КРАПИВНИЦА: Как справиться при помощи натуральных средств

Когда наша кожа страдает от какой-либо инфекции или аллергии, она обязательно дает нам об этом знать. Обычно появляется красноватая сыпь, которая очень сильно чешется.

Крапивница — очень распространенное состояние кожи, которое может настигнуть человека в любом возрасте. Для крапивницы характерно появление красноватой сыпи. Поскольку она еще и чешется, человек испытывает сильный дискомфорт и хочет как можно скорее справиться с крапивницей. Надо сказать, что это одна из самых распространенных патологий кожи (дерматоз). Чаще от нее страдают женщины (так как у них более чувствительная кожа). И если прижать к этим маленьким прыщикам что-то прозрачное (стекло, например), они не исчезают, как это бывает при других повреждениях кожных покровов.

Натуральные средства от кропивницы

Зуд может распространяться дальше, выходя за пределы воспаленного участка. Таким образом, крапивница может наблюдаться на всей поверхности тела или же на большей его части. Как правило, сыпь проходит сама собой уже через несколько часов.

Но, как мы уже упоминали выше, самым раздражающим симптомом является зуд, эта постоянная чесотка. И именно его необходимо как-то контролировать.

Причины

Когда у нас возникает аллергическая реакция на какое-то вещество, наш организм высвобождает гистамин и другие вещества. Они попадают в кровоток. В результате мы начинаем испытывать зуд и видим воспаление на коже. Крапивница является наиболее распространенной реакцией.

Отек Квинке — самое сильное воспаление, от крапивницы он отличается лишь глубиной поражения тканей. Точно так же, как и крапивница, этот ангионевротический отёк может возникнуть в любом месте тела. Если же поражается область рта и гортани, то симптомы могут быть очень серьезными. В частности, это может привести к полной блокировке дыхательных путей.

Симптомы

Итак, основным симптомом является зуд, который сопровождается появлением сыпи и отечностью. Если отек очень большой (больше 20 см шириной), его центральная часть, как правило, имеет более светлый оттенок.

Симптомы крапивницы обычно резко появляются и быстро исчезают. Отек может оставаться заметным в течение нескольких часов, затем пропасть и появиться в другом месте. Но прежде чем возникнут какие-либо видимые на коже симптомы, многие пациенты отмечают у себя:

Потерю аппетита

Общее недомогание (дискомфорт)

Головную боль

Боли в суставах

Боль в животе

Диарею

Повышение температуры тела

Натуральные средства, которые помогут справиться с крапивницей

1. Репчатый лук

В репчатом луке содержатся соединения серы. Они входят в состав его эфирных масел и обуславливают его характерный вкус и запах. Благодаря им защитные силы нашего организма возрастают и ему становится легче справиться с крапивницей.

Кроме того, лук обладает бактерицидными и противогрибковыми свойствами, которые помогают устранить многие вирусы.

Ингредиенты:

1 луковица, порезанная колечками

бинт

Что нужно делать?

Во-первых, порежьте лук кольцами и приложите к поврежденному участку кожи.

Закрепите лук повязкой или бинтом и оставьте для воздействия на 1 час.

По истечении указанного времени снимите повязку и ополосните холодной водой.

2. Алоэ вера

Гель алоэ вера содержит мощные антиоксиданты, а именно полифенолы. Наряду с другими активными веществами они способны предотвратить рост определенных бактерий, которые вызывают инфекции кожи и аллергию.

Ингредиенты:

2 стебля алоэ вера

Что нужно делать?

Для начала необходимо извлечь из стеблей алоэ их сок (или гель).

Затем нанести его на поврежденный участок кожи и оставить для воздействия на 2 часа.

После этого просто смыть водой.

3. Настой ромашки поможет справиться с крапивницей

Ромашка, вне всяких сомнений, просто идеальное растение для снятия зуда и борьбы с аллергическими реакциями. Это одно из лучших натуральных средств! И, конечно, она поможет вам справиться с крапивницей.

В дополнение к этому ромашка прекрасно увлажняет кожу, что также помогает уменьшить воспаление и ускоряет регенерацию тканей.

Ингредиенты:

1 столовая ложка цветов ромашки (15 г)

1 стакан воды (250 мл)

Что нужно делать?

Во-первых, нагрейте воду вместе с цветами ромашки. Доведите ее до кипения.

Затем подождите несколько минут, затем снимите с огня и дайте настояться минут 7.

После этого процедите получившийся настой и выпейте. Результат не заставит себя долго ждать.

Для того чтобы избежать появления крапивницы, необходимо придерживаться сбалансированного рациона питания. Помимо того, старайтесь следить за потреблением фруктов и овощей и достаточное количество воды. Это позволит вам поддерживать личную гигиену на должном уровне и обеспечить хорошее увлажнение своей коже.опубликовано econet