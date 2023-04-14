3 эффективных способа очистить организм

Вот несколько методик, улучшающих состояние организма вне зависимости от режима питания в остальное время.

Избавиться от шлаков и токсинов можно также с помощью пищевых чисток. Вот несколько методик, улучшающих состояние организма вне зависимости от режима питания в остальное время.

Несколько способов очищения организма

Первый способ — рисовая терапия, разработанная автором «Трактата о питании» Аром Эддаром. Принцип очищения состоит в длительном употреблении вымоченного риса (лучше бурого) при ограниченном использовании поваренной соли. Такой метод хорош при лечении и профилактике остеохондроза, артритов и заболеваний мочеполовой системы.

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Рисовая терапия улучшает обмен веществ и работу почек и печени, выводит токсины и помогает справиться с проблемой лишнего веса.

В первый день 2 столовые ложки риса нужно залить холодной водой.

На второй день этот рис промывают и вновь заливают холодной водой. Во вторую емкость (например, банку) вновь насыпают 2 столовые ложки риса, промывают его и заливают водой до общего объема 200 мл.

На третий день промываем рис в первых двух банках, вновь заливаем его холодной водой, по аналогичной схеме готовим рис в третьей банке – промываем, складываем в третью банку и доливаем водой до 200 мл.

На четвертый день промываем рис в предыдущих банках, вновь его заливаем водой и таким же образом готовим следующую порцию.

На пятый день порцию риса из первой банки промываем и варим без соли в течение 3-5 минут, после чего съедаем.

Таким образом, на завтрак мы употребляем только рис, перед чем можно выпить стакан воды (заранее, где-то за полчаса), после чего нельзя ничего есть и пить. Через 4 часа можно выпить стакан воды или зеленого чая, а через 30 минут – пообедать. В течение дня питание обычное, но старайтесь не злоупотреблять солью и жирами. Вновь готовим порцию риса. На следующий день употребляем рис из второй банки, в предыдущих банках вновь промываем рис и заливаем его свежей водой.

В таком режиме питаемся 40-50 дней, принимая на завтрак только воду и рис без соли и добавок и делая после этого четырехчасовой перерыв. Можно употреблять рис в и сыром виде, так как, вымоченный в течение 5 дней, он становится достаточно мягким. К тому же сырой рис имеет выраженный анти-гельминтный эффект.

Следует отметить два важных момента.

Во-первых, съеденный утром рис обостряет чувство голода, так что через пару часов вам захочется есть. Делать нечего, придется терпеть. Обмануть себя и поесть – не выход, потому что смысла в лечении тогда не будет никакого. Зато благодаря силе воли через несколько дней проблема исчезнет сама собой – вы привыкнете к новому режиму питания.

Во-вторых, рисовая терапия обладает мочегонным эффектом и выводит из организма повышенное количество кальция. Проявиться могут самые разные недомогания – остеопороз, ломкость ногтей, болезни зубов и т. д. Для предупреждения этих проблем рацион следует обогатить продуктами с большим количеством кальция. Сюда относятся молочные продукты (в первую очередь творог и сыр), курага и овощи.

Наконец, скажу, что применять данную методику стоит не чаще раза в год.

Второй способ очищения организма, почерпнутый из аюрведической медицины, — прием тибетского травяного сбора. Древние целители использовали его для очистки сосудов. Считается, что этот сбор обладает омолаживающим действием.

Чтобы приготовить этот сбор, возьмите в равных пропорциях (по 100 граммов в сухом виде) траву бессмертника, ромашку, зверобой и березовые почки. Тщательно перемешайте, при необходимости измельчив крупные части в кофемолке. Теперь кладем смесь на хранение в сухую стеклянную посуду с плотно закрывающейся крышкой.

Каждое утро натощак, за час до завтрака, нам нужно выпивать по стакану целебного напитка. Для его приготовления берем 2 столовые ложки заготовленного сбора, добавляем пол-литра воды и выдерживаем смесь на водяной бане 15 минут. Можно сделать проще: выдержать ее в термосе в течение 20 минут, после чего процедить. Завтракать во время курса терапии лучше неплотно. Вечером оставшийся напиток (1 стакан) слегка подогреваем и выпиваем через 1,5-2 часа после ужина, после чего нельзя есть до утра.

Ежедневные чистки следует производить, пока не кончится заготовленная смесь, и, если верить тибетской медицине, вас ждут здоровье и долголетие.

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Третий метод – исцеление с помощью яблочного уксуса. Этот метод незаменим при ожирении, хронической усталости, головных болях, гипертонии и во многих других случаях. Уксус – не лекарство, но его прием стимулирует работу многих систем организма, ускоряет обмен веществ, чистит кишечник, а также поставляет ряд важных микроэлементов. То есть с болезнями организм справляется сам, а яблочный уксус только помогает ему и убирает из него то, что замедляет выздоровление или делает его невозможным.

Рекомендуется следующая схема употребления яблочного уксуса: 2 чайные ложки на стакан воды, пить до 3 раз в день за 20 минут до еды. При этом с помощью уксуса организм устраняет последствия нарушений диеты, то есть этот способ особенно рекомендуется людям, склонным к перееданию, сладкоежкам и тем, кто питается исключительно на бегу.опубликовано econet

Татьяна Громаковская "Йога для офисных работников. Целебные комплексы от «сидячих болезней»"

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