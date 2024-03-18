ФЛЕБИТ: 5 натуральных средств для лечения

Флебит может оказаться очень опасным явлением, если вовремя не принять соответствующих мер. Так что будьте внимательны к своему здоровью, это поможет вам избежать возможных осложнений.

Флебит — это патология, которая нарушает нормальную циркуляцию крови. Для лечения флебита вы можете подобрать и полностью натуральные средства. К сожалению, флебит может стать причиной серьезнейших последствий для здоровья. Но точно так же, как и любую другую болезнь, его возможно предотвратить, поддерживая активный и здоровый образ жизни.

5 наиболее эффективных народных средства от флебита

Если же недуг вас уже настиг, то вам наверняка будет интересно, какие натуральные средства подходят для лечения флебита. И наша сегодняшняя статья как раз об этом!

Что такое флебит?

Флебит — это воспаление вен. Чаще всего данное явление встречается у пожилых людей. Флебит бывает разных типов. Есть поверхностный, он поражает только верхние вены, расположенные непосредственно под кожей (в ее слоях). Такой флебит не представляет серьезной опасности для здоровья.

Но есть и другой тип — тромбофлебит. Это воспаление уже с кровяными сгустками. Такой глубокий флебит имеет осложнения, ведь существует риск, что эти сгустки крови попадут в другие части тела. Они могут нарушить кровообращение, закупорив вены. Пораженные ткани начнут отмирать, а исход может оказаться даже летальным.

Из-за чего возникает флебит?

Итак, флебит развивается тогда, когда образуются сгустки крови, вызывающие воспаление вен. Человек начинает испытывать дискомфорт и боль, у него повышается температура тела. Может появиться чувство онемения или жжения, а также покраснеть кожа. И если вы заметили у себя эти симптомы, следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы начать лечение. Это позволит вам избежать осложнений.

Причины возникновения флебита могут быть разными. В большинстве случаев определяющим фактором является генетика. Вторая распространенная причина — малоподвижный образ жизни, из-за которого нарушается нормальная циркуляция крови в венах.

Еще одна причина — слишком густая кровь. Это результат скопления избыточного количества токсинов в организме. Ну и наконец, удары, инфекции и избыточный вес. Все эти условия также способствуют обструкции вен.

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Как избежать развития флебита?

Во-первых, следует пить не менее 1,5-2 литров воды в день. Вода в таком количестве в принципе очень полезна (для здоровья всего организма), так как поддерживает необходимый уровень увлажнения и предотвращает развитие многих заболеваний.

Во-вторых, важно правильно питаться. Хорошее и сбалансированное питание является основополагающим фактором. Рекомендуется почаще включать в свой рацион продукты, которые бы способствовали хорошему кровообращению. Речь идет о тех, что содержат клетчатку и антиоксиданты, например.

Следует также понимать, что пища с высоким содержанием транс-жиров, курение и потребление алкогольных напитков — это всегда вред для организма. Если вы сможете отказаться от вредных привычек (или хотя бы максимально ограничите их), то с большей вероятностью сможете предотвратить развитие флебита.

А если дополните правильное питание физическими упражнениями и ежедневными прогулками, то будет совсем хорошо. Ваше кровообращение значительно улучшится.

5 натуральных средств для лечения флебита

Как известно, у природы есть лекарства от всех болезней, и флебит — не исключение. Сегодня мы расскажем вам о 5 наиболее эффективных средствах для лечения флебита.

1. Холодные или горячие компрессы

Данный способ применяется при поверхностном флебите. Если вы используете компрессы для лечения головных или мышечных болей, они также подойдут и при флебите. Облегчить неприятные симптомы поможет и горячая ванна.

Что вам понадобится?

Холодные или горячие водяные компрессы

Что нужно делать?

Смочите марлю или хлопковую ткань в холодной или горячей воде и приложите к больному месту, чтобы снять воспаление.

Время воздействия составляет 10 минут, а потом можно поменять компресс.

2. Арника

Арника — это растение, обладающее болеутоляющими и противовоспалительными свойствами. Помимо этого, арника способствует улучшению кровообращения. Из нее получают масло, которое идеально подходит для лечения флебита.

Что вам понадобится?

Масло арники (необходимое количество)

1 столовая ложка уксуса (15 мл)

Что нужно делать?

Возьмите масло арники (столько, сколько считаете нужным) и добавьте в него 1 столовую ложку уксуса.

Нанесите получившуюся смесь на больное место (на 5-10 минут), а потом смойте водой.

Примечание: не рекомендуется применять, если на коже есть открытые раны.

3. Настой гинкго билоба

Высокое содержание флавоноидов и антиоксидантов в этом растении делают его еще одним прекрасным средством для лечения флебита. Гинкго билоба улучшает кровообращение и предотвращает образование сгустков.

Что вам понадобится?

2 столовые ложки гинкго билоба или уже готовые пакетики для заваривания (30 г)

1 стакан горячей воды (250 мл)

Подсластитель (если захотите)

Что нужно делать?

Вскипятите воду и положите в нее листья гинкго билоба, чтобы получился настой.

При желании добавьте мед или любой другой подсластитель (на ваш выбор).

Рекомендуется пить по 2 чашки такого настоя в день.

4. Настой хвоща (конский хвост)

Противовоспалительные свойства этого растения обеспечивают массу преимуществ для человеческого организма. В частности, хвощ способствует улучшению кровообращения и предотвращает так называемую «жесткость» артерий.

Что вам понадобится?

2 столовые ложки хвоща (30 г)

2 стакана воды (500 мл)

Мед (по вкусу)

Что нужно делать?

Заварите листья хвоща в кипятке, чтобы у вас получился настой. Если будете его пить, можете добавить немного меда.

В день рекомендуется пить по 2 чашки.

Второй вариант — принять горячую ванну с добавлением этого настоя.

5. Ананас

В ананасе содержится фермент под название бромелаин. Он способен расщеплять белки, а еще это мощное натуральное противовоспалительное средство. Его используют даже в послеоперационный период, так как он не только снимает отечность и воспаление, но и уменьшает боль.

Ингредиенты:

4 кусочка ананаса

Вода или натуральный сок

Что нужно делать?

Удалите кожуру, а потом порежьте ананас кусочками.

Рекомендуется съедать по 4 куска и запивать их водой или любым натуральным соком.

Лучше всего делать это натощак и, по-возможности, каждый день.

Как видите, флебит можно лечить и при помощи натуральных средств. Они не просто помогут облегчить состояние, но и смогут избавить вас от этого недуга вовсе. Обязательно попробуйте!опубликовано econet

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