Как сохранить вес после похудения: 10 ключевых моментов

Очень непросто сохранить результат диеты и усилий в спортзале навсегда, поэтому сегодня мы поговорим о ключевых моментах поддержания здорового веса минимум на год, а в перспективе навсегда, и людях, которые сумели этого достичь.

В СМИ и рекламе постоянно крутят истории быстрого и успешного похудения толстых и очень толстых людей, и они привлекают немало внимания. Эти невероятные "истории успеха" призваны вдохновлять, неужели вам никогда не хотелось выбрать одного из их героев/героинь в качестве образца для подражания? Однако в нашей психологии "зашит" очень интересный паттерн поведения - люди не хотят соревноваться с теми, кто похудел сильнее всех или быстрее всех. Большинство готовы выслушать историю снизивших вес, но не приступить к действию. Эта статья для меньшинства. Выбирая людей и методы для подражания, равняйтесь на тех, кто сумел сохранить вес после похудения.

Как сохранить результат после диеты: 10 важных моментов

Это очень непросто сохранить результат диеты и усилий в спортзале навсегда, поэтому сегодня мы поговорим о ключевых моментах поддержания здорового веса минимум на год, а в перспективе навсегда, и людях, которые сумели этого достичь. Это люди, которые смогли похудеть и сохранили фигуру в течение года, самые успешные из них смогли сохранить вес в течение трех-пяти лет, и это замечательное достижение, учитывая статистику возвращений к прежнему весу.

Встречая людей, которые добились идеального веса и смогли сохранить его в течение пяти и более лет, отложите свои дела, чтобы поучиться у них. Если вам удалось встретить несколько таких людей, стоит сравнить, что между ними общего.

К сожалению, таких людей найти непросто. Во-первых (и это печально), их немного. Во-вторых, большинство коммерческих диетических программ не отслеживают своих пользователей в долгосрочной перспективе. Опубликованные ими успехи - это истории невероятных достижений, которые выделяются в качестве образца для подражания. Результаты, которые вы видите в рекламе, редко отражают обычную статистику похудения или продолжительность сохранения фигуры. Это бизнес и продавцов можно понять, поэтому к подобной рекламе и фотографиям "до и после" требуется разъяснение "результат нетипичен".

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Существует группа ученых, которые отслеживают данные успешно похудевших людей, - Национальный Реестр Контроля Веса (NWCR). Она была основана в 1994 году объединенными усилиями специалистов в области похудения под руководством доктора Джеймса Хилла, клинического исследователя и диетолога из университета штата Колорадо, и доктора Рены Винг, психолога из университета Брауна.

Сначала NWCR функционировал как база данных мужчин и женщин, которые похудели на 13 и более килограмм и сохранили этот результат на год и дольше. В среднем самые успешные подэкспертные превзошли первоначально заявленные условия, похудев на 30 кг и сохранив фигуру не менее, чем на пять с половиной лет.

Эти данные получены в результате серии опросов и интервью. Поскольку это неконтролируемый эксперимент, полученные результаты не предполагают установления причинно-следственных связей, а также грешат отдельными неточностями и неполнотой информации. Несмотря на перечисленные недостатки, NWCR - это один из самых ценных источников успешных стратегий похудевших людей.

Я попытался систематизировать данные реестра и других подобных исследований, выделив десять базовых стратегий для успешного и долгосрочного похудения. При анализе данных, полученных NWCR, обнаружились значительное сходство и некоторые важные различия.

Одно из различий - это тип использованной программы похудения. Половина участников похудела самостоятельно, вторая воспользовались коммерческими программами. Все они применяли разные диеты и использовали разные пропорции макронутриентов, а также адаптировали свой рацион к собственным потребностям, образу жизни и предрасположенностям.

Это показывает, что не существует какой-то конкретной диеты, гарантирующей успех. При выборе программы для снижения веса должны учитываться личные предпочтения и метаболическая индивидуальность.

Невозможно назвать единственную диету, успешную в 100 процентах случаев для 100 процентов людей. Несмотря на различия, по данным NWCR и других подобных исследований, в поведении успешно похудевших людей больше сходства, чем различий. Эти общие черты, которые помогли им надолго похудеть, достойны изучения и подражания. Я их изучил и предлагаю вам сделать тоже самое.

1. У всех успешно похудевших был план перехода в фазу сохранения веса

Когда достигнут идеальный вес, худшее, что можно сделать - это резко бросить диету и перейти на совершенно новый рацион или резко изменить количество пищи. Чем строже была диета, тем важнее плавный переход от калорийного дефицита к новому калоражу.

Если калорийный дефицит и пищевые ограничения были умеренными, то вам не понадобится продолжительный переходный период и вскоре можно будет безопасно повысить калораж дневного рациона. Переходный период может занять одну-две недели или растянуться на три-четыре недели и более, если диета была очень жесткой, и вы склонны к набору веса.

Теперь ваша новая цель - плавный и медленный переход к новому энергетическому балансу с сохранением стабильного веса. Выходя на калораж сохранения фигуры, нужно еженедельно контролировать вес и композицию тела. Помните о том, что вес тела не равен весу жира, и не беспокойтесь о небольшом увеличении веса, если количество жира при этом не растет.

Обычно по мере увеличения калорийности вес увеличивается на один-два килограмма, но это происходит за счет мышечной ткани, воды и гликогена, в особенности при ограничении углеводов в фазе похудения. Когда вес стабилизировался и больше не колеблется, достигнут энергетический баланс, и вы официально вступили в фазу сохранения фигуры или, если вам так больше нравится, в фазу "нового образа жизни".

2. Успешно похудевшие люди физически очень активны

Эксперты в области похудения в последнее время оспаривают важность спорта в этом процессе (питание - это очевидно самый важный фактор). Однако большинство экспертов согласны, что тренировки и высокий уровень активности необходимы для сохранения фигуры.

Сохранить фигуру без физической активности возможно, но очень трудно. Нужен жесткий контроль дневного калоража и строгие пищевые ограничения. Причина этих трудностей заключается в том, что после похудения организму (метаболизму) нужно меньше калорий, чем раньше. Прекращение диеты в день достижения идеального веса и возвращение к привычному рациону - очень плохая идея. Хуже этого только прекращение тренировок.

Проведено множество исследований уровня активности, необходимой для сохранения веса после похудения, и хотя эксперты согласны, что тренировки - это важно, они не могут договориться по вопросу продолжительности и интенсивности тренировок. Вы могли слышать варианты от "30 минут умеренной физической активности 4 и более раз в неделю" до "один час ежедневно".

Трудно сделать какие-то выводы, особенно учитывая, что такие рекомендации не содержат информацию об уровне интенсивности и виде упражнений. Я считаю, чтобы сохранить вес и фигуру после похудения навсегда, нужно просто следовать тем же рекомендациям, которые помогли похудеть.

Надежная стратегия - это три силовых тренировки в неделю, три умеренных или интенсивных кардио-тренировки и активный образ жизни (много ходить и играть в подвижные игры). Если вы выполняете больше трех кардиотренировок в неделю, возможно, следует сократить их количество до трех, особенно если это интенсивные сессии.

Корректируйте свои тренировки и уровень активности, анализируя полученные результаты, как вы это делали в фазе похудения. Зачем привязываться к жестким правилам или неясным научным данным? Регулярное отслеживание веса, жира, измерение объемов и внешний вид сообщат вам всю необходимую информацию. Что приводит нас к номеру три...

3. Успешные люди тщательно мониторят свое состояние

Исследования снова и снова показывают, что люди, следящие за своим прогрессом, успешнее сохраняют результат диеты. Самостоятельный контроль веса тела и других факторов прогресса повышает шансы на сохранение фигуры. Среди успешно похудевших людей наиболее популярны следующие методы самонаблюдения:

регулярное взвешивание

подсчет калорий

ослабление аппетита

планирование питания

контроль потребления диетарного жира

контроль общего количества пищи в дневном рационе

Я нахожу интересным и пугающим одновременно то, что все пять методов осуждаются как "профессионалами", так и любителями: "Выбросьте весы, прекратите считать калории," и т.д. и т.п.

По данным NWCR среди подэкспертных, похудевших на 30 и более килограмм на срок не меньше 5 лет, 75% сообщали о еженедельном взвешивании. Многие взвешивались ежедневно. Не нужно выбрасывать весы, как только будет достигнут идеальный вес! Взвешивание помогает не только похудеть, но и сохранить фигуру.

4. Поджарые люди сознательно уменьшают продолжительность малоподвижных развлечений

Люди, сохранившие вес после похудения гораздо активнее тех, кто снова набрал вес, однако, они предпринимают сознательные усилия по сокращению продолжительности малоподвижных занятий. Важно не только то, что вы делаете, но и то, чего вы не делаете.

Сокращая малоподвижные занятия, вы создаете вакуум, который нужно чем-то заполнить. Вместо просмотра телевизора, поисков в интернете, видеоигр или лежания на диване нужно заняться чем-то активным. В этой стратегии есть и приятная часть - новая активность может быть развлекательной и веселой, и вдобавок потребует дополнительных калорий.

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Обдумайте все варианты. Это отличная возможность освоить новые виды спорта или хобби, например, бальные танцы, прогулки на лодках, катание на квадроцикле, пешие прогулки, походы за грибами, садоводство, гольф, столярные работы, боулинг или теннис. Не обязательно замещать этой деятельностью кардиотренировки и она определенно не заменит силовых тренировок, но определенно поможет сохранить фигуру.

Если вы не любите спортзал, данная стратегия поможет уменьшить продолжительность необходимых тренировок. Если вы намерены сохранить поджарую фигуру, нужно быть активным. Не обязательно семь дней в неделю мучиться, вышагивая на беговой дорожке, разве что вы сами этого хотите.

5. Успешно похудевшие люди серьезно относятся к силовым тренировкам

Виды упражнений могут варьироваться, но по данным NWCR большинство людей сообщили, что силовые тренировки помогли им похудеть, и они продолжили тренироваться в фазе сохранения фигуры. Абсолютное большинство людей, вернувшихся к своему первоначальному весу, не тренировались на силу в фазах похудения и сохранения фигуры.

Давным-давно я провел свое собственное неофициальное "исследование" эффективности силовых тренировок для сохранения фигуры, наблюдая за привычками и долгосрочными результатами нескольких сотен моих личных учеников и выпускников тренерских программ. Все они использовали силовые тренировки как часть программы похудения.

Я заметил, что самые успешные клиенты в фазе сохранения фигуры крайне серьезно относились к силовым тренировкам, пока это не превращалось в хобби или разновидность активного отдыха. Позже некоторые из них даже участвовали в соревнованиях по бодибилдингу или фитнесу.

Я считаю, что прогрессивный и целеориентированный характер силовых тренировок усиливает мотивацию, которая долго поддерживает энтузиазм после достижения поставленных целей. Вопреки распространенным мифам о спорте и старении, силовые тренировки - это активный отдых или спорт, которым можно наслаждаться всю свою жизнь.

Не существует другого вида спорта, который так эффективно помогал бы поддерживать силу, функциональность и подвижность с возрастом, а также уверенность в себе. Силовые тренировки полезны, их преимущества невероятны, и этот тип тренировок все еще недооценен в современных дискуссиях о похудении и сохранении фигуры в течение всей жизни.

6. Поджарые люди быстро нейтрализуют увеличение веса

Привычка к самонаблюдению тем и полезна, что создает систему раннего предупреждения, помогающую не набирать вес и сохранить результат диеты. Чтобы остановить ползучий набор веса, нужно иметь определенные ментальные установки.

Во-первых - это низкий уровень терпимости к увеличению веса. Большинство успешно похудевших людей установили себе правило, сколько килограмм они могут себе позволить набрать до принятия мер по коррекции фигуры. Чаще всего называют цифру 2 килограмма. Это очень разумно, так как у большинства людей нормальные колебания веса составляют 1-1,5 кг. Как только лимит превышен, они начинают действовать. Когда сработала система предупреждения, они немедленно возвращаются к дефициту калорий, уменьшая порции пищи и/или увеличивая расход калорий во время тренировок.

Второе орудие убийства жирового монстра - это установка высоких стандартов фигуры, которые нужно поддерживать или улучшать. С моей точки зрения, многие тренеры и диетологи дают слабину, когда речь идет об установке долгосрочных фитнес-целей. У них добрые намерения, они хотят помочь клиентам сохранить реалистичность, но я думаю, что клиентов нужно поощрять к повышению стандартов. Большинство успешно похудевших людей считают, что избыточный вес и ожирение - опасны и уродливы. Другие люди, обычно это люди с избыточным весом, говорят, что нужно принимать себя таким, какой ты есть, чтобы быть счастливым и здоровым.

Я думаю, все правы, за исключением одного: жир и человек - это не одно и то же, так что давайте не будем их вместе принимать. Жир - это не человек, это временное физическое состояние. Человек - это гораздо больше, чем масса биологических тканей. Вы можете принимать и любить себя как человека и одновременно считать, что лишний жир - это неприемлемо.

Существует вероятность установки нереалистичных стандартов, так что устанавливайте свои, исходя из собственных потребностей, а не требований общества или придуманных идеалов. Повышение стандартов не означает, что нужно сохнуть и чахнуть. В высокие стандарты входит превосходная композиция тела и другие аспекты фитнеса, в том числе сила, объем мышечной массы, выносливость, гибкость и аэробная мощность. Но большинство из нас далеки от своего истинного физического потенциала, и существует столько возможностей для улучшений, что глупо принижать свои цели и мечты только потому, что кто-то сочтет их нереалистичными.

7. У тех, кто сохранил вес после похудения есть шесть общих пищевых привычек

Пищевые привычки, помогающие сохранять фигуру, почти идентичны привычкам, помогающим похудеть. Просматривая данные долгосрочных исследований снижения веса, можно заметить, как эти 6 привычек возникают снова и снова. Итак, успешно похудевшие люди:

Едят не меньше пяти фруктов и овощей в день. Это нужно повторять снова и снова: ешьте больше овощей и фруктов. Они отлично помогают похудеть и сохранить фигуру.

Потребляют много клетчатки, а также натуральных крахмалистых углеводов и цельных злаков , таких как бобы, овес, фасоль, коричневый рис, батат, перловка и так далее.

Завтракают каждый день. Неудивительно, что среди поджарых много любителей позавтракать, так как между пропуском завтрака и перееданием в течение дня существует устойчивая взаимосвязь.

Потребляют мало диетарного жира . Большинство успешно похудевших людей сообщали о том, что получают из жира 20% калорий,- это значительно меньше среднего уровня в 35%. Важно потреблять полезный жир в адекватном количестве. Люди, добившиеся существенного снижения веса знают, что жирная пища - это высококалорийная пища, так что ее количество нужно жестко контролировать.

Потребляют здоровую пищу круглый год. Рацион успешно похудевших людей бывает разным, но все они едят здоровую пищу круглый год. Не существует принципиальных различий между пищей для похудения и пищей для сохранения фигуры. Чтобы сохранить вес после похудения они потребляют те же полезные продукты, просто в большем количестве, чем в фазе похудения.

Посещают рестораны быстрого питания не чаще двух раз в месяц. Центр контроля заболеваний опубликовал отчет о диетарных практиках и поведении в общественных местах, в котором сообщается, что взрослые, посещающие рестораны фастфуда не чаще трех-четырех раз в месяц, успешнее сохраняют фигуру на протяжение всей жизни.

8. Похудевшие люди используют социальную поддержку

Помню, как я впервые услышал о пожизненном членстве в программе контроля веса. Моя первая реакция была: "Что за обдираловка! Кому понадобится пожизненное членство, если эта программа эффективна?" Потом я изучил вопрос и узнал, что постоянная социальная поддержка - это один из секретов успешного контроля веса, и понял, что эти программы - не пустая трата денег.

Конечно, если вам предложили план продажи таблеток для похудения с пожизненным пополнением запаса и ежемесячной автоматической отгрузкой, то следует подумать дважды, прежде чем соглашаться. Я говорю о профессиональном тренинге или поддержке. Выбирая тренинги, консультации или членство в какой-нибудь фитнес группе, будьте уверены - это одна из лучших инвестиций в жизни.

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Успешные люди не только прибегают к поддержке профессионалов, но и используют свои социальные связи, чтобы справиться с личными трудностями. С другой стороны, те, кто снова набрал вес, не обладают навыками преодоления сложностей и возвращаются к использованию пищи в качестве механизма решения - "заедания" своих проблем.

Обращаться ли за помощью к профессионалам в фазе сохранения фигуры - это решать вам, но если в прошлом вы потерпели неудачу, то следует серьезно подумать над получением официальной поддержки после достижения идеального веса. Большинство людей, сохранивших вес в течение года, имеют хорошие шансы сохранить его надолго, так что подключить тренера на этот период - неплохая идея. Даже если вы не будете нанимать тренера надолго, помогите себе пройти переходный период к сохранению фигуры, который обычно длится не больше двух месяцев.

9. Успешные люди сами становятся тренерами и образцом для подражания

Поддержка - это круг, а не дорога в один конец. Один поддерживает, другой получает помощь, а затем возвращает услугу или "передает ее другому". Одна из лучших стратегий - это самому тренировать и поддерживать кого-то, когда свои цели достигнуты, у всех нас есть родственники и друзья, которым пойдут на пользу такие совместные тренировки. Так вы не только сделаете жест доброй воли, но и получите помощь от других людей, когда она понадобится вам.

Лидерство поддерживает мотивацию, ведь другие равняются на вас. Чтобы не разочаровать других, придется соответствовать и практиковаться в том, что вы проповедуете. Быть тренером или поддерживающим другом также просто, как опубликовать свою историю успеха в сети или участвовать в онлайн-сообществе.

Я думаю, что часть нашего предназначения в этом мире - это служение другим людям. Помогая другим, испытываешь невероятные чувства, которые иначе не испытать. Людям, использующим пищу в качестве эмоционального суррогата, это поможет улучшить самочувствие без дополнительной еды.

Отдайте что-нибудь. Сделайте это из эгоистичных побуждений, если у вас нет других, ведь стать ролевой моделью для других людей полезно для достижения собственных целей. Представьте, как было бы здорово, если каждый достигший идеального веса и сохранивший его, передал свой опыт трем другим людям. Может, это лишь интересная идея, а может нечто большее.

10. У успешных людей есть перспектива

Как вы могли заметить, я настойчиво рекомендую определить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели, включая цели на 12 недель. Я рекомендую распланировать все дни недели и составить тренировочный план на четырехнедельные и восьминедельные циклы. Я также считаю отличной идеей участие в соревнованиях.

Но фитнес - это не программа продолжительностью 7 недель или 3 месяца, это образ жизни. Простите мне банальность, но нет лучшего подхода к питанию, тренировкам и здоровью, чем сделать фитнес образом жизни. Программы и цели - это просто ступени, а не сам процесс. Если ваш единственный план - это выиграть 12-недельное соревнование по трансформации или хорошо выглядеть к пляжному отпуску через 30 дней, то, что вас будет мотивировать после этого? Даже 5, 10 и 20-летние цели конечны. А что потом? Вот здесь важна перспектива. Перспектива, благодаря которой у вас есть четкое представление о своем здоровье и внешнем виде, и у этой перспективы нет конечной остановки. Туда невозможно добраться, в ней нужно жить.опубликовано econet.ru.

Автор Том Венуто

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