Стеатоз поджелудочной железы: Что делать, если железа начинает перерождаться в жир

Стеатоз, или жировая дистрофия поджелудочной железы, требует особого внимания, строгого соблюдения диеты, нормализации образа жизни, регулярного наблюдения у врача и необходимого лечения.

Термин стеатоз известен немногим, он происходит от греческого слова stear — жир, а окончание osis в медицине означает болезнь не воспалительного характера. Под этим понимают разрастание жировой ткани в каком-либо органе.

Стеатоз поджелудочной железы: симптомы и лечение

Стеатоз поджелудочной железы — что это такое? Он также представляет собой процесс разрастания жировой ткани в ее паренхиме, она замещает поврежденные железистые клетки — панкреатоциты. По сути, это — жировое перерождение паренхимы, или жировая дистрофия, ее еще называют липоматозом поджелудочной железы.

Важно! Это — серьезная патология, развивающаяся медленно и приводящая постепенно к утрате функций поджелудочной железы, участия ее в пищеварении и утилизации сахара крови.

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Участок стеатоза в области головки железы — замещения жировой тканью

Причины развития стеатоза

Что приводит к развитию стеатоза? Это — все те же самые факторы, которые отрицательно влияют на поджелудочную железу, вызывают перегрузку и повреждение ее функциональных клеток. К ним относятся:

1. Употребление алкоголя. В числе «врагов» поджелудочной железы он является наиболее опасным. Установлено, что более чем 70% больных стеатозом — любители возлияний.

2. Избыточное употребление жирной, углеводной пищи.

3. Пристрастие к табаку.

4. Ожирение.

5. Хроническое воспаление железы.

6. Заболевания печени и желчевыводящих путей, желудка, кишечника.

7. Травмы живота и операции на органах брюшной полости.

8. Длительный прием антибиотиков, противовоспалительных препаратов, гормональных средств.

9. Генетическая предрасположенность.

Важно! Даже если имеется наследственный фактор, он срабатывает только при наличии перечисленных выше «рукотворных» причин, которые по сути есть не что иное, как отношение человека к своему здоровью.

Алкоголь и жирная пища — главные причины стеатоза

Степени и клинические проявления заболевания

В зависимости от того, какая часть ткани железы подверглась жировому перерождению, выделяют 3 степени стеатоза:

1-я, когда поражение не превышает 30% паренхимы железы;

2-я — объем пораженной ткани составляет 30-60%;

3-я — жировой тканью замещается более 60% паренхимы.

Именно от того, какой объем железы перестал функционировать, и зависят проявления болезни. При 1-й степени стеатоза недостаток ткани еще компенсируется за счет усиления работы оставшихся 70% клеток. Поэтому симптомов, как правило, не бывает.

Клиническая картина разыгрывается, начиная со 2-й степени. Появляются боли и чувство тяжести в животе после еды, тошнота, периодическая рвота, «несварение» пищи в виде учащенного жидкого стула, вздутие живота. При 3-й степени стеатоза нарушается и общее состояние: ухудшается аппетит, уменьшается вес, падает иммунитет, присоединяются другие заболевания. Все это связано с недостатком ферментов железы, который приводит к нехватке в организме питательных веществ, нарушается работа всех органов.

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Частый жидкий стул — один из самых неприятных симптомов стеатоза

Кроме этого, при атрофии бета-клеток хвостовой части железы, которые вырабатывают гормон инсулин, развивается сахарный диабет.

Важно! Стеатоз устранить невозможно, это — необратимые изменения железы, можно лишь остановить его развитие.

Диагностика

Первично стеатоз поджелудочной железы выявляется на УЗИ, которое выявляет изменение эхоплотности паренхимы железы и объем поражения. Для более точного исследования очагов, дифференцирования их от другого рода изменений, опухолей назначается МРТ (магнитно-резонансная томография). При необходимости выполняется диагностическая лапароскопия с проведением биопсии — взятия участка пораженной ткани на исследование.

Самое точное исследование при стеатозе — МРТ

Назначают лабораторное исследование: клинический и биохимический анализ крови, определение ферментов железы в крови и в моче, определение уровня сахара, исследование кала на наличие непереваренных пищевых волокон.

Методы лечения

Стеатоз — медленно прогрессирующее заболевание, если его не лечить в начальной стадии, не остановить процесс жировой дистрофии паренхимы, то это приведет к потере железой ее функции и серьезным последствиям.

Лечение стеатоза поджелудочной железы в начальной стадии заключается в соблюдении диеты, суть которой состоит в следующем:

исключить из рациона животные жиры, мучные и кондитерские изделия, острые приправы и консервы, жареную еду, сладкие блюда, алкогольные и газированные напитки, крепкий кофе и чай;

в меню включать только нежирные сорта мяса и рыбы, нерафинированные растительные масла в небольшом количестве, крупяные каши, свежие и тушеные овощи, зелень, сладости следует заменить фруктами, напитки — травяными чаями;

увеличить число приемов пищи до 5 раз в сутки, уменьшив ее количество, чтобы не перегружать железу.

Важно! Диета должна соблюдаться постоянно, при любых ее погрешностях заболевание будет прогрессировать.

Продукты, которые полезно включать в меню при стеатозе

Следует также избавиться от вредных привычек, вести здоровый и активный образ жизни, сочетать полноценный отдых с физической активностью, избегать избыточного веса.

Стеатоз, или жировая дистрофия поджелудочной железы, требует особого внимания, строгого соблюдения диеты, нормализации образа жизни, регулярного наблюдения у врача и необходимого лечения.опубликовано econet

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