Чем грозит дефицит витамина К2

Витамин К имеет несколько важных функций, например, способствует свертыванию крови, помогает при заживлении ран. По словам медиков, организм может удовлетворить все свои потребности в этом витамине в процессе сбалансированного питания.

Хроническое воспаление неспецифично и систематично и часто без видимых признаков повреждает ваши ткани в течение продолжительного периода времени. Этот процесс может продолжаться десятилетиями без вашего ведома, пока симптомы болезни внезапно не проявятся в тот момент, когда нанесенный ущерб уже необратим. Хроническое воспаление является источником многих заболеваний, включая рак, ожирение и болезни сердца, что по существу делает его ведущей причиной смерти в США.

Чтобы защитить свое здоровье, важно знать, как сдерживать хроническое воспаление. Поэтому меня заинтересовало новое исследование витамина К2, представленное на 13-й Международной конференции по питанию и диагностике (INDC 2013) в Чешской Республике.

Оно выявило, что определенный тип К2 (МК-7) может предотвратить воспаление. Но прежде чем я перейду к деталям, важно рассказать о различных формах витамина К.

Два основных типа витамина К – К1 и К2

Витамин K делится на К1 и К2:

1. Витамин K1 — содержится в зеленых овощах, он поступает прямо в печень и помогает поддерживать здоровый процесс свертывания крови. (Этот К нужен младенцам, чтобы предотвратить серьезные нарушения свертываемости крови).

Также K1 останавливает кальцификацию кровеносных сосудов и помогает костям сохранить кальций и развить правильную кристаллическую структуру.

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2. Витамин К2 — этот тип витамина К производят бактерии. Он присутствует в больших количествах в вашем кишечнике, но к сожалению большая его часть выводится с калом. К2 переносится прямо в стенки сосудов, кости и ткани, а не к печени.

Он присутствует в ферментированных продуктах, в частности в сыре и японском натто, который является самым богатым источником К2.

Витамин К1 может преобразоваться в К2 в вашем теле, но с этим есть некоторые проблемы; количество К2 произведенное в результате данного процесса само по себе невелико. Ситуация еще более осложняется тем, что существует несколько форм K2.

МК-8 и МК-9 главным образом содержатся в молочных продуктах. МК-4 и МК-7 это две самых важных формы К2, которые очень по-разному применяются в вашем организме:

• МК-4 это синтетический продукт, подобный витамину К1, и ваше тело способно преобразовать К1 в МК-4. Однако, МК-4 имеет очень короткий период биологического полураспада - около одного часа, из-за чего он не может быть пищевой добавкой.

Дойдя до кишечника, он по большей части остается в печени, где он синтезирует факторы свертывания крови.

• МК-7 это новейший агент с более практическими методами применения, потому что он дольше остается в вашем теле; его период полураспада составляет 3 дня, а значит есть больше шансов накопить его достаточное количество в крови, в отличие от МК-4 или К1. МК-7 извлекается из японского ферментированного севого продукта под названием натто.

На самом деле можно получить невероятное количество MK-7, употребляя в пищу натто, потому что это относительно недорогое блюдо, которое можно найти на большинстве азиатских рынков. Немногие американцы, однако, выносят его запах и склизкую текстуру.

Витамин К2 в форме МК-7 предотвращает воспаление в вашем теле

Витамин К2, особенно менахинон-7 (МК-7), был предметом многих исследований, потому что он остается активным в вашем теле дольше и полезен в более низких дозах. Исследователи из Чехии оценили влияние МК-7 на воспаление и обнаружили, что он предотвращает его путем ингибирования провоспалительных маркеров моноцитов, произведенных белыми кровяными тельцами.

NattoPharma сообщили:

"Новые выводы дополняют наше трехлетнее клиническое исследование, показывающее способность MK-7 замедлять старение сердечно-сосудистой системы и остеопороз, и они должны в дальнейшем служить катализатором для укрепления мысли о важности ежедневного потребления MK-7... мы знаем, что на западе у большинства людей наблюдается его дефицит из-за особенностей современной диеты.

В нашей еде становится все меньше витамина К2 и до 98% здорового населения потребляет его в недостаточном количестве, что грозит долгосрочным пагубным воздействием на кости и здоровье сердечно-сосудистой системы."

Важно понимать, что диетические компоненты могут вызывать или предотвращать воспаление в вашем теле. Например, в то время как синтетические трансжиры и сахар, особенно фруктоза, увеличат воспаление, потребление здоровых жиров, таких как животные жиры Омега-3, содержащихся в масле криля, или незаменимой жирной гамма-линоленовой кислоты (GLA) поможет его уменьшить.

МК-7 это еще одно естественное лечебное средство, которое можно добавить к списку противовоспалительных препаратов, и дальше я распишу его лучшие пищевые источники.

В целом, если вы еще не пересмотрели свою диету, с этого стоит начать, независимо от того, испытываете ли вы симптомы хронического воспаления или нет. Чтобы мотивировать вас приступить к работе над собой, я предлагаю следовать моему бесплатному Оптимизированному плану питания, с которым вы шаг за шагом пройдете путь от новичка до более продвинутого уровня.

Для чего еще полезен витамин К2?

Польза К2 для здоровья выходит далеко за рамки свертывания крови, с которым помогает K1. K2 также работает синергически с рядом других питательных веществ, включая кальций и витамин D. его биологическая роль заключается в том, чтобы помочь распределить кальций по соответствующим областям в вашем теле, таким как кости и зубы.

Он также убирает кальций из мест, где его не должно быть, таких как артерии и мягкие ткани. Доктор Кейт Реуме-Бле, врач-натуропат, говорит что около 80 процентов американцев получают витамина K2 из продуктов питания недостаточно чтобы активировать протеины K2 и перенести кальций в нужные места и извлечь из мест, где его быть не должно.

Дефицит витамина К2 делает вас подверженным ряду хронических заболеваний, включая:

Остеопороз

Болезнь сердца

Сердечный приступ и инсульт

Неправильная кальцификация, от шпор на пятках до камней в почках

Заболевание мозга

Рак

"Я уже говорила о том, что витамин К2 перемещает кальций по организму. Его другая важная роль это активация протеинов, которые контролируют рост клеток. Это означает, что он играет очень важную роль в защите от рака",- говорит Реуме-Бле. - Когда нам не хватает K2, мы подвергаемся гораздо большему риску остеопороза, сердечных заболеваний и рака. И это три заболевания, которые раньше были относительно редкими. За последние 100 лет, когда мы изменили способ производства и употребления продуктов питания, они стали очень распространенными."

Исследователи также изучают другие его преимущества для здоровья. Например, одно исследование, опубликованное в журнале Modern Rheumatology, показало, что помимо остеопороза витамин К2 обладает потенциалом для улучшения активности заболеваний у людей с ревматоидным артритом (РА).

Другое исследование, опубликованное в журнале Science, обнаружило, что витамин К2 служит как митохондриальный переносчик электронов, таким образом помогая поддерживать нормальную продукцию аденозинтрифосфата (ATP) при митохондриальной дисфункции, например, при болезни Паркинсона.

Также, согласно голландскому исследованию 2009 года, подтипы МК-7, МК-8 и МК-9 в частности связаны с уменьшием кальцификации сосудов даже при потреблении малых доз (до 1-2 мкг в день).

Лучшие пищевые источники витамина K2, включая MK-7

Вы можете потребить всю дневную норму К2 (около 200 микрограмм), съев 15 граммов натто, а это всего половина унции. Однако, он обычно не привлекает людей с западными вкусовыми предпочтениями, поэтому вы можете также найти K2, включая MK-7, в другой ферментированной еде.

Заквашенные овощи это моя новая страсть, главным образом потому, что они заново заселяют кишечник полезными бактериями и могут стать отличным источником витамина К, если вы сбраживаете их используя нужную стартовую культуру.

Мы протестировали образцы высококачественных ферментированных органических овощей, изготовленных с помощью нашей специальной стартовой культуры, и были потрясены, обнаружив, что типичная порция в две-три унции содержит не только около 10 триллионов полезных бактерий, но и 500 мкг витамина К2.

Заметим, что не каждый штамм бактерий образует K2. Например, большинство йогуртов практически его не содержат. Некоторые виды сыров содержат очень много K2, а другие-нет. Это действительно зависит от конкретных бактерий.

Не стоит предполагать, что любая ферментированная пища будет содержать высокий уровень K2, но в некоторых продуктах, таких как натто, его много, а в некоторых, например, мисо и темпе, его почти нет.

В моем интервью с доктором Реуме-Бле она определила, что больше всего K2 в сырах содержится в Гауде и Бри (около 75 мкг на унцию). Кроме того, ученые обнаружили высокий уровень МК-7 в Эдаме.

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Сколько вам требуется витамина К2?

Хотя точная дозировка еще не определена, Доктор Сис Вермеер, один из ведущих мировых исследователей в области витамина К, рекомендует для взрослых от 45 до 185 мкг ежедневно. Будьте осторожны с высокими дозами, если вы принимаете антикоагулянты, но если вы здоровы и не пьете лекарств, то я советую ежедневную норму в 150 мкг.

К счастью, вам не нужно беспокоиться о передозировке K2—людям в течение трех лет давали в тысячу раз больше нормы, но не выявили никаких побочных эффектов (т. е. тенденции к гиперкоагуляции крови).

Если у вас имеются любые из представленных ниже болезней, вы, скорее всего, испытываете недостаток K2, так как они все связаны с этим витамином:

Есть ли у вас остеопороз?

Есть ли у вас заболевания сердца?

Есть ли у вас диабет?

Пожалуйста, учтите, что если вы выбираете пероральный прием витамина D, то вам также нужно потреблять K2 с пищей или принимать его как добавку, так как они работают синергически и нарушение баланса может навредить здоровью.

Если у вас нет перечисленных болезней, но вы НЕ потребляете следующие продукты регулярно и в больших количествах, тогда вероятность дефицита все еще очень высока:

Органические продукты животного происхождения от травоядного скота (например, яйца, масло, молочные продукты)

Некоторые ферментированные продукты, такие как натто, или овощи, ферментированные с использованием стартовой бактериальной культуры, продуцирующей витамин К2

Некоторые сыры, такие как Бри и Гауда (как уже упоминалось, в них содержится особенно высокий уровень К2, около 75 мкг на унцию)

Если вы думаете о добавке витамина К2…

Не существует лабораторного теста на дефицит К2. Но оценив свою диету и образ жизни как упомянуто выше, можно примерно понять, нуждаетесь ли вы в этом критически важном питательном веществе. Если нет возможности получать K2 из продуктов питания, лучший запасной вариант - это пищевая добавка.

Следует искать МК-7, так как МК-4 это синтетическая форма. Она не происходит из натуральных продуктов питания, содержащих MK-4.

MК– 7 это естественный бактериальный витамин K2 длинной цепи, который появляется в процессе ферментации, из чего следует несколько преимуществ для здоровья:

Он дольше остается в теле

Он имеет более продолжительный период полураспада, поэтому вы можете принимать его всего раз в день в удобной дозировке

И наконец, помните, что добавку витамина K всегда нужно принимать с пищей, так как он жирорастворим и в противном случае не будет поглощаться.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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