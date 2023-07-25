Нарушение метаболизма: Экономные гены или ожирение?

Сахарный диабет и ожирение развиваются в среднем спустя 20 лет после перехода на рафинированную пищу.Что означает это утверждения для каждого человека?

Какая первая мысль возникает у вас при виде тучного человека? Наверняка – неужели так сложно контролировать питание? Но на самом деле такой человек может быть просто носителем так называемых «экономных генов». Это понятие предложил в 1962 году известный тогда ученый антрополог Джеймс Нил, так он объяснял вспышки сахарного диабета второго типа и ожирения, которые диагностировались у индейцев, принадлежащих к племени Пима в южных штатах Америки.

На фото столетней давности индейцы выглядят как жилистые и поджарые люди, то есть, очевидно, ничего не подозревающие об ожирении. А в настоящее время люди, принадлежащие к племени Пима, в том числе и маленькие дети, страдают сахарным диабетом и ожирением.

Нарушение метаболизма

Во все времена главной причиной нарушения метаболизма и развития диабета второго типа являлось злоупотребление жареной и сладкой пищей.

Учитывая, что индейцы проживали в пустынной местности, где часто происходили засухи, в голодные времена выживали в основном те, кто употреблял углеводы и активно занимался поисками пищи, а излишки энергии при этом складировались в виде жировых отложений. Такие представители племени стали носителями «экономных генов».

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Но с приходом XX века голодать люди перестали, чему поспособствовало Госбюро по делам индейцев, обеспечив их маисом и мукой.

При отсутствии голодания «экономные гены» сыграли с их носителями злую шутку, активации генов также послужило изменение образа жизни, то есть переход от физического труда к сидячей работе.

Стоит отметить, что при постоянных физических нагрузках поддерживается хорошее состояние мышечной массы и восстанавливается восприимчивость инсулиновых рецепторов мышечных волокон непосредственно к инсулину.

В основе образования избыточных жировых отложений и диабета второго типа лежит высокий уровень инсулина в организме и резистентность клеточных рецепторов к нему по причине чрезмерного потребления «быстрых» углеводов.

Генетическая проблема возникла не только у представителей племени Пима, аналогичная ситуация и с аборигенами острова Фиджи, жителями Индии, Южной Африки и Австралии после того, как они начали в неограниченных количествах употреблять рафинированные углеводы.

Около 25% представителей «белой расы» также являются носителями злополучных генов.

Неблагополучное «переключение» генов описано и в книге «Сахариновая болезнь».

Сахарный диабет и ожирение развиваются в среднем спустя 20 лет после перехода на рафинированную пищу.Что означает это утверждения для каждого человека?

Все довольно просто – индивидуальное «ведерко» каждого из нас, начиная еще с ранних лет, заполняется сахаром, и как только он «перельется», человек автоматически становится носителем «экономных генов».

Очень печально, когда родители заставляют годовалого малыша съесть торт, лучше бы ребенок вовсе не знал что такое сладости.

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Важную роль в развитии диабета второго типа и ожирения играет наследственность. Но это вовсе не означает, что носители злополучных генов обязательно должны заболеть диабетом или ожирением, просто развитие этих заболеваний ускоряется при неправильном питании в сочетании с неблагоприятной наследственностью.

Основной причиной нарушения метаболических процессов являются диетические факторы, а не плохая наследственность.

Авторы книги «Сахарная болезнь» еще полвека назад заметили, что тяга к углеводам ведет к серьезным проблемам, и они назвали такой феномен «обманом языка и аппетита». Метаболическая склонность к чрезмерному потреблению углеводов в настоящее время расшифрована, а это означает, что найдены способы борьбы с данной проблемой.

Старайтесь не злоупотреблять углеводами, а есть полезную для организма пищу и у вас не возникнет проблем со здоровьем. опубликовано econet

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