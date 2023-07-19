Боль в правой части живота: что это значит?

Что делать, если возникла внезапная колющая боль в правой части живота? Что это: простые газы в желудке, воспаление внутренних органов или первый симптом другого заболевания? В нашей статье мы ответим на эти вопросы и расскажем, что делать при болях в животе.

Внезапная колющая боль в области живота: к сожалению, со многими из нас такое случалось, это очень неприятно и болезненно. Бывает, что боль сосредотачивается в правой части живота, и нас по непривычке охватывает страх. Действительно, боль в животе может быть симптомом множества различных заболеваний и неполадок в организме, ведь, как известно, в области живота располагаются все самые жизненно важные внутренние органы. Однако не стоит впадать в панику! Если ты почувствовала резкую колющую боль в правой стороне живота, целесообразнее всего как можно скорее проконсультироваться с врачом, чтобы он поставил точный диагноз.

Но это не значит, что тебе нужно оставаться в неведении, ведь всегда полезно знать самой, на что могут указывать проявившиеся симптомы. Поэтому в нашей статье мы расскажем тебе о наиболее частых причинах внезапной боли в правой части живота.

Причины болей в правой части живота

Боль в животе — с ней, пожалуй, сталкивался каждый из нас, кто-то чаще, кто-то реже. Если это «знакомая» боль, которая значит, что мы съели что-то не то, у нас обычно не возникает поводов для тревоги, ведь всем нам известно, что делать в таких случаях и какие лекарства нужно принимать.

Если же боль в животе локализуется в одном месте (справа или слева), то мы начинаем переживать, что наш организм подает сигнал: какой-то из наших органов в опасности. Особенно, если боль возникает в правой части живота, ведь, как нам известно, там находится жизненно важный орган — печень.

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Однако не стоит впадать в панику. Прежде всего следует знать, что проблемы с печенью — это не единственная причина болей в правой части живота. Возможно, ты вовсе не больна ничем серьезным, поэтому не нужно заведомо преувеличивать возможную опасность. Давай разберемся, симптомом чего могут быть боли в правой части живота.

1. Газы в желудке

Газы в желудке — это очень распространенная причина болей в правой части живота. Поэтому не стоит впадать в панику из-за здоровья печени: возможно, это всего лишь газы и ничего серьезного. Затруднения в процессе пищеварения, запоры — все это может послужить причиной того, что в организме скапливаются газы и провоцируют небольшую опухоль в желудке. Чаще всего в таком случае боль возникает под ребрами.

Боль в правой части живота при газах появляется реже, однако также возможна. С такой проблемой сталкивается множество людей и она не особенно серьезна. Чтобы понять, газы ли это, прежде всего постарайся определить характер боли.

Ты чувствуешь себя сытой? Такая боль чаще всего возникает после приема пищи или по утрам? Она всегда внезапна? Если ты ответила «да» на большую часть вопросов, не стоит сильно переживать: скорее всего, это просто газы в желудке.

2. Проблемы с кишечником

Боль в правой части живота очень часто является сигналом проблем с кишечником. Прежде всего проверь, не газы ли причина болей, потому что чаще всего встречается именно она. Если это не так, то вполне вероятно, что боли возникают по причине воспаления кишечника.

Какие же заболевания ведет за собой воспаление кишечника? Самые разнообразные, начиная от колита (раздражения толстой кишки) и заканчивая более серьезными заболеваниями, такими как, например, болезнь Крона. Все они поражают область кишечника и опасны для организма.

Как же отличить воспаление кишечника от простых газов? Прежде всего посмотри, сопровождается ли боль в правой части живота диареей. Если да, то будь начеку и скорее обратись к врачу: это может быть сигналом, что твой кишечник в опасности. Ведь все заболевания, связанные с кишечником, выражаются в диарее и в болях в животе (чаще всего в верхнем квадрате правой части живота).

Если же ты поняла, что у тебя проблемы с кишечником, возьми себя в руки и не паникуй. Как от заболевания Крона, так и от колита существуют лекарства, тебе нужно только обратиться к врачу, чтобы он выписал системное лечение.

3. Почки

Третья причина, по которой может возникнуть боль в правой части живота, — это проблемы с почками. При воспалении почек обычно наблюдаются сильные и интенсивные боли в области живота, которые порой отдают в спину. Такая боль очень показательна и должна послужить для себя первым сигналом. Кроме того, при воспалении почек также часто встречаются такие симптомы, как боль при мочеиспускании, мутный цвет мочи. Довольно часто — высокая температура и лихорадка.

Как видишь, симптомы воспаления почек довольно очевидны, определить довольно легко. На первых этапах болезни симптомы могут быть не настолько яркими, но даже тогда очень маловероятно, что ты спутаешь серьезное заболевание с простыми газами.

Воспаление почек — это очень болезненное и неприятное заболевание, однако от него есть лечение. Например, если ты страдаешь от камней в почках, то все вышеперечисленные симптомы пройдут, как только ты вылечишь камни.

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4. Поджелудочная железа

Поджелудочная железа имеет форму капли, и расположена она рядом с двенадцатиперстной кишкой в тонком кишечнике. То есть, она находится между желудком и позвоночником, окруженная другими внутренними органами, ближе к правой части брюшной полости.

А это значит, что боль в правой части живота может возникнуть по причине воспаления поджелудочной железы. Симптомы могут быть похожи на симптомы воспаления желчного пузыря: и то, и другое заболевание сопровождаются обычно сильной болью в верхней правой части живота, доходящей до желудка или отдающейся в спину.

Чтобы ясно отличить воспаление поджелудочной железы от других заболеваний, которые мы описали выше, обрати внимание на то, как ты себя чувствуешь каждый раз после еды. Если тебя часто тошнит после приема пищи, возникают позывы к рвоте — это сигнал того, что ты очень вероятно больна панкреатитом. Это значит, что тебе необходимо как можно скорее обратиться к врачу, чтобы он поставил диагноз и выписал тебе подходящее лечение.

5. Язва желудка

Еще одна довольно частая причина болей в животе — это язва. В целом, обобщая, язва может вызвать боли во всей области живота, однако при пептической язве и язве желудка боль обычно локализуется в правой части брюшной полости.

Такая боль отличается по характеру от тех, что мы описывали до этого: она не постоянна, то приходит, то уходит. В некоторые моменты она может неожиданно обостряться (например, после того, как ты ешь что-то очень острое) и так же быстро уйти. Определить язву бывает непросто, поэтому лучший совет — обратиться к врачу за компетентным диагнозом.

Мы надеемся, что мы внесли некоторую ясность в твое представление о физиологии и объяснили возможные причины возникновения болей в правой части живота. Если такое случилось с тобой один раз и боль не сопровождалась другими симптомами, не переживай: скорее всего, это просто газы в желудке. Если же боль не исчезает или возвращается вновь, беспокоит все чаще и чаще, причиняет неудобства, сопровождается другими симптомами (такими, как боли при мочеиспускании, температура, боль в области спины), то как можно скорее обратись к врачу.

Итак, будь бдительна и помни, что здоровье превыше всего!опубликовано econet

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