Заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной железы: Лечение травами

Чистотел – растение, обладающее множеством полезных свойств и может выступать в роли антисептика, утолять разного рода боли, очищать организм и помогать в регенерации поврежденных клеток органов.
Одним из свойств чистотела можно назвать очищение организма. Потому-то его и используют при лечении заболеваний печени, желчного пузыря, различных кожных и даже онкологических заболеваний. Холециститом называют воспаление желчного пузыря. Для лечения этого заболевания издавна используют траву чистотела большого.
Эффективные чудо-настои из чистотела
Рецепт 1
Требуется:
- 1 ст. л. тысячелистника обыкновенного,
- 1 ст. л. бессмертника песчаного,
- 1 ч. л. полыни горькой,
- 1 ст. л. мяты перечной,
- 1 ст. л. чистотела большого.
Способ приготовления:
- Вышеперечисленные травы залейте кипятком, накройте крышкой и поставьте настаиваться на 2 часа в темное прохладное место. После этого настой процедите.
Способ применения:
- Принимайте настой по 1/3 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды при гепатите, холецистите, а также при печеночно-болевом синдроме у физкультурников и спортсменов.
Рецепт 2
Требуется:
- 1 ст. л. корня одуванчика,
- 1 ст. л. мяты перечной,
- 1 ст. л. травы чистотела большого.
Способ приготовления:
- Вышеперечисленные компоненты залейте кипятком и поставьте настаиваться на 40 минут. После этого отвар процедите.
Способ применения:
- Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды при дисфункциях желчевыводящих путей, печеночно-болевом синдроме.
Рецепт 3
Требуется:
- 1 ст. л. листьев мяты перечной,
- 2 ч. л. травы спорыша,
- 2 ст. л. цветков зверобоя,
- 1 ст. л. травы чистотела.
Способ приготовления:
- Травы перемешайте, залейте водой комнатной температуры, согрейте в течение 20 минут на водяной бане, затем оставьте настаиваться на 20 минут. После этого отвар процедите.
Способ применения:
- Принимайте по 1 стакану 2 раза в день в период обострения.
Панкреатит - это воспаление поджелудочной железы. Он может протекать в форме отека или некроза. Острый панкреатит возникает вследствие различных причин: расстройства кровообращения в железе, пищевых перегрузок. Это заболевание чаще встречается у мужчин молодого возраста, злоупотребляющих алкоголем, и у пожилых женщин, страдающих избыточным весом.
Настои из чистотела и других трав
При лечении заболеваний печени и желчного пузыря траву чистотела используют чаще всего в виде настоек и настоев. Очень часто чистотел используют в лекарственных сборах.
Так, например, при панкреатите, желчнокаменной и мочекаменной болезнях применяют сбор следующего состава.
Рецепт 1
Требуется:
- 3 ч. л. корня стальника,
- 4 ч. л. можжевельника,
- 1 ст. л. листьев березы,
- 1 ст. л. травы чистотела,
- 4 ч. л. лапчатки гусиной.
Способ приготовления:
- Травы соедините, залейте кипятком и поставьте настаиваться на 40 минут. После этого отвар процедите.
Способ применения:
- Принимайте по 1 ст. л. 3 раза в день за 30 минут до приема пищи.
Однако этот сбор необходимо употреблять только после консультации и под непосредственным контролем врача, так как продвижение камня по желчным ходам может привести к обтурации и самым нежелательным последствиям.
А потому повторяем: лечение чистотелом требует самого серьезного отношения и обязательного медицинского контроля.
Рецепт 2
Требуется
- 3 ч. л. тысячелистника обыкновенного,
- 2 ч. л. мяты перечной,
- 3 ч. л. полыни,
- 3 ч. л. чистотела большого.
Способ приготовления:
- Все вышеперечисленные компоненты залейте кипятком, накройте крышкой и поставьте настаиваться на 2 часа в темное прохладное место.
- По истечении положенного времени отвар процедите.
Способ применения:
- Принимайте по 1 стакану утром и вечером при холецистите, панкреатите и желчнокаменной болезни.
Рецепт 3
Требуется:
- 4 ст. л. цветков зверобоя,
- 1 ст. л. корней девясила,
- 0,5 ст. л. травы чистотела.
Способ приготовления:
- Все составные части в измельченном виде перемешайте между собой.
- Затем заварите кипятком и варите на медленном огне 15–20 минут.
- После этого накройте отвар крышкой и поставьте настаиваться на 3 часа.
- По истечении положенного времени процедите.
Способ применения:
- Пейте по 1/2 стакана 3 раза в день за 5 минут до еды.
Этот отвар полезен при заболеваниях печени.
Рецепт 4
Требуется:
- 2 ч. л. цветков бессмертника,
- 1 ст. л. травы чистотела.
Способ приготовления:
- Смесь трав залейте кипятком, накройте крышкой и поставьте настаиваться на 7–8 часов.
- Затем настоявшийся отвар доведите до кипения и процедите.
Способ применения:
- Принимайте по 1/2 стакана 3 раза в день как чай, подсластив липовым медом или сахаром.
- Используя это лечение, необходимо строго соблюдать диету: не употреблять ничего соленого, острого и жареного.
Рецепт 5
Требуется:
- 2 ч. л. тысячелистника обыкновенного,
- 3 ч. л. мяты перечной,
- 3 ч. л. полыни,
- 1 ст. л. чистотела большого.
Способ приготовления:
- Травы перемешайте, залейте кипятком и варите на медленном огне в течение 20 минут.
- После этого накройте отвар крышкой и поставьте настаиваться на 2 часа в темное прохладное место.
- По истечении положенного времени отвар процедите.
Способ применения:
- Принимайте по 1/2 стакана утром и вечером.опубликовано econet
Из книги Сании Салиховой "Лечение травами (зверобой, чистотел, шалфей)"
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