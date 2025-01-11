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Заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной железы: Лечение травами

Автор: Econet 11 января 2025 7238
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Чистотел – растение, обладающее множеством полезных свойств и может выступать в роли антисептика, утолять разного рода боли, очищать организм и помогать в регенерации поврежденных клеток органов.

Заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной железы: Лечение травами

Одним из свойств чистотела можно назвать очищение организма. Потому-то его и используют при лечении заболеваний печени, желчного пузыря, различных кожных и даже онкологических заболеваний. Холециститом называют воспаление желчного пузыря. Для лечения этого заболевания издавна используют траву чистотела большого.

Эффективные чудо-настои из чистотела

Рецепт 1

Требуется:

  • 1 ст. л. тысячелистника обыкновенного,
  • 1 ст. л. бессмертника песчаного,
  • 1 ч. л. полыни горькой,
  • 1 ст. л. мяты перечной,
  • 1 ст. л. чистотела большого.

Способ приготовления:

  • Вышеперечисленные травы залейте кипятком, накройте крышкой и поставьте настаиваться на 2 часа в темное прохладное место. После этого настой процедите.

Способ применения:

  • Принимайте настой по 1/3 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды при гепатите, холецистите, а также при печеночно-болевом синдроме у физкультурников и спортсменов.

Заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной железы: Лечение травами

Рецепт 2

Требуется:

  • 1 ст. л. корня одуванчика,
  • 1 ст. л. мяты перечной,
  • 1 ст. л. травы чистотела большого.

Способ приготовления:

  • Вышеперечисленные компоненты залейте кипятком и поставьте настаиваться на 40 минут. После этого отвар процедите.

Способ применения:

  • Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды при дисфункциях желчевыводящих путей, печеночно-болевом синдроме.

Рецепт 3

Требуется:

  • 1 ст. л. листьев мяты перечной,
  • 2 ч. л. травы спорыша,
  • 2 ст. л. цветков зверобоя,
  • 1 ст. л. травы чистотела.

Способ приготовления:

  • Травы перемешайте, залейте водой комнатной температуры, согрейте в течение 20 минут на водяной бане, затем оставьте настаиваться на 20 минут. После этого отвар процедите.

Способ применения:

  • Принимайте по 1 стакану 2 раза в день в период обострения.

Панкреатит - это воспаление поджелудочной железы. Он может протекать в форме отека или некроза. Острый панкреатит возникает вследствие различных причин: расстройства кровообращения в железе, пищевых перегрузок. Это заболевание чаще встречается у мужчин молодого возраста, злоупотребляющих алкоголем, и у пожилых женщин, страдающих избыточным весом.

Настои из чистотела и других трав

При лечении заболеваний печени и желчного пузыря траву чистотела используют чаще всего в виде настоек и настоев. Очень часто чистотел используют в лекарственных сборах. 

Так, например, при панкреатите, желчнокаменной и мочекаменной болезнях применяют сбор следующего состава.

Рецепт 1

Требуется:

  • 3 ч. л. корня стальника,
  • 4 ч. л. можжевельника,
  • 1 ст. л. листьев березы,
  • 1 ст. л. травы чистотела,
  • 4 ч. л. лапчатки гусиной.

Способ приготовления:

  • Травы соедините, залейте кипятком и поставьте настаиваться на 40 минут. После этого отвар процедите.

Способ применения:

  •  Принимайте по 1 ст. л. 3 раза в день за 30 минут до приема пищи.

Однако этот сбор необходимо употреблять только после консультации и под непосредственным контролем врача, так как продвижение камня по желчным ходам может привести к обтурации и самым нежелательным последствиям.

А потому повторяем: лечение чистотелом требует самого серьезного отношения и обязательного медицинского контроля.

Рецепт 2

Требуется

  • 3 ч. л. тысячелистника обыкновенного,
  • 2 ч. л. мяты перечной,
  • 3 ч. л. полыни,
  • 3 ч. л. чистотела большого.

Способ приготовления:

  • Все вышеперечисленные компоненты залейте кипятком, накройте крышкой и поставьте настаиваться на 2 часа в темное прохладное место.
  • По истечении положенного времени отвар процедите.

Способ применения:

  • Принимайте по 1 стакану утром и вечером при холецистите, панкреатите и желчнокаменной болезни.

Рецепт 3

Требуется:

  • 4 ст. л. цветков зверобоя,
  • 1 ст. л. корней девясила,
  • 0,5 ст. л. травы чистотела.

Способ приготовления:

  • Все составные части в измельченном виде перемешайте между собой.
  • Затем заварите кипятком и варите на медленном огне 15–20 минут.
  • После этого накройте отвар крышкой и поставьте настаиваться на 3 часа.
  • По истечении положенного времени процедите.

Способ применения:

  • Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день за 5 минут до еды.

Этот отвар полезен при заболеваниях печени.

Рецепт 4

Требуется:

  • 2 ч. л. цветков бессмертника,
  • 1 ст. л. травы чистотела.

Способ приготовления:

  • Смесь трав залейте кипятком, накройте крышкой и поставьте настаиваться на 7–8 часов.
  • Затем настоявшийся отвар доведите до кипения и процедите.

Способ применения:

  • Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день как чай, подсластив липовым медом или сахаром.
  • Используя это лечение, необходимо строго соблюдать диету: не употреблять ничего соленого, острого и жареного.

Рецепт 5

Требуется:

  • 2 ч. л. тысячелистника обыкновенного,
  • 3 ч. л. мяты перечной,
  • 3 ч. л. полыни,
  • 1 ст. л. чистотела большого.

Способ приготовления:

  • Травы перемешайте, залейте кипятком и варите на медленном огне в течение 20 минут.
  • После этого накройте отвар крышкой и поставьте настаиваться на 2 часа в темное прохладное место.
  • По истечении положенного времени отвар процедите.

Способ применения:

  • Принимайте по 1/2 стакана утром и вечером.опубликовано econet

Из книги Сании Салиховой "Лечение травами (зверобой, чистотел, шалфей)"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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панкреатит чистотел травы народная медицина печень здоровье поджелудочная железа желчный пузырь

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