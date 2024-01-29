Простое упражнение, которое защитит ваши почки от воздействия стресса

Это упражнение ничего плохого вам и вашему организму сделать не может, так как вы используете только тепло и энергию своих рук.
Почки – это наши фильтры, которые очищают кровь от вредных и токсичных веществ, отравляющий наш организм. Эти вещества поступают к нам с пищей, лекарствами, водой, даже воздухом. А также почки выводят продукты нашей жизнедеятельности: гормоны, которые продуцируют внутренние органы, глюкозу, лишнюю воду и другие микроэлементы - все, что находится в избытке в организме. Во время стресса наш организм переходит на режим боевой готовности, и вся кровь и кислород ограничиваются для организма и перенаправляются в мышцы – реакция «Дерись-Беги». При этом очистительная функция затормаживается, в результате чего в организме идёт накопление токсинов, гормонов и других веществ, которые в обычном состоянии утилизируются.
Происходят спазмы и в разной степени неконтролируемость работы больших и малых сфинктеров различных органов. Другими словами, организм в стрессе.
Во время стресса в почках, вернее в надпочечниках, вырабатывается такое вещество как кортизол, которое поступает в кровь в огромных количествах и даёт много энергии и сил – переносимость боли увеличивается, мышцы становятся как пружины, для того, чтобы помочь организму в буквальном слове – Выжить! Кортизол ещё называют «Гормоном стресса».
Это хороший гормон, но! Если его слишком много, то это приводит к: высокому АД, слабости мышц, снижению прочности костей, гипергликемии, нарушению работы щитовидной железы, появлению жира на животе, снижению иммунитета, а также к повышенному уровню холестерина, диабету, инфарктам и инсультам и т.д.
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Итак, теперь само упражнение «Сэндвич»:
Расположены почки по бокам позвоночного столба на уровне последнего грудного и двух верхних поясничных позвонков. Правая почка лежит немного ниже левой, в среднем на 1-1,5 см (в зависимости от давления правой доли печени). Верхним концом почки доходят до уровня XI ребра, нижний конец отстоит от подвздошного гребня на 3-5 см. Указанные границы положения почек подвержены индивидуальным вариациям; нередко верхняя граница поднимается до уровня верхнего края XI грудного позвонка, нижняя граница может опускаться на 1-1/2 позвонка.
Выполняйте это упражнение всегда, когда чувствуете лёгкую тяжесть в области почек, когда вы находитесь в стрессе (любая ярко выраженная и бурно протекающая эмоциональная реакция – для организма стресс, даже если эмоции положительные) и после него.
Вы можете включить это упражнение в свою ежедневную утреннюю гимнастику или делать отдельно.
Это упражнение ничего плохого вам и вашему организму сделать не может, так как вы используете только тепло и энергию своих рук.
Внимание! Предупреждение! Это упражнение, как и любое другое, не является панацеей и заменой визита к врачу. Если вас что-то беспокоит в вашем здоровье, прежде чем заниматься самолечением, сначала посетите своего лечащего врача и пройдите обследование, чтобы знать, что ничего опасного вашему организму в данный момент не угрожает.опубликовано econet
Автор Наталья Походилова
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Источник: https://econet.ru/
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