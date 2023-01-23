ЛИМФОСТАЗ: Что делать при накоплении жидкости в тканях

Вялым, грузным и отечным людям часто ставят диагноз, выражаемый медицинским термином «лимфостаз», означающим накопление и застой в организме слизи, внеклеточной жидкости – воды, «желтой крови» – лимфы и жировых клеток.

Такой недуг трудно поддается лечению и чаще постигает людей, конституция которых – Слизь и описывается стихиями Воды и Земли. Поэтому лимфостаз, как правило, сопровождается избыточной массой тела и рыхлостью. Причины заболевания связаны с проблемой, выражаемой понятием омраченности сознания, неведением, неправильным образом мыслей и, как следствие, образом жизни. Слизь, избыток которой приводит к лимфостазу, в восточной классификации относится к категории Инь – прохладного, влажного, темного, малоподвижного.

Причины и последствия лимфостаза с точки зрения восточной медицины

Если рацион человека несбалансирован и имеет сдвиг в сторону «прохладных» продуктов, можно ожидать развития данного заболевания.

К нему могут также привести злоупотребление молоком, горчицей, хреном, фруктами, растительным и сливочным маслами, чесноком, недоваренными, недожаренными и подпорченными или долго хранившимися продуктами, очень вредная привычка пить воду во время еды, двойное по массе преобладание в рационе жидкости над сухой едой, пребывание в холодном климате, сырые ноги в резиновой обуви, долгое стояние на каменном полу или лежание на сырой земле, привычка спать, не укрывшись, последствия операций по удалению молочной железы (повреждающих лимфососуды), на тазобедренном суставе, слоновость ног, даже отек под коленом вследствие подвернутой ноги, – все эти причины способны запустить процесс лимфостаза.

Развитие болезни приводит к снижению умственной и физической работоспособности, тяжести в голове, тупой головной боли, ноющим болям в крупных суставах – тазобедренных, коленных и голеностопных.

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Слизь имеет тенденцию спускаться в нижние части организма, поэтому моча приобретает белесую окраску, почти лишается запаха и становится водянистой.

Язык покрывается липким белым налетом, глазные яблоки приобретают отечность и неестественно белый цвет.

Заболевший лимфостазом может отхаркивать слизь, даже не болея бронхитом, и испытывает зябкость в теле. У него нарушается пищеварение, теряется вкус к еде, утром, до самого обеда нет аппетита, но при этом развивается вечерний аппетит, что, как известно, неизбежно приводит к перееданию, удлиняется сон, наблюдается неблагополучие в почках и поясничной области, появляется тенденция к росту зоба и – самое худшее – становятся возможными новообразования.

Лимфостаз может давать осложнения на суставы, поясницу, вызывать ожирение, зоб без нарушения гормонального фона (зачастую врач-эндокринолог не знает, как лечить такой зоб), диабет, спровоцированный снижением обмена веществ и внутренней теплоты организма.

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Холод от желудка может распространяться на поджелудочную железу, желчный пузырь, левую долю печени, толстый кишечник и вызывать запоры, холецистит, панкреатит с последующим развитием диабета.

Внимание. Скапливающаяся в желудке при обильном питании слизь приводит к растяжению и опущению желудка. Из-за этого возможен заброс желчи в желудок, что порой приводит к развитию язвы, а впоследствии и рака желудка.

Другие нередкие следствия лимфостаза – аллергическая астма: когда слизь скапливается в бронхах и легких, вазомоторный ринит из-за скопления слизи в носу. В этом случае капли в нос ничего не дают – необходимо закапывать теплый имбирный напиток и прогревать точки возле носа теплым, сваренным вкрутую яйцом.

Бороться с лимфостазом, как и с любой другой серьезной болезнью, приходится комплексно. Обязательно прогревать организм на солнце, даже в морозные дни, регулярно совершать пешие прогулки.опубликовано econet

Из книги Савелия Кашницкого "Китайские чудо-методики. Как жить долго и быть здоровым!"

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