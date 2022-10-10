НОРМА ХОЛЕСТЕРИНА в крови у женщин и мужчин

Холестерин – это один из важнейших ферментов, присутствующих в организме. В последнее время стало модным следить за уровнем холестерина, и избегать потребления в пищу продуктов, его содержащих. Оправдан ли подобный подход с точки зрения медицинской науки?

Прежде всего, стоит отметить, что холестерин не является веществом, который доставляет человеку один лишь вред. Холестерин – это естественное для организма вещество, принимающее участие во многих биохимических процессах. Прежде всего, на его основе происходит синтез многих гормонов, в частности, половых гормонов – мужского гормона тестостерона и женских гормонов-эстрогенов, гормона надпочечников – кортизола. Также следует учесть, что холестерин является строительным материалом для клеток. В частности, он входит в состав клеточных мембран. Особенно много его в эритроцитах.

Также он содержится в значительных количествах в клетках печени и головного мозга. Кроме того, холестерин играет важную роль в пищеварении, участвуя в процессе образования желчных кислот. Холестерин влияет на синтез витамина D в коже и способствует поддержанию высокого уровня иммунитета.

Большая часть холестерина в организме не находится в свободном состоянии, а связана с особыми белками – липопротеинами и образует липопротеиновые комплексы.

Вообще по химическому строению холестерин является чем-то средним между жирами и спиртами, и относится к химическому классу жирных спиртов. По многим свойствам он сходен с желчью. Отсюда и происходит его название, означающее в переводе с греческого «твердая желчь».

Холестерин – вред или польза?

Таким образом, холестерину хватает полезной работы в организме. И, тем не менее, правы ли те, кто утверждает, что холестерин вредит здоровью? Да, правы, и вот почему.

Весь холестерин делится на две основные разновидности – это липопротеины высокой плотности (ЛПВП) или так называемый альфа-холестерин и липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Обе разновидности имеют свой нормальный уровень в крови.

Холестерин первого типа принято называть «хорошим», а второго – «плохим». С чем связана подобная терминология?

С тем, что липопротеины низкой плотности склонны откладываться на стенках сосудов. Именно из них состоят атеросклеротические бляшки, которые могут закрыть просвет сосудов и вызвать такие тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, как ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт.

Однако это случается лишь в том случае, если в крови в избытке присутствует «плохой» холестерин и норма его содержания превышена. Кроме того ЛПВП ответственны за удаление ЛПНП из сосудов.

Стоит отметить, что деление холестерина на «плохой» и «хороший» довольно условно. Даже ЛПНП чрезвычайно важны для функционирования организма, и если их из него убрать, то человек просто не сможет жить. Речь идет лишь о том, что превышение нормы ЛПНП гораздо опаснее, чем превышение ЛПВП.

Также важен такой параметр, как общий холестерин – количество холестерина, в котором учитываются все его разновидности.

Как холестерин оказывается в организме? Вопреки распространенному мнению, большая часть холестерина генерируется в печени, а не поступает в организм вместе с пищей. Если рассматривать ЛПВП, то этот тип липидов практически целиком формируется в этом органе.

Что касается ЛПНП, то тут все сложнее. Примерно три четверти «плохого» холестерина образуется также в печени, а вот 20-25% действительно поступает в организм извне. Вроде бы немного, но на самом деле, если у человека концентрация плохого холестерина приближается к предельной, и его вдобавок много поступает с пищей, а концентрация хорошего холестерина низка, то это может вызвать большие проблемы.

Именно поэтому человеку важно знать, какой у него холестерин, какая норма у него должна быть. И это не только общий холестерин, ЛПВП и ЛПНН. В состав холестеринов входят также липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) и триглицериды. ЛПОНП синтезируются в кишечнике и ответственны за транспортировку жиров в печень. Они являются биохимическими предшественниками ЛПНП. Однако присутствие в крови этой разновидности холестерина незначительно.

Триглицериды – сложные эфиры высших жирных кислот и глицерина. Они являются одними из самых распространенных жиров в организме, выполняя очень важную роль в обмене веществ и являясь источником энергии. Если их количество находится в пределах нормы, то беспокоится не о чем.

Другое дело – их превышение. В таком случае они столь же опасны, как и ЛПНП. Повышение триглицеридов в крови свидетельствует о том, что человек больше потребляет энергии, чем сжигает. Это состояние называется метаболическим синдромом. При таком состоянии увеличивается количество сахара в крови, повышается давление и появляются жировые отложения.

Понижение уровня триглицеридов может быть связано с заболеваниями легких, гипертиреозом, дефицитом витамина С. ЛПОНП – это разновидность холестерина, нормы которого также очень важны. Эти липиды тоже принимают участие в засорении сосудов, поэтому важно следить, чтобы их количество не выходило бы за установленные пределы.

Нормы холестерина

Какой холестерин должен быть у здорового человека? Для каждого вида холестерина в организме установлена норма, превышение которой чревато неприятностями. Также используется такой диагностический параметр, как коэффициент атерогенности. Он равен отношению всех холестеринов, за исключением ЛПВП, к самому ЛПВП. Как правило, этот параметр не должен превышать 3.

Если это число больше, и достигает значения 4, то это означает, что «плохой» холестерин начнет скапливаться на стенках сосудов, что приведет к печальным для здоровья последствиям. Учитывается также общий холестерин, норма которого отличается для людей различного возраста и пола.





Если брать усредненное значение для всех возрастов и полов, то норма холестерина, считающаяся безопасной, составляет для общего холестерина – 5 ммоль/л, для ЛПНП – 4 ммоль/л.

При повышении холестерина и определении вероятности возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, используются и другие диагностические параметры, например уровень гормона щитовидной железы – свободного тироксина, протромбиновый индекс — параметр, влияющий на свертываемость крови и образование тромбов, уровень гемоглобина.

Статистика показывает, что у 60% пожилых людей наблюдается повышенное содержание ЛПНП и пониженное содержание ЛПВП.

Однако на практике норма холестерина в крови неодинакова для разных возрастов, а также для обоих полов. С возрастом обычно количество холестерина повышается. Правда, в старости после определенного возраста у мужчин холестерин начинает снова снижаться.

Норма холестерина в крови у женщин выше, чем для мужчин. Однако для женщин менее характерно отложение «плохого» холестерина на стенках сосудов. Это обусловлено усиленным защитным действием женских половых гормонов.

Нормы холестерина для мужчин различного возраста

Возраст, лет Холестерин общий, норма, ммоль/л ЛПНП, ммоль/л ЛПВП, ммоль/л 5 2,95-5,25 ; ; 5-10 3,13 — 5,25 1,63 — 3,34 0,98 — 1,94 10-15 3,08 — 5,23 1,66 — 3,44 0,96 — 1,91 15-20 2,93 — 5,10 1,61 — 3,37 0,78 — 1,63 20-25 3,16 – 5,59 1,71 — 3,81 0,78 — 1,63 25-30 3,44 — 6,32 1,81 — 4,27 0,80 — 1,63 30-35 3,57 — 6,58 2,02 — 4,79 0,72 — 1,63 35-40 3,78 — 6,99 2.10 — 4.90 0,75 — 1,60 40-45 3,91 — 6,94 2,25 — 4,82 0,70 — 1,73 45-50 4,09 — 7,15 2,51 — 5,23 0,78 — 1,66 50-55 4,09 — 7,17 2,31 — 5,10 0,72 — 1,63 55-60 4.04 — 7,15 2,28 — 5,26 0,72 — 1,84 60-65 4,12 — 7,15 2,15 — 5,44 0,78 — 1,91 65-70 4,09 — 7,10 2,54 — 5.44 0,78 — 1,94 >70 3,73 — 6,86 2.49 — 5,34 0,80 — 1,94

Нормы холестерина для женщин различного возраста

Возраст, лет Холестерин общий, норма, ммоль/л ЛПНП, ммоль/л ЛПВП, ммоль/л 5 2,90 — 5,18 ; ; 5-10 2,26 — 5,30 1,76 — 3,63 0,93 — 1,89 10-15 3,21 — 5,20 1,76 — 3,52 0,96 — 1,81 15-20 3.08 — 5.18 1,53 — 3,55 0,91 — 1,91 20-25 3,16 — 5,59 1,48 — 4.12 0,85 — 2,04 25-30 3,32 — 5,75 1,84 — 4.25 0,96 — 2,15 30-35 3,37 — 5,96 1,81 — 4,04 0,93 — 1,99 35-40 3,63 — 6,27 1,94 – 4,45 0,88 — 2,12 40-45 3,81 — 6,53 1,92 — 4.51 0,88 — 2,28 45-50 3,94 — 6,86 2,05-4.82 0,88 — 2,25 50-55 4.20 — 7.38 2,28 — 5,21 0,96 — 2,38 55-60 4.45 — 7,77 2,31 — 5.44 0,96 — 2,35 60-65 4.45 — 7,69 2,59 — 5.80 0,98 — 2,38 65-70 4.43 — 7,85 2,38 — 5,72 0,91 — 2,48 >70 4,48 — 7,25 2,49 — 5,34 0,85 — 2,38

Также у женщин может наблюдаться некоторое повышение показателей общего холестерина в период беременности. Это является нормальным процессом, связанным с перестройкой гормонального фона.

Кроме того, некоторые заболевания могут вызывать патологическое повышение холестерина в крови. Например, к этим заболеваниям относятся гипотиреоз. Это связано с тем, что гормоны щитовидной железы ответственны за регулирование концентрации холестерина в крови, и в том случае, если щитовидка вырабатывает недостаточно гормонов, то норма холестерина в крови оказывается превышена.

При учете результатов теста на холестерин следует учитывать и сезонный фактор. У большинства людей особенно часто колебания происходят в холодное время года. При этом общий холестерин, норма которого составляет определенное значение, может увеличиваться на небольшой процент (примерно на 2-4%). Может колебаться холестерин и у женщин в зависимости от фазы менструального цикла.

Кроме того, следует учитывать и этнические особенности. Известно, например, что нормальный уровень холестерина в крови для жителей Южной Азии выше, чем для европейцев.

Также повышение холестерина характерно для:

заболеваний печени и почек,

застоя желчи (холестаза),

хронического панкреатита,

болезни Гирке,

ожирения,

сахарного диабета,

подагры,

алкоголизма,

наследственной предрасположенности.

Количество «хорошего» холестерина влияет на здоровье человека. Этот показатель у здоровых людей должен составлять не менее 1 ммоль/л. Если же человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, то норма холестерина типа ЛПВП для него выше – 1,5 ммоль/л.

Также важно учитывать уровень триглицеридов. Норма этого холестерина для обоих полов составляет 2-2,2 ммоль/л. Если же данный тип холестерина выше нормы, то ситуация требует исправления.

Как контролировать уровень холестерина

Важно регулярно следить за тем, сколько холестерина находится в крови. Для этого необходимо сдать анализ крови на холестерин.

Обычно эта процедура делается натощак. За 12 часов до анализов не нужно ничего есть, а пить можно лишь простую воду. Если принимаются препараты, способствующие изменению уровня холестерина, то от них также следует отказаться в этот период. Также следует следить за тем, чтобы в период перед сдачей анализов не было физических или психологических нагрузок.

Анализы можно сдать в поликлинике. Кровь в объеме 5 мл при этом берется из вены.

Также существуют специальные приборы, позволяющие измерять уровень холестерина в домашних условиях. Они снабжены одноразовыми тестовыми полосками.

Для каких групп риска особенно важна проверка крови на холестерины? К этим людям относятся:

мужчины после 40 лет,

женщины после менопаузы,

больные сахарным диабетом,

перенесшие инфаркт или инсульт,

страдающие ожирением или лишним весом,

ведущие малоподвижный образ жизни,

курящие.

Как снизить уровень холестерина в крови?

Как самостоятельно снизить уровень холестерина в крови и сделать так, чтобы уровень плохого холестерина не превышал бы нормы? Прежде всего, следует следить за своим рационом.

Даже если у человека уровень холестерина находится в норме, ему следует не пренебрегать правильным питанием.

Рекомендуется потреблять меньше пищи, содержащей «плохие» холестерины. К подобной пище относятся:

животный жир,

яйца,

сливочное масло,

сметана,

жирный творог,

сыры,

икра,

сдобный хлеб,

пиво.

Разумеется, ограничения в диете должны быть разумными. Ведь в тех же яйцах и молочных продуктах содержится немало полезных для организма белков и микроэлементов. Так что в умеренном количестве их все же следует употреблять.

Тут можно отдать предпочтение нежирным разновидностям продуктов, например, молочным продуктам с низким содержанием жиров. Рекомендуется также повысить в рационе долю свежих овощей и фруктов.

Также лучше избегать жареной пищи. Вместо этого можно отдать предпочтение вареным и тушеным блюдам.

Правильное питание – это важный фактор, помогающий удерживать «плохой» холестерин в норме, однако далеко не единственный. Не меньшее положительное влияние на уровень холестерина оказывают физические нагрузки.

Установлено что интенсивные спортивные занятия хорошо сжигают «плохой» холестерин.

Таким образом, после принятия пищи, богатой холестерином, рекомендуется заниматься спортом, физическими упражнениями. В этом плане полезными будут даже простые прогулки.

Кстати, физические нагрузки уменьшают лишь «плохой» холестерин, концентрация «хорошего» холестерина при этом повышается.

Помимо естественных способов уменьшения концентрации холестерина – диеты, физических упражнений, врач может назначить специальные препараты для снижения уровня холестерина – статины. Принцип их действия основан на блокировании ферментов, вырабатывающих плохой холестерин и увеличении выработки хорошего холестерина. Однако принимать их нужно с осторожностью, учитывая то, что у ни немало побочных действий и противопоказаний.

Наиболее популярные препараты для снижения уровня холестерина:

Аторвастатин,

Симвастатин,

Ловостатин,

Эзетемиб,

Никотиновая кислота.

Еще одним классом препаратов для регулирования уровня холестерина являются фибрины. Принцип их действия основан на окисление жиров непосредственно в печени.

Также для уменьшения холестерина назначаются препараты, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты, витаминные комплексы.

Однако при приеме препаратов для стабилизации уровня холестеринов следует иметь в виду, что они не устраняют основную причину повышенного уровня холестеринов – ожирение, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, диабет, и т.д.

Сниженный холестерин

Иногда может встречаться и обратная ситуация – понижение в организме уровня холестерина. Такое положение вещей также не сулит ничего хорошего.

Недостаток холестерина означает, что организму неоткуда брать материал для выработки гормонов и строительства новых клеток.

Данная ситуация опасна, прежде всего, для нервной системы и мозга, и может привести к депрессиям и ухудшению памяти.

Причиной аномально низкого холестерина могут быть следующие факторы:

голодание,

кахексия,

синдром мальабсорбции,

гипертиреоз,

сепсис,

обширные ожоги,

тяжелые заболевания печени,

сепсис,

туберкулез,

некоторые виды анемии,

прием препаратов (ингибиторы МАО, интерферон, эстрогены).

Для того, чтобы повысить уровень холестерина, также могут использоваться некоторые продукты. Прежде всего, это печень, яйца, сыры, икра.опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet