Техника омоложения: 8 простых упражнений на каждый день

Простой и короткий омолаживающий комплекс упражнений на все зоны лица, который подходит для всех типов кожи.

Перед началом упражнений обязательно нужно очистить лицо и умыться. Если занимаетесь вечером: при сухом типе кожи умыться и нанести уходовый крем и подождите 20 мин, а только потом начинайте заниматься. При комбинированном и жирном типе кожи, достаточно умыться, если ощущения стянутости кожи не возникает, наносить крем не обязательно. Если занимаетесь с утра, то сразу после пробуждения: при сухом типе кожи умыться и нанести уходовый крем и подождите 20 мин, а только потом начинайте заниматься. При комбинированном и жирном типе коже умываться не надо. Выполняете упражнения, а потом умываетесь и наносите уходовый комплекс. Обязательно, тщательно вымойте руки. Если занимаетесь сидя, необходимо зеркало на подставке, чтоб видеть себя хорошо, не сутулясь и не наклоняясь во время упражнений. Приготовьте салфетки, так как есть упражнения, при которых необходимо руки помещать в рот. Все упражнения повторяются 20-25 раз.

Простые упражнения на все зоны лица

1. ЛОБ (упражнение поможет избавиться от горизонтальных морщин на лбу, здесь работает затылочно-лобная мышца, «лобное «брюшко»)

Расположите пальцы над бровями. Брови с усилием толкайте вверх, пальцами оказывайте сопротивление. Следите, чтобы во время упражнения горизонтальных морщин на лбу не было, плечи старайтесь расслабить и опустить вниз, плотно фиксируйте кожу над бровями.После выполнения упражнения, постучите пальцами по лбу.

2. ГЛАЗА (упражнение укрепляет круговую мышцу глаза)

Все упражнения на зону вокруг глаз выполняются в спокойном темпе, так как подкожно-жировая прослойка в зоне глаз очень мала!

Фиксируем круговую мышцу глаза по периметру, пальцы одной руки устанавливаем по надбровной дуге , пальцы другой руки - по скуловой кости, плотно прижмите кожу, далее зажмурьте глаз со всей силы. Кожа вокруг глаза сморщиваться не должна.

После выполнения упражнения следует расслабить круговую мышцу глаза, нужно максимально широко раскрыть глаза, выпучить их, чтоб брови не понимались вверх, положите на лоб ладонь

3. НОС (упражнение укрепит мышцы и с возрастом кончик носа опускаться не будет, так же с помощью этого упражнения можно немного уменьшить ширину крыльев носа)

А вы знали, что нос растет всю жизнь? Обратите внимание на своих пожилых родственников или знакомых, с возрастом их нос стал больше и опустился вниз, это как раз происходит из-за ослабления мышц.

Просто шевелим носом, попробуйте ноздрями втягивать воздух и сдвигать ноздри к центру, вниз, губы старайтесь не напрягать, пальцы расположите по бокам от носа.

Упражнения для центральной части лица (три упражнения для коррекции носогубной зоны).

4. «СКАЛИМСЯ» (прорабатываем мышцу, поднимающую верхнюю губу и крыло носа)

Поднимите верхнюю губу, не раскрывая рта. Так, как «скалится» собака. Правильно фиксируем рукой кожу: безымянным пальцем прижимайте основание верхней губы, ставим его под ноздрей, а средний палец размещаем над ноздрей, указательный возле среднего.

Плотно прижав пальцы, начинаем «скалиться», поднимаем только верхнюю губу, слегка показав верхние зубы. Лоб, переносица и крылья носа не должны шевелиться, старайтесь их расслабить.

После упражнения надуваем верхнюю губу - снимаем напряжение с мышцы.

5. ПОДНИМАЕМ «ЩЕЧКИ-ЯБЛОЧКИ» ВВЕРХ (прорабатываем большую скуловую мышцу)

Вытягиваем рот в букву О, напрягаем скуловые мышцы, при этом должны приподниматься «яблочки» щек, а углы губ двигаться не должны ,ими тянитесь вперед. Ладонями фиксируем носогубную зону. После упражнения можно надуть щеки, для снятия напряжения с мышц.

6. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЩЕК (прорабатываем щечную мышцу)

Не широко открываем рот, указательные и средние пальцы помещаем за щеки над нижними зубами. Нижняя челюсть опущена вниз. Щеками давим на пальцы изнутри, словно втягиваем воздух. Верхнюю губу зафиксируйте большими пальцами, губы не напрягать и пальцы ими не сжимать.

После упражнения надуть щеки, для снятия напряжения с мышц.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ШЕИ И КОНТУРА ЛИЦА

7. Открываем рот, отводим голову назад с открытым ртом, сводим вместе челюсти и возвращаемся в исходное положение с закрытым ртом. Голову назад сильно не запрокидывать.

8. Поворачиваем голову в сторону, максимально вытягиваемся за подбородком вперед , рисуем подбородком полукруг впереди себя. Стараться плечи расслабить, работает только шея.

После выполнения данного комплекса упражнений необходимо расслабить лицо.опубликовано econet

Автор Кристина Бондарева

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