Грудная жаба: Первая помощь при приступе стенокардии

О заболевании, которое официальная медицина называет «стенокардией», миру известно уже достаточно давно. Обывателю в нашей стране это заболевание издавна известно под названием «грудная жаба».

Пару веков назад в кругах аристократии существовала мода на болезни. Такие заболевания, как подагра, грудная жаба и почти все разновидности неврозов считались «аристократическими». Достигая определённого возраста, представители богатых сословий однажды усаживались в кресло и натурально играли роль больного человека. Так было нужно, потому что так было модно. В наши дни модно быть здоровым. Все силы современного человека направлены на профилактику заболеваний и их своевременное лечение. Это связано со стремлением его преуспеть в жизни, достичь больше, чем другие.

Установка хорошая, но в погоне за идеалами и реализацией собственной мечты, в надрыве сил, именно эти люди чаще становятся жертвой различных заболеваний.

Согласно статистике, около 20% наших граждан заболевают грудной жабой (стенокардией), едва преодолеют возрастной барьер 50-55 лет. Из них порядка 65% — это мужчины. Медики отмечают, что за последние десятилетия наметилась тенденция «омоложения» стенокардии, когда она поражает людей более молодого возраста и даже детей.

Что такое грудная жаба?

Стенокардия (или грудная жаба) является одной из форм ишемического заболевания сердца (ИБС). Её также относят к одному из типов расстройств сердца и сосудистой системы человека, характеризующегося недостатком объёма крови, доставляемого к сердечной мышце, что негативно сказывается на функциональной деятельности сердца.

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Грудная жаба поражает чаще организм тех, кто страдает атеросклерозом артерий, и выражается по-разному: от незначительных и непродолжительных проблем с дыханием до стойкой и сильной боли за грудиной.

Известно, что приступ грудной жабы провоцируют физические, эмоциональные или психологические перенапряжения организма, а также особые состояния тонуса блуждающего нерва.

Причины заболевания

Грудная жаба развивается на фоне атеросклероза коронарных артерий, которые снабжают сердечную мышцу кровью.

Помимо этого, существуют и иные факторы, которые могут способствовать развитию ИБС вообще и грудной жабы в частности. К таковым, к примеру, относят:

высокий уровень холестерина крови;

гипертоническая болезнь, повышенное АД;

наличие избыточного веса;

сахарный диабет;

нервно-психическое перенапряжение;

большие физические нагрузки;

некоторые виды заболеваний (стенокардия, как осложнение основного заболевания);

переохлаждение;

недостаточная двигательная активность;

курение;

злоупотребление алкогольными напитками и пр.

Любой из этих факторов сам по себе может стать провокатором возникновения грудной жабы. Сочетание их в несколько раз повышает вероятность развития этого заболевания, протекающего более тяжело и слабо поддающегося лечению.

Симптомы грудной жабы

Основным проявлением стенокардии считают возникновение приступа острой боли давящего или сжимающего характера с локализацией за грудиной.

Иногда такая боль принимает удушающий характер, может распространяться на руку, плечо, ключицу, подлопаточную область и лопатку левой половины туловища.

Также известны случаи, когда боль во время приступа отмечалась в нижней челюсти слева и вызывала зубную боль.

Приступ стенокардии часто сопровождается чувством страха и паники (из-за ощущения удушья), что вынуждает больного принимать определённую позу (вынужденное положение тела), облегчающую его страдания.

Нередко приступ грудной жабы не вызывает явной боли, а лишь вызывает ощущение сильной тяжести, стеснения, давления, сжатия, жжения, распирания или дискомфорта, сопровождающегося сильной или слабо выраженной одышкой.

Иногда больные жалуются на ощущение присутствия инородного тела за грудиной, в этот момент они даже способны описать его (колючее, острое, ёж, гладкое, горячее, круглое, маленькое, тяжёлое и т.д.).

С началом приступа может происходить резкий скачок АД, побледнение кожных покровов, на теле появляется испарина, наблюдается нестабильная ЧСС, появляются экстрасистолы.

Диагностика

Обычно грудную жабу легко диагностируют ещё при первом обращении больного к врачу. Для полноценной диагностики врач должен использовать целый комплекс инструментов и методов, способных подтвердить, дифференцировать или опровергнуть диагноз стенокардии.

Основными инструментами в диагностике грудной жабы являются:

симптоматика приступа (клиническая картина);

тщательный сбор анамнеза (история жизни больного – условия и особенности его развития, бытовые условия жизни, профессиональная деятельность и условия труда, наследственность, перенесённые ранее заболевания, оперативные вмешательства);

специальные исследования (УЗИ сердца, томография, ЭКГ, R-исследования и др.).

От того, насколько тщательно будет собран анамнез и проведены специальные исследования, зависит своевременная и точная постановка диагноза.

При этом, врач обязательно должен учитывать, что больной может скрывать некоторые симптомы, характерные для стенокардии, но не относящиеся (по его мнению) к болезням сердца.

Также иногда случается, что больной в жалобах акцентирует внимание врача на ощущениях в сердце, относящихся к второстепенному ряду в симптоматике.

В задачу врача входит не только распознать стенокардию, но и определить, каким именно её видом страдает больной.

Виды стенокардии

Следует знать, что болезнь грудная жаба может спровоцировать возникновение приступа при различных обстоятельствах, что и обусловливает принадлежность её к разным видам.

Сегодня медицина различает следующие виды стенокардии:

Впервые выявленная

Как правило, для этой формы стенокардии характерно постепенное и стабильное проявление симптомов на протяжении одного месяца, после чего болезнь может перейти в стадию регресса или далее прогрессировать.

Стенокардия напряжения (или стабильная стенокардия)

Для данной формы характерен регулярный повтор приступов после перенапряжения эмоционального или физического.

По статистике, эта форма стенокардии является доминирующей среди прочих её видов и воспринимается медициной, как своеобразный сигнал о возможном развитии инфаркта миокарда.

Этой формой стенокардии страдают курильщики и злоупотребляющие алкогольными напитками. Спровоцировать её можно быстрой ходьбой, бегом, переохлаждением, эмоциональным возбуждением, перееданием.

Функциональные классы стабильной стенокардии:

I ФК (характеризуется не частыми приступами, провоцирующим фактором которых выступает только физическое перенапряжение);

(характеризуется не частыми приступами, провоцирующим фактором которых выступает только физическое перенапряжение); II ФК (характерно более частое возникновение приступов, спровоцированных обычной нагрузкой);

(характерно более частое возникновение приступов, спровоцированных обычной нагрузкой); III ФК (проявляется приступами даже при незначительной бытовой нагрузке);

(проявляется приступами даже при незначительной бытовой нагрузке); IV ФК (тяжёлая форма, протекает в приступах, которые вызывают самые минимальные нагрузки, иногда возникает при полном их отсутствии).

Стенокардия покоя (нестабильная стенокардия)

Характеризуется внезапным развитием приступа в любой обстановке, включая спокойное состояние больного, проявляется сильным болевым синдромом за грудиной.

Она также относится к заболеваниям, провоцирующим инфаркт миокарда.

Купируются приступы трудно, поэтому часто являются причиной ургентной госпитализации больного. Обычно приступы возникают ближе к утру и характеризуются яркой картиной боли за грудиной и нехваткой воздуха.

Фактор физического перенапряжения в развитии приступа этой формы грудной жабы никакой роли не играет.

Стенокардия вариантная

Эта форма стенокардии считается редкой, возникают приступы чаще в ночной период времени и являются следствием сосудистых спазмов.

В отличие от других видов, вариантная форма стенокардии хорошо читается аппаратом ЭКГ, облегчая её диагностику.

Важным диагностическим симптомом является чёткий характер возникновения, течения и окончания приступа.

Возникает в определённое время или при определённых обстоятельствах

Протекает в определённый период времени с характерной симптоматикой.

Купирование приступа происходит после приёма нитроглицерина или стихает самостоятельно.

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Дифдиагностика

Стенокардию (во всех её видах) необходимо дифференцировать с различными неврозами, поскольку боли и ощущения, характерные для приступов стенокардии, почти идентичны приступам, вызванным неврозами.

Для невротических приступов характерно:

более длительное течение;

наличие боли ноющего характера;

боль не локализуется в области сердца, а не за грудиной;

отсутствие связи между началом приступов и какими-либо нагрузками (эмоционально-психологическими, физическими).

Прогноз

Грудная жаба – это заболевание хроническое, поэтому необходимо, как можно раньше обратиться за помощью к профессионалу, чтобы предотвратить возникновение патологических изменений со стороны сосудистой системы и сердца.

Это один из наиболее эффективных способов предупредить развитие «чумы» нашего столетия – инфаркта миокарда и иных патологических заболеваний сердца (симптом сердечной недостаточности, кардиосклероз, нарушение ритма сердечной деятельности).

Лечение стенокардии

Специфика лечения стенокардии направлена на уменьшение факторов риска, ведущих к возникновению грубых изменений и патологических состояний сердца, а также сосудов человека. К их числу относят предотвращение инфаркта миокарда и стремление нормализовать качество жизни больного.

Лечение не ограничивается приёмом специальных лекарств, это является лишь вспомогательным элементом в комплексе мероприятий, направленных на борьбу со стенокардией и инфарктом миокарда.

К числу мер, способствующих уменьшению числа и силы приступов стенокардии, относят:

соблюдение назначенной врачом диеты;

регулярный контроль показателей АД;

определение оптимальных физических нагрузок;

не допускать переохлаждения/перегрева организма;

отказ от курения;

контроль эмоционального состояния;

лечение сопутствующих хронических заболеваний (гипертония, сахарный диабет и пр.);

своевременное купирование приступа стенокардии;

режим сна и отдыха;

исключить самолечение;

строе соблюдение предписаний врача.

Купирование приступа стенокардии обычно проводят с помощью сосудорасширяющих препаратов. Если действие их не эффективно, больному показано введение омнопона, промедола, морфина.

Эффективным будет назначение ему закиси азота (с подачей воздуха), приём антикоагулянтов (непрямое действие – назначают при стойком приступе и вводят под врачебным контролем).

Самостоятельно принимать все вышеперечисленные лекарственные средства нельзя, поскольку они относятся к категории сильнодействующих лекарственных форм с характерными побочными действиями.

Первая помощь больному при приступе стенокардии

Во время первого приступа есть вероятность испуга не только самого больного, но и всех членов его семьи или тех людей, кто находится рядом с ним в это время.

Поскольку больной не в состоянии адекватно оценить своё состояние и оказать себе помощь, его жизнь зависит от правильного поведения окружающих. В первую очередь необходимо:

Обеспечить больному покой.

Придать телу больного удобное, расслабленное положение.

Обеспечить приток тепла к конечностям больного.

Приём сосудорасширяющего лекарства (валидол – медленно действует и менее надёжен, нитроглицерин).

При отсутствии возможности вызова бригады скорой помощи, состояние больного можно попытаться облегчить посредством пиявок (на область сердца) или горчичников.

При стойком и не курирующемся приступе стенокардии больному показана экстренная медицинская помощь и госпитализация в лечебное учреждение.

Практика лечения стенокардии показывает, что в некоторых случаях очень хорошего эффекта можно добиться в результате приёма народных средств.

Народная медицина – это область, которую не отрицает официальная медицина. Единственное предостережение заключается в том, что перед началом лечения любыми народными средствами, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Особенно это касается тех больных стенокардией, анамнез которых отягощён сопутствующими хроническими заболеваниями.

Это связано с тем, что лечение стенокардии, например, йодом, может вызвать аллергическую реакцию организма.

Лечение аспирином также может вызвать осложнения, если на этот препарат у больного когда-нибудь была аллергическая реакция.

К народным средствам, с помощью которых лечат стенокардию, относится чайный гриб (настой), настой смеси шиповника, брусники, чёрной смородины и лимона, лечение чесноком (настой, приём чеснока по схеме, прикладывания в виде аппликаций кашицы из чеснока, растирание чесночным соком) и др.

Профилактика

Все профилактические меры, сводятся к выполнению следующих правил:

лечение и профилактика гипертонической болезни;

лечение и профилактика атеросклероза;

переход на рациональное питание;

соблюдение режима бодрствования и отдыха;

отказ от всех вредных привычек;

занятия ЛФК;

немедленное обращение к специалисту после возникновения первого приступа стенокардии;

неукоснительное соблюдение рекомендаций и назначений врача.

Необходимо исключить факторы, провоцирующие возникновение приступов грудной жабы. Следует понимать, что жизнь страдающего стенокардией находится в его руках, поэтому он должен сам быть заинтересован в соблюдении всех врачебных рекомендаций. Только в этом случае он сможет вести нормальную общественную и семейную жизнь, избежать грозного осложнения – инфаркта миокарда.

Стенокардия – это заболевание, которое проще предупредить, нежели лечить годами.

В основе профилактики этого заболевания лежит нормализация образа жизни и питания больного.

Ему необходимо исключить из рациона употребление сахара и соли, жирных супов, мясо свинины, копчёные продукты, специи и сдобную выпечку.

употребление сахара и соли, жирных супов, мясо свинины, копчёные продукты, специи и сдобную выпечку. Рацион его питания должен включать больше фруктов и овощей, растительного масла, продуктов моря, сои, бобовых и грибов.

Грудная жаба предполагает лечение не только медикаментозным способом, но и народными, а также не лекарственными средствами. К числу их относят лечебную гимнастику, лечение в профильном санатории, приём физиотерапевтических процедур, изменение образа жизни, переход к полезному питанию.

Важен также вопрос определения оптимальных нагрузок на организм.

Больной должен иметь при себе лекарственные препараты, которые сможет самостоятельно принять в момент возникновения у него приступа стенокардии.опубликовано econet

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