараты и ингибиторы ангиотензин превращающего фермента. Некоторые транквилизаторы, трициклические антидепрессанты, опиаты, психостимулирующие препараты, инсулин, миорелаксанты, алкоголь и каннабиноиды, такие как марихуана, являются триггерами заболевания.

К более редким причинам относят сердечную недостаточность, врожденные пороки сердца, гипотиреоз и психические расстройства (фобии, травмы или депрессия).

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Симптомы

Ортостатическая дисрегуляция характеризуется неспецифическими симптомами. Как правило, они проявляются после внезапного изменения положения тела. Если человек находится в лежачем положении более длительный период времени, симптомы могут быть еще хуже.

Общие симптомы ортостатической гипотензии:

Ощущение холода.

Тошнота.

Бледность.

Чрезмерное потоотделение.

Внутреннее беспокойство.

Кроме того, часто наблюдается тахикардия, ощущение страха, головокружение, головная боль, чувство неустойчивости во время ходьбы, шум в ушах, мушки перед глазами и ощущение пустоты в голове.

Из-за симптомов пациент вынужден сесть или лечь. В этом случае симптомы обычно быстро исчезают. В некоторых ситуациях также возможен короткий обморок, который может привести к травме.

Диагностика

В медицинской практике для диагностики постуральной гипотензии используют пробу Шеллонга. Во время пробы пациент лежит на кушетке в течение 5-10 минут, пока измеряется его артериальное давление и сердечный ритм. Затем он должен быстро встать и оставаться в стоячем положении в течение 5-10 минут. В этот период контролируются пульс и артериальное давление.

При резком изменении положения тела у пациентов с ортостатической гипотонией резко снижается артериальное давление.

Для уточнения диагноза также требуется исключить другие возможные причины головокружения.

Лечение и терапия

Лечение ортостатической дисрегуляции должно проводиться без применения медикаментозных средств. Только в тяжелых случаях пациент может принимать агонисты альфа-адренорецепторов.

Чтобы противодействовать гипотонии, которая обычно возникает утром, рекомендуется делать упражнения, улучшающие кровообращение в нижних конечностях. Таким образом, венозный возврат может стимулироваться активацией мышц нижних ног даже в лежачем положении.

Перед тем, как встать с кровати, нужно посидеть как минимум 2 минуты.

Также рекомендуется снизить температуру в помещении, поскольку холод также увеличивает венозный возврат.

В некоторых случаях крепкий кофе может помочь снизить симптомы постуральной гипотензии.

Лечиться от постурального головокружения в большинстве случаев не нужно. Заболевание не вызывает серьезных нарушений систем органов.

Осложнения

Как упоминалось выше, заболевание не вызывает каких-либо особых осложнений и не приводит к опасному для жизни состоянию. Основная опасность резкого снижения АД – возможные травмы в результате падения.

Приступ постуральной гипотонии вызывает кратковременные симптомы, которые не влияют ни на качество жизни, ни на течение других заболеваний.опубликовано econet

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